Wie gefährlich sind die Akkus von E-Bikes?

Lengerich. In Lengerich hat ein explodierender E-Bike-Akku eine ganz Wohnung verwüstet. Ticken in Millionen Häusern Zeitbomben?

Türen flogen aus den Angeln, in den Wänden klaffen nun Löcher. Am Wochenende ist im Tecklenburger Land eine Wohnung durch eine Explosion verwüstet worden. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Auslöser der Explosion war offenbar der herausgenommene Akku eines E-Bikes. Ticken in Millionen Häusern Zeitbomben?

Ralf Diekmann, Produktsicherheitsexperte beim TÜV Rheinland warnt vor Panik: „So etwas passiert zum Glück nur sehr selten.“ Auch David Eisenberger, Leiter Marketing und Kommunikation beim Zweirad-Industrie-Verband ZIV spricht von „einer absoluten Ausnahme“. Und Ina Schmiedeberg, Sprecherin des bundesweit tätigen Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS), sagt: „Bei sachgerechter Handhabung geht von Li-Ionen-Akkus kein außergewöhnliches Brandrisiko aus.“

„Hoch verdichtet – da steckt eine Menge Kraft drin“

Statistiken über explodierende oder brennende Akkus gibt es nicht. Aber Feuerwehren im Ruhrgebiet bestätigen die Einschätzung von TÜV und Verband. In Dortmund etwa kann sich Sprecher Oliver Körner nur an den brennenden Akku eines E-Rollers erinnern. Den habe man zwecks Löschung in eine gefüllte Badewanne gestellt. Und Mike Filzen von der Essener Feuerwehr erzählt von einem ausgasenden E-Bike-Akku im Jahr 2020. „Der war allerdings auch in Eigenarbeit verändert worden.“

Theoretisch allerdings, da sind sich Experten und Feuerwehrleute einig, kann bei jedem Akku etwas passieren. Auch bei E-Bikes und Rollern sei das grundsätzlich „eine neue typische Brandgefahr“ weiß Schmiedeberg. Und wenn was passiert, dann kann es auch ordentlich krachen. „Die Akkus sind so hochverdichtet, das steckt ein Menge Kraft drin“, sagt Diekmann.

Ein Akku muss vernünftig behandelt werden

Experten stellen klar: Hochwertige Akkus brauchen Pflege Foto: Tobias Hase / dpa

Deshalb gibt es Regeln, die jeder E-Biker beachten sollte. „Ein Akku muss vernünftig behandelt werden“, stellt der TÜV-Experte klar, er rät zu „regelmäßigen Checks“ des Geräts. „Man sollte auf jeden Fall die Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung lesen.“ Wo in vielen Fällen unter anderem drin steht, dass so ein Akku Minusgrade ebenso wenig mag wie Temperaturen über 40 Grad. Und fällt er hin, „kann es innen zu Schäden kommen, die man von außen gar nicht sieht“. So könne es in einer Akkuzelle zum Defekt und in der Folge zur Brandentstehung kommen. „Die gespeicherte Energie entlädt sich dann explosionsartig.“

Und komplett leer werden lassen sollte man den Akku auch nicht. „Jede Tiefenentladung lässt ihn altern.“ Selbst in der jetzt anstehenden Winterpause sollte er deshalb alle paar Wochen aufgeladen werden. „Machen Sie sich Kreuzchen in den Kalender“, sagt Diekmann. „Und benutzen sie nur das Original-Ladegerät.“ Andernfalls könne es zu einer permanenten Überladung kommen – was auch nicht gut sei.

Experten warnen: Tunen kann gefährlich sein

Das IFS weist noch auf eine andere Gefahr hin. „Seit einiger Zeit ist eine neue mögliche Fehlerquelle für die Akkus von Pedelecs auf dem Markt: Verschiedene Internethändler bieten Tuning-Bauteile an, mit denen die für solche Räder vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h ausgehebelt wird. Davon raten wir dringend ab.“ Das tut der Zweiradverband auch: „Hard- und Software sind von den Herstellern optimal aufeinander abgestimmt“, erklärt Eisenberger. „Da sollte man nicht dran herumpfuschen.“ Auch nicht, um „Cell-Re-freshing“ zu betreiben, also das Auffrischen erschöpfter Zellen mit technischen Tricks.

Minderwertige Akkus schon bei Auslieferung der Geräte sind nach übereinstimmenden Erfahrungen der Experten meist kein Problem. Zumindest nicht, wenn man „bei seriösen Händlern kauft“, wie Diekmann betont. „Die haben ja einen Ruf zu verlieren, die achten auf Qualität“. Das sollten E-Biker beim Akku-Austausch ebenfalls tun.

„Alle Aufkleber und Anleitungen sollten auf Deutsch sein“

E-Bikes werden in Deutschland immer beliebter Foto: Tobias Hase / dpa-tmn

Was allerdings ganz einfach nicht ist. „Das sind keine prüfpflichtigen Produkte“, erklärt der Spezialist. Mit anderen Worten: Das Angebot minderwertiger Ware, oft zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen, ist groß. Sonderangebote seien zwar nicht zwingend von schlechter Qualität, so Diekmann. Er rät aber, auf Prüfzeichen zu achten und auch darauf, „dass alle Aufkleber und Anleitungen auf Deutsch sind“.

Wenn der Akku aber aller Vorsicht zum Trotz mal einen Defekt bekommt, wie merkt man das? „Wenn er beim Aufladen so heiß wird, dass man ihn nicht mehr anfassen kann, den Ladevorgang sofort abbrechen“, sagt der TÜV-Prüfer. Und wenn das Gerät schon äußere Schäden zeige, besser auf der Stelle „das Weite suchen“. Und dann? „Feuerwehr rufen“, sagen Mike Filzen und Oliver Körner