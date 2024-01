Wacht endlich auf: Jetzt AfD-Verbotsantrag stellen!

Essen Die Deportationspläne, „Remigration“ genannt, entblößen die Rechtsextremisten bis zur Kenntlichkeit. Nun läuft uns die Zeit davon.

Ein Parteiverbot sei „das schärfste Schwert der Demokratie“, das erst ganz am Ende zum Einsatz kommen dürfe, heißt es in diesen Tagen in vielen nachdenklichen Analysen und Kommentaren. Die Frage, die ich mir inzwischen stelle, ist, wann dieses „Ende“ erreicht ist. Was nutzt einem Menschen sein Schwert, wenn er es erst dann zur Verteidigung anwenden will, NACHDEM er getötet worden ist? Nach dem Ende kommt das Aus.

Ich meine, wir sind jetzt an diesem Ende. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo sich entscheidet, ob wir das Schlimmste noch abwenden können oder nicht – trotz all der Risiken, trotz all der guten Argumente, die dagegensprechen. Ein Verbotsverfahren würde die AfD-Erzählung von der angeblichen Opferrolle stärken? Ja, sicher täte es das. Was aber ist die Alternative? Die AfD wird immer radikaler, immer extremistischer. Und sie bekommt dafür immer mehr Zuspruch. Von den 40 Prozent Wählerstimmen, die im September in Thüringen für eine absolute Mehrheit der AfD reichen könnten, wenn FDP und Grüne den Sprung in den Landtag knapp verpassen, sind wir in den Umfragen nicht mehr weit weg.

Gegen die Staatskrise helfen keine Globuli

Wie lange wollen wir denn noch warten? Ende des Jahres könnte ein Nazi Ministerpräsident sein, acht Jahrzehnte nach der Hitler-Herrschaft, nach Holocaust und Weltkrieg. Müssen wir nicht jetzt endlich alle aufschreien, alle Register ziehen? Sind jetzt nicht alle maximal gefordert: die Politik, die Justiz, die Kultur, die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Medien – wir alle? Unser Staatswesen ist in Gefahr, und wir diskutieren über Agrardiesel und Globuli auf Rezept.

Haben wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank?

In diesen Tagen und Stunden werden Treffen völkischer Netzwerke bekannt, an denen Funktionäre der AfD teilgenommen haben. Die Verbindungen reichen bis in die Parteispitze hinein. Zum Standard-Jargon der AfD gehört ja schon länger das Wort „Remigration“. Es geht in Wahrheit um die Deportation von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund. „Remigration“ klingt freilich netter. Wann erfinden diese Kreise ein neues Wort für „Konzentrationslager“, frage ich mich. Kann ja sein, dass sich kein afrikanisches Land findet, das die millionenfach Vertriebenen aufnehmen möchte …

Sogar Deutsche sollen vertrieben werden

Es gibt keine Tabus mehr. Hier werden keine politischen Lösungen diskutiert, sondern rassistisch motivierte, faschistoide Verbrechen. Sogar deutsche Staatsbürger sollen ausgewiesen werden können. Wie das geht? Ganz einfach: Wer sich nicht konform verhalte, müsse die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, hat gerade erst die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel der neurechten Zeitung „Junge Freiheit“ gesagt. Kann man das Wort eigentlich steigern: grundgesetzwidrig, grundgesetzwidriger, am grundgesetzwidrigsten?

Ein Lächeln, bei dem einem das Blut in den Adern gefriert: AfD-Topfunktionärin Alice Weidel bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2022 in Gelsenkirchen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die AfD hat sich längst bis zur Kenntlichkeit entblößt. Und sie hat das Potenzial, ihre Ziele in die Tat umzusetzen. Das genau ist der Unterschied zur NPD damals, als das Bundesverfassungsgericht urteilte, die Neonazis seien zu klein und unbedeutend für ein Verbot. Nun genau umgekehrt zu argumentieren, die AfD sei dafür zu groß, mutet vor dem Hintergrund schon etwas absurd an.

Die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz

Ist es undemokratisch, eine Mehrheit daran zu hindern, die Demokratie abzuschaffen? Das Grundgesetz beantwortet das klar mit der verfassungsrechtlichen Ewigkeitsgarantie, wonach der Kern des Grundgesetzes nicht verändert werden darf, nicht einmal von einer 100-Prozent-Mehrheit. Die Frage ist nur: Was wäre das Papier, auf dem das steht, wert, wenn alle wichtigen Institutionen unserer Gesellschaft erst unterwandert sind? Noch ist es nicht zu spät.

In Sachsen und Thüringen etwa, dort, wo unter anderem die nächsten Landtagswahlen anstehen, stuft der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem ein. Es wäre schlau, einen Verbotsantrag zunächst mindestens für diese Landesverbände zu stellen. Eine Sammlung von Björn-Höcke-Zitaten dürfte reichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Der politische Wille, der müsste dazu allerdings aufgebracht werden, das jetzt durchzuziehen, auch wenn das Verfahren womöglich Jahre dauert.

CDU in NRW mit Klartext

Bis dahin sollten wir Menschen ächten und isolieren, die die Würde anderer Menschen am liebsten mit Füßen treten würden. Kleine Erfolge sind große Erfolge: Michaela Schneider, die der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Nordrhein-Westfalen angehörte und an dem Treffen in Potsdam, wo die Vertreibung von Migranten diskutiert worden war, teilgenommen hatte, hat die Gliederung der CDU nach Informationen der WAZ inzwischen verlassen. MIT-Landesgeschäftsführer Stefan Simmnacher sagte, es sei klar, dass die Äußerungen in Potsdam „diametral zum Wertekanon der MIT sowie der gesamten Unionsfamilie stehen“. Danke für den Klartext!

Es kommt jetzt auf jene 80 Prozent, die die AfD nicht wählen würden, an. Sie sollten nicht einfach zuwarten, sondern mit den anderen 20 Prozent das Gespräch suchen: in der Familie, im Kollegenkreis, im Verein. Jeder Fünfte würde, Stand jetzt, die Nazis wählen. Reden wir endlich darüber, was das bedeutet, was das mit uns macht, was es für unsere Freiheit, unsere Menschlichkeit und auch für unseren Wohlstand bedeutet! Führen wir endlich auch unangenehme Gespräche mit Menschen, die wir eigentlich mögen und die wir zurückholen können auf den Pfad der Vernunft!

Das verkommene Facebook

Erobern wir sie zurück, die Lufthoheit über den Kneipentischen (auch in der teilweise verkommenen modernen Kneipe namens „Facebook“), und lassen wir die Kirche bitte im Dorf, wenn wir über „die da oben“ schimpfen! Der unfähigste Scholz-Habeck-Lindner-Merz ist noch immer tausendmal besser als der fähigste Nazi.

Auf bald.

PS: Niemand schadet sich mehr als ein AfD-Wähler: Klartext dazu gefällig?

Klartext als Newsletter Wer hat nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das beantwortet zuverlässig die Klartext-Kolumne von Alexander Marinos, stellvertretender Chefredakteur der WAZ. Hier werden politische Themen aufgegriffen und subjektiv-zugespitzt eingeordnet. Dabei handelt es sich um ein Meinungsangebot zum An- oder Ablehnen, An- oder Aufregen. Klartext als kostenloser Newsletter? Hier anmelden! Alle Folgen der Kolumne finden Sie hier.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr