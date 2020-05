Protest gegen Corona-Regeln: In diesen Städten gibt es Demos

In ganz Deutschland gehen derzeit tausende Menschen auf die Straße. Wer sind die Demonstranten und was fordern sie?

Rhein-Ruhr. In NRW gab es bislang rund 50 Demos mit Corona-Bezug. Am Wochenende sind erneut Protestaktionen gegen die Corona-Beschränkungen geplant.

Der Protest gegen die Corona-Regeln geht weiter. Egal ob in Dortmund, Essen, Dinslaken oder Düsseldorf. In mehreren NRW-Städten wollen am Wochenende wieder Menschen gegen die Corona-Schutzverordnung auf die Straße gehen und demonstrieren.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es bundesweit Aktionen gegeben, die sich gegen die Einschränkungen während der Corona-Pandemie wenden. Das Problem: Nicht selten versuchten Extremisten und Verschwörungstheoretiker den Bürgerprotest zu unterwandern.

In Dinslaken soll es am Samstagnachmittag um 15 Uhr , zu dem ein Dinslakener Bürger aufgerufen hat. Er fordert, dass die Corona-Beschränkungen sofort aufgehoben werden, da von der Verhältnismäßigkeit keine Grundlage mehr dafür bestehe. Statt eines Protestzugs durch die Innenstadt wurde aber nur eine Kundgebung vor dem Rathaus genehmigt.

In Düsseldorf sind am Samstag zwei Aktionen geplant. Um 12 Uhr eine Menschenkette an der Rheinwerft in Nähe des NRW-Landtags und um 15 Uhr eine Demo am Burgplatz in der Altstadt.

Die Gruppierung „Widerstand 2020 Duisburg“ protestiert am Samstag erstmals auch in Duisburg gegen Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung. Ihr stellt sich das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ entgegen. Dessen Verantwortliche sehen hinter dem „Widerstand 2020“ rechte Verschwörungstheoretiker. In der Duisburger Innenstadt treffen die beiden Gruppen von Demonstranten aufeinander.

Demo gegen Corona-Regeln am Flughafen Essen-Mülheim

Auch Essen steht am Wochenende erneut eine Protestaktion bevor, die sich hier "Hygienespaziergang Meditation" nennt. Die Polizei bestätigte die „Anmeldung einer Privatperson“. Laut Pressemitteilung steht dahinter eine Initiative, die sich „Nicht ohne uns - Essen“ nennt, ein lokaler Ableger der „Corona-Rebellen“, die auch in anderen Städten demonstrieren. Sie treffen sich am Parkplatz 10 des Flughafens Essen/Mülheim. Die Demo, zu der bis zu 500 Menschen erwartet werden, wird von der Polizei begleitet.

Laut Mitteilung wenden sich die Demo-Organisatoren gegen einen von ihnen befürchteten Impfzwang und wollen ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausüben. Betont wird die Bereitschaft zur Regeltreue.

Am vergangenen Wochenende hatte die Essener Polizei noch eine nicht angemeldete Demo von Rüttenscheid in die Innenstadt auflösen müssen. Stadt und Polizeipräsident hatten daraufhin angekündigt, künftig entschieden gegen Regelbrecher vorzugehen.

Polizei Dortmund warnt vor Unterwanderung durch Extremisten

In Dortmund hat es seit Anfang Mai bereits mehrere Protestaktionen verschiedenster Ausprägung gegeben. Und auch an diesem Wochenende soll wieder gegen die Corona-Regeln demonstriert werden, gleich mehrere Protestaktionen sind am Samstag angekündigt. Unter anderem plant das Bündnis "Grenzenlos Solidarisch" um 15 Uhr eine Kundgebung am Alten Markt. Motto der Aktion: "Gemeinsam gegen Pandemie und Infodemie".

Die Organisatoren haben bereits im Vorfeld verdeutlicht, dass sie "rechte und antisemitische Positionen nicht hinnehmen. Das heißt nicht, dass wir staatliche Maßnahmen und die gesellschaftlichen Zustände unwidersprochen gutheißen", so die Sprecherin des Bündnisses.

Nach Hinweisen vom Verfassungsschutz hatte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Extremisten die Protestler möglicherweise für ihre Zwecke instrumentalisierten. So hatte die Polizei bei den Teilnehmern einer untersagten Demo am vergangenen Samstag auch vereinzelt Personen „mit Bezug zur rechtsextremistischen Szene“ gesehen. Ein polizeilich bekannter Rechtsextremist wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er drei Journalisten attackiert haben soll.

Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Köln abgesagt

Die für Samstag in Köln geplante Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit 1000 Teilnehmern ist hingegen am Freitag vom Veranstalter, einer Privatperson, abgesagt worden. Ursprünglich hatte er die Demo auf dem Roncalliplatz am Dom angemeldet. Eine Genehmigung durch die Polizei stand aber zunächst noch aus.

Hinweise darauf, dass es wie am vergangenen Wochenende zu unangemeldeten Demonstrationen kommen könne, liegen der Kölner Polizei nach Angaben des Sprechers nicht vor. „Dennoch werden wir im Einsatz sein und bei etwaigen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung konsequent einschreiten.“

Bisher hat es in NRW rund 50 Demos mit Corona-Bezug gegeben, mit zusammen etwa 1700 Teilnehmern. Allein in Köln hätten am vergangenen Wochenende unter rund 800 Teilnehmern viele Menschen massiv gegen Auflagen des Infektionsschutzes verstoßen - und auch dort waren Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker unter den Demonstranten. Gesundheitsgefahren auch für andere würden bewusst in Kauf genommen, oft gehe es um „pure Provokation“. (mawo)