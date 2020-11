Recklinghausen: Sechsjährige zerkratzen mindestens 15 Autos

Recklinghausen. Mit Steinen haben zwei Erstklässler in Recklinghausen mehrere Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Zwei sechsjährige Jungen sollen in Recklinghausen mehrere Autos zerkratzt haben. Die Polizei spricht von bisher 15 beschädigten Fahrzeugen. Ein Zeuge hatte die Kinder dabei beobachtet.

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr waren die Kinder offenbar auf dem Rückweg von der Schule. Auf der Straße Milchpfad kratzten sie mit Steinen an parkenden Autos herum oder bewarfen Fahrzeuge mit Steinen, berichtete die Polizei am Montag.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, berichtete die Polizei. Die genaue Schadenssummer stehe noch nicht fest, hieß es. Als die Polizei eintraf, seien die Eltern schon vor Ort gewesen, hieß es. (Red.)