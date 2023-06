Massenschlägerei in Essen – Verbindung zu Castrop-Rauxel?

In der Nacht zum Samstag ist es in der Essener Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gruppen gekommen.

Essen/Castrop-Rauxel. Nach der Massenschlägerei in Castrop-Rauxel sind nun in Essen mehrere Hundert Menschen aneinander geraten. Die Polizei sieht eine Verbindung.

In der Nacht zum Samstag (17. Juni) ist es in Essen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gruppen gekommen. Hunderte Menschen hatten sich aus bislang ungeklärter Ursache im Innenstadtbereich versammelt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen sagte. Dabei kam es demnach zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen. Zu den genauen Hintergründen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Ob es Verletzte gab, war am Morgen ebenfalls noch unklar.

Gegen 22 Uhr sollen zahlreiche Menschen zunächst am Limbecker Platz aufeinander getroffen sein. Später hätten sich die Auseinandersetzungen immer wieder in die engen Straßen in der Innenstadt verlagert, sagte eine Sprecherin dem WDR. Die Lage sei unübersichtlich gewesen. Es sei daher noch unmöglich, zu sagen, wer wirklich absichtlich beteiligt und wer nur zufällig dazwischen geraten ist. An einem Freitagabend sei schließlich auch das ganz normale Party-Volk unterwegs, so die Sprecherin.

Polizisten bewachen Mitglieder einer der beteiligten Gruppen einer Schlägerei in der Essener Innenstadt. Foto: Markus Gayk / dpa

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, zog die Polizei auch Einsatzkräfte aus benachbarten Städten hinzu. Auch ein Hubschrauber und Polizeihunde waren im Einsatz.

Massenschlägerei in Essen: Polizei sieht Verbindung zu Castrop-Rauxel

Die Polizei sieht eine mögliche Verbindung zu den Auseinandersetzungen am Donnerstag (15. Juni) in Castrop-Rauxel mit mehreren Verletzten. Auch dort hatte sich am Freitagabend erneut eine größere Gruppe von Menschen in der Stadt versammelt. Die Ansammlung in der Wittener Straße löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Gruppe stand „offensichtlich im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Donnerstag“, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall am Donnerstag mehr Präsenz auf den Straßen angekündigt. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Freitagabend folglich 116 Menschen und durchsuchten 24 Fahrzeuge. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bei den Durchsuchungen wurden gefährliche Gegenstände wie Messer, Macheten und eine Schusswaffe sichergestellt. Nach Beendigung des Einsatzes wurde den Beteiligten ein Platzverweis und Betretungsverbot erteilt.

Schlägerei in Castrop-Rauxel: Reul spricht von „Tumultlage“

Auch in den nächsten Tagen will die Polizei nach eigenen Angaben verstärkte Präsenz in Castrop-Rauxel zeigen. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen kündigte bereits am Freitag verstärkte polizeiliche Maßnahmen im Stadtgebiet an.

Bei der Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen sind am Donnerstagabend in Castrop-Rauxel mehrere Menschen schwer verletzt worden. Foto: JUSTIN BROSCH / dpa

Zwei Gruppen waren am Donnerstagabend in Castrop-Rauxel aufeinander losgegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurden mindestens sieben Menschen dabei verletzt – einige schwer. Ein 23-Jähriger schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte von einer „Tumultlage“ und Indizien gesprochen, dass der Fall etwas mit dem Clanmilieu zu tun haben könnte. (mit dpa)

