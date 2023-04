Riesen-Windrad in Haltern muss komplett gesprengt werden

Archivbild: Im September krachte ein nagelneues Windrad in Haltern zusammen (im Bild hinten). Die baugleiche zweite Anlage im dortigen Windpark wird in Kürze gesprengt werden.

Haltern. In Haltern wird ein Windrad gesprengt. Die 240 Meter hohe Anlage hat die selben Baumängel, wie ihre Schwesteranlage, die 2021 einstürzte.

Nach der Havarie eines 240 Meter hohen Windrads in Haltern am See im September 2021 steht jetzt fest: An der baugleichen Anlage wenige Hundert Meter entfernt ist nichts mehr zu retten. Sie muss komplett gesprengt werden - aus Sicherheitsgründen.

Die Vorbereitungen für die Sprengung seien bereits getroffen, teilte Nordex am Donnerstag auf Nachfrage mit. Im Umkreis des Windrads seien Bäume für ein „Fallbett“ gerodet worden, damit Trümmer restlos geborgen werden können, teilte Nordex mit.

Windrad-Havarie in Haltern: Zweite Anlage wird gesprengt

Bau- und Konstruktionsmängel hatten dazu geführt, dass der 164 Meter hohe Turm des Windrades am 29. September 2021 plötzlich in etwa 40 Metern Höhe in sich zusammen krachte. Er war in Hybrid-Bauweise errichtet - der untere Teil aus Beton-Elementen, der obere aus Stahl. Verletzte gab es nicht. Nur einen Tag später hätte die Anlage mit zahlreichen Gästen vor Ort feierlich eröffnet werden sollen.

Insgesamt 22 baugleiche Anlagen des Typs Typs N149/4.X, die laut Nordex ausschließlich in Deutschland errichtet worden sind, wurden nach der Havarie umgehend stillgelegt, davon sechs im RWE-Windpark Jüchen A44n im Rhein-Kreis Neuss. Auch sie wurden inzwischen abgerissen. Auch dort wurde mindestens eines der Windräder gesprengt, geht aus einer Nordex-Mitteilung hervor.

Einsturzgefahr - Teilabbau ist zu gefährlich

Zuletzt kam es Ende März im Windpark Beckum zur Sprengung, berichtete Nordex: Aus Sicherheitsgründen sei es auch dort nicht möglich gewesen, Turbine, Nabe, Maschinenhaus und Rotorblättern abzubauen und zu erhalten, teilte Hersteller Nordex mit. Ebenso müsse laut Nordex in Haltern vorgegangen werden, sagte am Donnerstag ein Sprecher auf Nachfrage.

Schwachpunkt der Windkraftanlagen, mit jeweils 4,5 Megawatt die derzeit leistungsstärksten auf dem Markt, war der Turm, wie Nordex ein Jahr nach der Havarie in Haltern mitteilte. Gutachten und mehrere unabhängige Sachverständige hatten dies bestätigt, teilte Nordes im Oktober 2022 mit.

Neues Windrad soll noch in diesem Jahr in Haltern stehen

Nach Informationen der Fachpublikation Energie & Management vom vergangenen Oktober sind 18 der betroffenen Windräder bereits durch Neubauten ersetzt worden. Eines davon steht in Haltern am Standort des eingestürzten Windrads. Der Turm der Anlage, nun von einem anderen Hersteller-Unternehmen, ist wie der Vorgänger 164 Meter hoch, die Gesamthöhe mit Rotorblättern ist 240 Meter.

Auch das zweite Windrad soll zeitnah ersetzt werden - „noch in diesem Jahr“, sagt am Donnerstag ein Nordex-Sprecher auf Anfrage. „Sobald der ursprüngliche Zustand der Fundamentfläche wieder hergestellt ist, kann mit dem Bau des neuen Fundaments für die neue Anlage begonnen werden.“

Zu den Kosten sagt Nordex nichts Näheres: „Versicherungs- und haftungsrechtliche Themen sind weiter in Klärung. Davon unabhängig hat Nordex die finanziellen Risiken der Havarie bereits durch Rückstellungen in den Jahren 2021 und 2022 abgesichert.“

