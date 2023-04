Studenten werfen Gelsenkirchener Professor Belästigung vor

Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen bestätigt Anzeigen von Studenten von der Hochschulleitung.

Gelsenkirchen. „Plötzlich stand er in Boxershorts vor mir“ – ein Professor der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen soll Studenten über Jahre bedrängt haben.

Ein Professor der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen soll über Jahre männliche Studierende bedrängt und teils sexuell belästigt haben. Studenten desselben Studiengangs berichten unabhängig voneinander von Formen des Machtmissbrauchs und sexuellen Übergriffen. Die Anschuldigungen wiegen teils schwer: Er soll die jungen Männer mit ungewöhnlichen Praktiken unter Druck gesetzt und zum Teil unsittlich berührt haben. Sogar von Begegnungen in seiner Privatwohnung und Einladungen in sein Bett ist die Rede.