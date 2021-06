Razzien im Revier: Bande soll Scheinehen vermittelt haben

Ruhrgebiet. Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen eine Bande, die Scheinehen arrangiert haben soll. Am Mittwoch wurden deswegen Wohnungen durchsucht.

Die Bundespolizei Dortmund hat am Mittwoch (30. Juni) in mehreren Ruhrgebietsstädten Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Essen ging es dabei um den Verdacht „fingierter Eheschließungen mit Nicht-EU-Bürgern“. Die Razzien fanden, so eine Sprecherin, vor allem in Herne, Gelsenkirchen und Hattingen sowie im Raum Stuttgart statt. Niemand sei festgenommen worden.

Es ging offenbar um Aufenthaltstitel

Wie der WDR als erster berichtete, ist die Staatsanwaltschaft Essen einer besonderen Bande auf der Spur: Sie soll Scheinehen organisiert haben -- offenbar mit dem Ziel, für Braut oder Bräutigam einen Aufenthaltstitel sicher zu stellen. Bei den Razzien am Mittwochmorgen sei es vor allem darum gegangen, Beweismaterial zu beschlagnahmen. Mit dessen Hilfe könnte geklärt werden, wie genau die Ehen arrangiert worden seien.

Ermittelt wird auch gegen die Nutznießer

Ermittelt werde nicht nur gegen die „Ehe-Vermittler“, sondern auch gegen die Heiratswilligen, die potenziellen Nutznießer.

Im Laufe des Tages wollen Bundespolizei und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten bekannt geben. (red)

