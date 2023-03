BVB-Aufsteiger Karim Adeyemi: Mentaltrainer hat mir geholfen

Dortmund. Karim Adeyemi erlebte ein Hoch beim BVB, dann warf ihn eine Verletzung zurück. Im Interview zeigt sich der Nationalspieler sehr offen.

Im Hintergrund entdeckt man auf einem Bild die volle Südtribüne, vorne sitzt Karim Adeyemi in einem Besprechungsraum des Trainingsgeländes von Borussia Dortmund. Der 21-Jährige gehörte zu den Aufsteigern im BVB-Jahr 2023, ehe ihn eine Muskelverletzung stoppte. Nun arbeitet er daran, rechtzeitig für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern in seiner Heimat München fit zu werden und nimmt sich vorher die Zeit für ein Gespräch über die Meisterschaft, die Armut seiner Eltern und darüber, wie es sich anfühlt, beim Rekordmeister aussortiert zu werden.