Essen. Im Podcast „fußball inside“ sprechen unsere Experten über den schwachen BVB-Auftritt in Eindhoven und stellen die Qualitätsfrage.

Der Auftritt von Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League bei der PSV Eindhoven war besorgniserregend. Zwar holte der BVB dort im Achtelfinal-Hinspiel ein 1:1 und hat durchaus gute Chancen in drei Wochen das Weiterkommen klarzumachen. Doch spielerisch war es ein weiterer schwacher Auftritt der Mannschaft von Edin Terzic. Am Donnerstag sprachen Funke-Nachrichtenchef Martin Herms, Fußball-Reporter Stefan Döring und Moderator Timo Düngen in einer neuen Ausgabe des Podcasts „fußball inside“.

Herms hat eine klare Meinung zu Borussia Dortmund. „Da fehlt im Kader Qualität“, sagt er. „Dem BVB fällt gegen früh pressende Mannschaften nichts ein, weil die Ballsicherheit fehlt. Manche Spieler geraten an ihre Grenzen auf diesem Niveau“, so das vernichtende Urteil. Besonders ein Spieler fiel in Eindhoven durch eine schwache Leistung auf. Neuzugang Jadon Sancho gewann nicht ein Dribbling, war nahezu ein Totalausfall. „Das war eine besorgniserregende Leistung von Jadon Sancho. Das ist nicht der Sancho, der Dortmund verlassen hat“, sagt Herms, lobte aber einen anderen Offensivspieler: „Der einzige, der sich vorn durchsetzen kann, ist Donyell Malen.“

BVB: „Emre Can darfst du nicht die Kapitänsbinde geben“

Reporter Döring sieht derweil ein großes Problem in einem Mittelfeldspieler. „Emre Can darfst du nicht die Kapitänsbinde geben“, sagt er. „Es war vor der Saison ein großer Fehler Emre Can zum Kapitän zu machen und dafür Alvarez nicht von Ajax Amsterdam zu holen. Man sieht in dieser Saison, dass Can limitiert ist.“ Auch Herms kritisiert die fehleden Ballsicherheit im Spiel der Dortmunder.

Emre Can ist Dortmunds Kapitän. Zurecht? © Ralf Ibing /firo Sportphoto | Ralf Ibing

Außerdem sprachen Herms, Döring und Düngen in der neuen Ausgabe „fußball inside“ über den Elfmeter-Pfiff gegen Mats Hummels, eine mögliche Vertragsverlängerung von Marco Reus, aber auch den geplatzen Investoren-Deal der DFL, den VfL Bochum und außerdem gibt es hintenraus noch den Ruhrgebiets-Rundumschlag.

