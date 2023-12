Totschlag: Deutschlands bekanntester Sterbearzt vor Gericht 

Essen Ein bekannter Arzt aus Datteln muss sich wegen Totschlags verantworten: Durfte er einem 42-Jährigen zum Suizid verhelfen?

Dieser Fall wird auch für die Richter nicht leicht. Es geht um unfassbares Leid, angebliche Hoffnungslosigkeit und Suizid. Angeklagt ist Dr. Johann Spittler, Deutschlands wohl bekanntester Sterbearzt. Der Vorwurf lautet auf Totschlag. Seit Dienstag steht der 81-Jährige in Essen vor Gericht.

Es geht um einen Patienten aus Dorsten, den Spittler im August 2020 beim Sterben begleitet hat. Der Neurologe und Psychiater aus Datteln hat dem 42-Jährigen im Beisein der Mutter eine Infusion gelegt und eine tödliche Natrium-Lösung angeschlossen. Das Ventil hat der Dorstener schließlich selbst geöffnet.

War der Patient uneingeschränkt entscheidungsfähig?

Die wichtigsten Fragen, um die es vor Gericht gehen wird, lauten so: War der Patient wirklich uneingeschränkt einsichts- und entscheidungsfähig? Gab es keine Hoffnung auf Besserung seiner schweren Erkrankungen? War der Sterbewunsch vielleicht nur Ausdruck einer akuten depressiven Phase?

Spittler selbst ist sich keiner Schuld bewusst. „Ich sehe keinen Grund, meine damalige Beurteilung zu revidieren“, sagte er den Richtern am Essener Landgericht. Die Einsichtsfähigkeit des Patienten sei jederzeit vorhanden gewesen. „Auch ein versteckt gehaltener Wahn ist auszuschließen.“

„Da hilft kein Medikament, ich kann einfach nicht mehr“

Der Dorstener hatte dem Neurologen und Psychiater im Sommer eine Mail geschrieben. Darin hieß es: „Hallo Herr Spittler, ich leide seit 13 Jahren an Schizophrenie. Da hilft auch kein Medikament mehr. Ich bin auf einem Auge fast blind. Mein psychischer Zustand hat sich so extrem verschlechtert, dass ich drei Suizidversuche unternommen habe.“

Und weiter: „Ich kann einfach nicht mehr. Mein Leben war größtenteils schön. Aber das ist es schon lange nicht mehr. Ich bin klar bei Verstand. Ich bin mir über die Tragweite meines Wunsches voll bewusst.“

Dorstener hatte drei Suizidversuche überlebt

Die Krankheit soll schon 2007 ausgebrochen sein – im Alter von 29 Jahren. Dass der Dorstener die eigenen Suizidversuche überlebt hat, war Glück. Einmal hatte er sich die Pulsadern aufgeschnitten, ein anderes Mal in den Hals gestochen. Beim dritten Mal nahm er eine Überdosis Medikamente. Er wurde jedes Mal gerettet.

Spittler hatte den 42-Jährigen in Dorten besucht und im Anschluss ein umfangreiches Gutachten verfasst. Einen Teil der früheren Arztberichte hat er laut Anklage nicht eingesehen. Auch eine zweite ärztliche Stellungnahme wurde nicht eingeholt – was gesetzlich aber auch nicht vorgeschrieben ist.

Ein Zeichen von Respekt und Menschenwürde

Dafür sei aus Spittlers Sicht schließlich die Mutter dabei gewesen. „Sie hatte so ein klares Verständnis für die Situation, dass ich sie wie eine Zweitmeinung bewertet habe“, so Spittler im Prozess. Weitere Personen würden ohnehin nur stören.

„Das Sterben ist ein sehr bewusster und privater Abschied, den wir mit größtmöglicher Ruhe und Intimität gewähren sollten.“ Das alleinige Handeln – zusammen mit Angehörigen – halte er deshalb für mitmenschlich vertretbar. Es sei ein Zeichen des Respekts für die Menschenwürde des Betroffenen.

Entscheidung nicht freiverantwortlich

Die Staatsanwaltschaft wirft Spittler vor, wider besseres Wissen gehandelt zu haben. Er habe den Dorstener beim Sterben begleitet und dabei zumindest in Kauf genommen, dass der 42-Jährige aufgrund seiner depressiven Erkrankung nicht in der Lage war, die Entscheidung zum Suizid freiverantwortlich zu treffen. Auch ein möglicherweise positiverer Verlauf der Erkrankungen sei nicht ausreichend geprüft worden.

Die Ermittler haben mit Professor Dr. Norbert Leygraf einen bundesweit angesehen Gutachter hinzugezogen, der sich mit dem speziellen Fall befasst hat. Dessen Vorgehensweise lehnt Spittler allerdings ab. Es erschließe sich ihm nicht, wie ein erfahrender Gutachter nur aufgrund der Aktenlage – ohne leibhaftige Beobachtung – eine Diagnose zur Urteilsfähigkeit stellen wolle, erklärte er den Richtern.

Rund 700 Gutachten erstellt

Spittler hat nach eigenen Angaben inzwischen rund 700 Gutachten über Menschen mit Sterbewunsch erstellt – in der Regel zwei pro Woche. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle hat er anschließend auch bei dem selbstgewählten Suizid attestiert. „Ich habe noch nie eine Suizidhilfe geleistet, bei der ich nicht von der Freiverantwortlichkeit überzeugt gewesen wäre“, so der Neurologe. Sein Anliegen sei es allein, dem Betroffenen und dessen Angehörigen inneren Frieden zu ermöglichen.

Im Falle einer Verurteilung wegen Totschlags drohen dem Arzt aus Datteln fünf bis 15 Jahre Haft. Mit einem Urteil ist voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte zu rechnen.

