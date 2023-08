Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen.

Verfahren MeToo-Fälle an WHS Gelsenkirchen: Vorgehen formal korrekt

Essen/Gelsenkirchen. Mutmaßliche Opfer waren empört über „Zeugenvernehmungen“ an der Gelsenkirchener Hochschule – Anwälte erklären, wo es Spielräume gibt.

Im Streit um mehrere MeToo-Fälle an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen haben namhafte Juristen den bisherigen Prozess der Aufklärung als formaljuristisch korrekt eingestuft. Entgegen der bisherigen Darstellung ist das Disziplinarverfahren demnach gemäß Landesdisziplinargesetz regelkonform abgelaufen. Hochschulpräsident Bernd Kriegesmann selbst hatte in einer Stellungnahme betont, gemäß Landesdisziplinargesetz gehandelt zu haben. Zugleich hoben die Juristen die Bedeutung eines sensiblen Umgangs mit Zeugen im Vorfeld und während der Vernehmungen hervor, um den notwendigen Opferschutz zu gewährleisten.

Mehrere Studenten, die einem Professor der Hochschule sexuelle Belästigung vorwerfen, hatten sich empört über „Zeugenvernehmungen“ geäußert. Die jungen Männer hatten sich vertraulich an Kriegesmann gewandt, weil sie sich teils über Jahre von einem Professor der Hochschule sexuell belästigt gefühlt hatten. Die Vorwürfe gegen den Professor hatte die WAZ im April veröffentlicht. Der Hochschullehrer soll laut den Aussagen der Studenten engen privaten Kontakt zu den Männern gehalten haben, sie zu sich nach Hause eingeladen und psychisch unter Druck gesetzt haben. Der Professor bestreitet die Taten.

Verfahren von externem Anwalt geleitet

Die Hochschule hat ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet, das von einem externen Anwalt geleitet wird. Als „Ermittlungsführer“ leitet er das Verfahren unabhängig, ähnlich einem Richter. Mehrere Studenten beklagten sich, dass in der Einladung zur Zeugenvernehmung kein Hinweis enthalten gewesen sei, dass die Anwälte des beschuldigten Professors zugegen sein würden. Formal ist das auch nicht erforderlich. Allerdings hat der Ermittlungsführer in der Einladung auch ein Angebot gemacht: „Soweit sie weitere Fragen zum formalen Ablauf haben sollten, können Sie mich kontaktieren.“

Ein Disziplinarverfahren kann dazu führen, dass dem Beschuldigten der Beamtenstatus aberkannt wird, darum lehnt es sich an die Strafprozessordnung an. Zeugen sind verpflichtet, zu erscheinen. Sie haben auch eine Aussagepflicht, wie die Zeugen vor einem Gericht: Die Aussage verweigern dürfen zum Beispiel Ehegatten, Lebenspartner und enge Verwandte eines Beschuldigten. Dieser kann von der Zeugenvernehmung ausgeschlossen werden, seine Anwälte dürfen in jedem Fall teilnehmen. Damit sie ihren Mandanten verteidigen können, müssen sie Akteneinsicht bekommen. In der Vernehmung gilt der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit, darum darf zum Beispiel kein Opferschutzbeauftragter anwesend sein. Ein Zeuge darf aber wie im Strafverfahren einen Zeugenbeistand mitbringen.

Ob die Hochschule auch aktiv hätte informieren sollen, dass die Anwälte der Gegenseite zugegen sein würden, darüber gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Frank Wieland, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Bonn, zeigt das Spektrum auf: „Ich wäre vorsichtig, was die Auslegung des Spielraums der Hochschule angeht. Denn diese muss sich neutral gegenüber ihrem Beamten verhalten. Eine Beratung gehört nicht in die Einladung und nicht zu dem Disziplinarverfahren. Man liest aber häufig in Zeugeneinladungen einen Satz nach der Gestalt: Der Betroffene oder seine Bevollmächtigten werden bei der Vernehmung anwesend sein. Wenn es um sexuelle Belästigung geht, wäre es wohl angebracht, darauf hinzuweisen.“

Zeugen dürfen auch kritische Fragen gestellt werden

„Die Hochschule kann im Einzelfall auch individuell über die bevorstehende Zeugenvernehmung informieren“, sagt Klaus Hermann von Dombert Rechtsanwälte in Potsdam und Professor für Verwaltungsrecht an der TU Cottbus-Senftenberg. „Aus der Beratung von Disziplinarbehörden in der ganzen Bundesrepublik weiß ich, dass es nicht nur der Fürsorge für den betroffenen Beamten bedarf, sondern auch für die Zeugen. Sie können nicht unangekündigt eine mehrstündige Zeugenvernehmung geschehen lassen und damit Betreuungsbedürfnisse ignorieren. Ebenso wenig können sie bei längeren Sitzungen auf Wasser und Pausen verzichten. Es geht immer auch um diese Begleitumstände.“

„Den Zeugen dürfen natürlich auch kritische Fragen gestellt werden, auch durch die Bevollmächtigten des Beschuldigten“, erklärt Frank Wieland. „Dabei kann eine Situation entstehen, die einem Kreuzverhör ähnelt, das gehört zu einer normalen Zeugenvernehmung.“ Auch Prof. Hermann sagt: „Immerhin ist es ein Menschenrecht, dass die von staatlichen Ermittlungen betroffene Person oder ihre Anwälte die Belastungszeugen selbst befragen darf. Und wenn diese sagen, sie fühlten sich wie im Kreuzverhör – ja, auch dafür ist ein rechtsstaatliches Disziplinarverfahren gedacht.“

Ein Kreuzverhör in diesem Sinne sei nicht erwünscht, erklären allerdings die Fachanwälte Christian Reckling und Jürgen Küttner von der Kölner Kanzlei Teipel & Partner. Es liege in der Verantwortung des Ermittlungsführers, die Vernehmung entsprechend zu gestalten. „Man stellt zunächst offene Fragen, die wesentlich sind für die Ermittlung. Nach dem freien Rapport sind sämtliche Fragen und Nachfragen allein auf das Beweisthema kapriziert, und dürfen eigentlich nicht darüber hinausgehen“, erklärt Küttner.

Im Fokus steht die Verletzung der Dienstpflicht

Mehrere Studenten wurden ausführlich danach befragt, ob sie mit der Presse geredet hätten, sie empfanden dies als einschüchternd. „Ein Verhör dazu, ob der Zeuge mit der Presse geredet hat, ist indiskutabel“, erklärt Christian Reckling. „Das hilft nicht bei der Aufklärung der Frage, ob es hier zu einer sexuellen Belästigung gekommen ist. Es könnte sich um einen „unzulässigen Ausforschungsbeweis“ handeln, also genau das, was vor Gericht auch nicht gewollt ist. So etwas zielt darauf ab, einen Zeugen zu diskreditieren und ist fernab des Beweisthemas. Im Fokus steht die Verletzung der Dienstpflicht.“

Einige Studenten fühlten sich auch überrumpelt, weil den Verteidigern ihre Gedächtnisprotokolle mit sämtlichen intimen Details vorlagen. Allerdings: „Die Protokolle können nicht anonym sein“, erklärt Teipel-Anwalt Jürgen Küttner: „Wie will sich ein Beschuldigter effektiv verteidigen, wenn er nicht einmal weiß, was ihm von wem vorgeworfen wird?“ Andersherum gesagt: „Wenn man dabei auf der Anonymität besteht, kann man auch nicht erwarten, dass es zu Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder auch zu einem Disziplinarverfahren kommt“, so Klaus Herrmann.

„Der richtige Weg wäre, zuvor den Betroffenen mitzuteilen, dass ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet wurde und somit ihre vertraulichen Angaben nicht mehr vertraulich bleiben können“, erklärt Rechtsanwältin Michaela Spandau. „Dann hätten die Betroffenen an eine zuständige Person an der Hochschule für eine weitere Beratung verwiesen werden können. Dort hätte man ihnen weitere Informationen zum Ablauf des Verfahrens geben und ihnen die Angst nehmen können.“

Anwältin plädiert sie für klare Handlungsleitlinien der Hochschulen

Die 47-jährige Fachanwältin für Strafrecht und engagierte Anwältin im Opferschutz wurde 2020 vom Wissenschaftsministerium Baden-Württembergs als Vertrauensanwältin berufen. Mit der Bestellung der Juristin wollten die Hochschulen und das Land „ein deutliches Zeichen gegen sexualisierte Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Gewalt“ setzen. Eine solche spezielle Beratungs- und Anlaufstelle gibt es am NRW-Wissenschaftsministerium bislang nicht.

Eine Reform oder Anpassung des Disziplinarrechts auf Fälle sexueller Diskriminierung oder Belästigung hält die Expertin nicht für notwendig. Vielmehr plädiert sie für klare Handlungsleitlinien der Hochschulen zu Themen sexueller Belästigung und die Einrichtung von Vertrauenspersonen, an die sich Betroffene wenden und zunächst erst einmal beraten lassen können. „Ich glaube aber, dass die Studenten durchaus aussagen wollten“, sagt Spandau. „Das Problem ist weiter vorne entstanden, in der Kommunikation, nicht im Verfahren selbst.“

