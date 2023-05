Eintrag ins Goldene Buch: Dortmund lockt Schalke

Titelkampf in der Bundesliga

Dortmund Ob die Schalker das wirklich zusätzlich motiviert? Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hat den großen Ruhrpott-Rivalen des BVB im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit einer höchst ungewöhnlichen Einladung um Schützenhilfe gebeten.

„Wenn der FC Schalke 04 am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt“, sagte Westphal laut „WAZ“ am Rande der Eröffnung der Fotoausstellung „Mythos Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ in Essen.

Die abstiegsbedrohten Schalker treten am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Rekordmeister aus München an, der mit einem Punkt Vorsprung vor Dortmund an der Tabellenspitze steht. Im Anschluss (18.30 Uhr/Sky) empfängt der BVB die Borussia aus Mönchengladbach.

Aufgrund der starken Rivalität zwischen Schalke und Dortmund könnte Westphals Idee auf wenig Gegenliebe stoßen. Allerdings wäre es kein Novum: Laut „WAZ“ war die frischgekürte Schalker Meistermannschaft 1934 auf der Rückfahrt vom Finale in Berlin in Dortmund ausgestiegen und hatte sich dort ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.