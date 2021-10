Windrad-Havarie in Haltern: War der Turm das Problem?

Haltern/Hamburg. Einen Monat nach dem Einsturz eines 240 Meter hohen Windrads in Haltern gibt es keine Hinweise auf einen Betriebsfehler. Der Abtransport läuft.

Einen Monat nach dem spektakulären Einsturz einer 240 Meter hohen Windkraftanlage in Haltern am See suchen Gutachter weiterhin nach der Ursache der Havarie. Eines kann jedoch schon jetzt gesagt werden: Es gibt keine Hinweise auf einen Fehler im Betrieb vor dem Unfall.

„Die Anlage war vor und während der Havarie nicht außerhalb der Betriebsgrenzen betrieben worden“, teilte ein Sprecher des Herstellers Nordex in Hamburg am Freitag auf Anfrage mit. Es habe zudem „keinen direkten Einfluss durch Sturm, Windhose oder Blitze gegeben.“

Windrad-Einsturz: Keine Auffälligkeiten beim Betrieb vor dem Unfall

Die Einschätzung fußt auf den Daten der sogenannten Bottom-Box, die wie ein Flugschreiber bei einem Verkehrsflugzeug wesentliche Betriebsdaten bei Windkraftanlagen laufend dokumentiert. „Auch die Datenanalyse in Bezug auf die Rotorblätter und den Stahlturmteil des 164 Meter hohen Hybridturms zeigt keine Auffälligkeiten“, teilt Nordex mit.

Im Fokus steht daher der Teil des Turms, der aus Betonteilen gefertigt ist. Wann die Untersuchungen zu einem Ergebnis kommen, ist weiterhin offen, sagt der Nordex-Sprecher.

Trümmer des Windrads werden abtransportiert und eingelagert

Unterdessen werden Fragmente des Turms „kontinuierlich abtransportiert“, heißt es bei Nordex - „sofern sie für die Ursachenanalyse nicht noch vor Ort verbleiben müssen.“ Maschinenhaus und das Getriebe der Anlage seien inzwischen geborgen und extern eingelagert, wo sie durch die beauftragten Gutachter weiterhin genau untersucht werden können, erklärte der Nordex-Sprecher.

Die 22 baugleichen Anlagen in Deutschland, darunter in einem RWE-Windpark bei Düren und ein weiteres in dem Waldstück bei Haltern, seien nach wie vor außer Betrieb. Inwieweit die Havarie es nötig machen könnte, dass diese Windräder zurückgebaut werden müssten, „ist heute noch nicht abschätzbar“, erklärte der Nordex-Sprecher. Man habe „grundsätzlich die verschiedensten Risiken in Form von Versicherungen abgesichert“, sagte er: „Welche Regelungen in diesem Fall greifen, hängt von den Ergebnissen der Ursachen-Analyse ab.“

Waldstück muss großflächig abgesucht und abgesaugt werden

Das eingestürzte Windrad bei Haltern am Abend des 29. Septembers 2021. Einen Tag später sollte an der baugleichen zweiten Anlage unweit des Windrads die Einweihung gefeiert werden. Foto: Guido Bludau / dpa

Am Mittwoch, dem 29. September, war das erst im März diesen Jahres im Windpark Haltern AV9 errichtete Windrad am Abend gegen 18.30 Uhr plötzlich zusammen gekracht. Nur noch ein etwa 40 Meter hoher Torso des Standturms der fünf Millionen Euro teuren Anlage blieb stehen.

Die Windkraftanlage mit 4,5 Megawatt Nennleistung wird von der RAG Montan Immobilien GmbH in Essen zusammen mit den Stadtwerken Haltern betrieben. Bei der RAG kann man den Schaden insgesamt, auch durch den inzwischen mehrere Wochen langen Ausfall der Stromproduktion der baugleichen zweiten Anlage, nicht beziffern. Es gebe wöchentliche Treffen vor Ort mit dem Hersteller und den Gutachtern, sagte ein Unternehmenssprecher.

Derzeit sei man auch damit beschäftigt, die Unglücksstelle aufzuräumen, hieß es. Dazu würde, sofern die Untersuchungen zur Unfallursache vor Ort abgeschlossen sind, das Gelände im Bereich von 100 Metern um den Standort herum dann auch komplett gereinigt werden: „10.000 Quadratmeter Wald müssen dazu abgesucht und teilweise von kleinsten Trümmerstücken abgesaugt werden“, sagte der Sprecher.

