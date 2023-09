Nahbar: Vor einem Jahr war der Prinz, hier mit Gattin Meghan, schon einmal in Düsseldorf. Auch am Samstag wird er am Rathaus erwartet.

Hoher Besuch Harry in Düsseldorf: Wo Fans den Prinzen am Samstag sehen

Düsseldorf. Rote Rosen und Rührei beim Generalkonsul, Goldenes Buch und schwarz-gelber Teppich: So feiert Düsseldorf Prinz Harry. Hier kann man ihm begegnen.

Kaiserwetter, der Prinz ist da! Wie vor genau einem Jahr, als der britische Prinz Harry zu Besuch in Düsseldorf war, empfängt NRW den hohen Besuch mit strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen. Bei seiner Ankunft am Freitagnachmittag aus London trug der Duke von Sussex (38) ein offenes weißes Hemd, sogar das Jackett hatte er abgelegt. An diesem Samstag, dem ersten von acht Tagen in Deutschland, ist der Termin-Marathon des Gastes allerdings fast ausschließlich in Innenräumen geplant. Höhepunkt am Abend: Die Eröffnung der Invictus Games in der Merkur-Spiel-Arena, deren Erfinder und Schirmherr Prinz Harry ist.

Zum Frühstück gab es am Morgen typisch Britisches: Bei einem Empfang durch den Generalkonsul Nick Russell in dessen Residenz im ländlichen Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer servierte das Team English Breakfast Tea, dreierlei Milch (Kuh, Mandel, Hafer), vegetarisches und deftiges Rührei (wahlweise mit Tomaten/Pilzen oder Speck). Dazu standen frisches Obst und Brötchen mit Parmaschinken und Feige oder Avocadocreme auf dem Büffet.

Erfinder und Schirmherr der Invictus Games: Prinz Harry ist Düsseldorf für seine Gastfreundschaft „ewig dankbar“. Foto: Fabian Strauch / dpa

Rote Rosen und Rampen für die kriegsversehrten Sportler

Das gute alte Tafelsilber hatte man zu dieser ersten größeren Veranstaltung seit Corona eigens geputzt, die Villa an einem gut gesicherten Privatweg nahe der Duisburger Landstraße zusätzlich barrierefrei nachgerüstet. Denn mit dem Prinzen, Schirmherr und Erfinder der internationalen Versehrtenspiele, war auch die britische Mannschaft der Invictus Games zu diesem geselligen Vormittag geladen. Für die körperlich Verletzten unter ihnen sind zusätzliche Rampen eingebaut und eine behindertengerechte Toilette gemietet worden. Dekoriert wurde das Gebäude mit Blumen in den Landesfarben Rot, Weiß und Blau, vor allem mit englischen roten Rosen.

Der nächste Empfang steht zur Kaffeezeit an: Ab etwa 15 Uhr sind Harry, der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Abgesandte der 21 Teilnehmer-Nationen zu Gast im Rathaus, das Eintreffen von Herrn Sussex wird um zehn vor vier erwartet. In der Innenstadt ist man vorbereitet auf Fans des britischen Könighauses, die dem Prinzen zujubeln wollen. Bei seiner Ankunft wollen aber auch Demonstranten Spalier stehen. Unter dem Motto „Kein Werben fürs Sterben“ haben sie Protest gegen eine „Normalisierung des Krieges“ angekündigt. Dabei treten auf Betreiben von Harry bei den Invictus Games gerade kriegsversehrte Soldaten, Polizisten und auch Feuerwehrleute an. Kriege aber, wollen die Aktivisten dem selbst traumatisierten Veteranen zurufen, würden keine Helden kennen, nur Verlierer.

Straffes Programm: Am Abend tritt Harry im Sportstudio auf

Nach seinem Besuch beim Oberbürgermeister muss Harry schnell zur Merkur-Spiel-Arena. Um 18 Uhr beginnen dort die Spiele. Der Prinz wird die Eröffnungsrede halten. In einer Loge wird der Ehrengast eher nicht Platz nehmen. Bei früheren Invictus-Games mischte er sich lieber unter die Sportler am Rande des Sportplatzes. Lange bleiben kann Harry allerdings nicht. Schon kurz nach seiner Ansprache wird er nach Mainz fliegen: Dort tritt der Prinz im Aktuellen Sportstudio des ZDF auf. Ab 23 Uhr geht es dort um die Kraft des Sports.

In Düsseldorf ist Harry (38) herzlich willkommen, geplant wird der Besuch schon seit mehr als einem Jahr. Sicherheitsbehörden, seine eigene Agentur in New York und die Stadt sind gut vorbereitet. Genau vor einem Jahr war der Prinz schon einmal da, damals machte er Werbung für die Invictus Games, sah sich erstmals die Arena an und dankte herzlich, dass die Stadt sich als Gastgeber zur Verfügung stellt. Auch damals trug sich der Duke ins Goldene Buch ein, 6. September 2022. Nun also: 9. September 2023. Nur der Teppich ist diesmal nicht rot, auch nicht britisch rot, weiß und blau wie die Fähnchen. Schwarz und gelb trägt der Läufer, was nichts mit Fußball zu tun hat, sondern mit den Farben der Weltspiele der Kriegsversehrten, die nun zum ersten Mal in Deutschland sind.

Besuch vor einem Jahr: Der Prinz ist Düsseldorf „ewig dankbar“

Gespottet: Prinz Harry bei seiner Ankunft am Freitagnachmittag am Flughafen Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser / dpa

Nur Ehefrau Meghan ist diesmal nicht da. Noch nicht. Dabei ist ihr Name mit den Invictus-Games untrennbar verbunden: Bei den Spielen 2017 in Kanada zeigte sich Prinz Harry das erste Mal öffentlich mit der ehemaligen Schauspielerin. Wann sie nach Düsseldorf kommt und wie lange, ist noch nicht bekannt. Vor einem Jahr war sie dabei, im ärmellosen Top, schüttelte Hände, eroberte Herzen und strahlte, als der Gatte in die Kameras sprach: Er werde Düsseldorf „auf ewig dankbar“ sein. Die 42-Jährige schipperte auch mit auf einem Dampfschiff Richtung Arena, allerdings im Bauch des Schiffes, angeblich wegen der Hitze.

Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) bleiben daheim in Kalifornien

Diesmal soll sie erst im Laufe der nächsten Woche anreisen und bei der Abschlussfeier der Spiele „bewegende Worte“ sprechen, hieß es im Programm, und einen Teil der Moderation übernehmen. Inzwischen lässt sich der Passus nicht mehr finden. Aber Meghan kommt, dabei bleiben die Offiziellen. Sie hätte auch einen weiteren guten Grund: Am Freitag, 15. September, feiert Ehemann Harry seinen 39. Geburtstag. Auf jeden Fall in Düsseldorf, wahrscheinlich im Kreise der Athleten. Und sicher ohne seine Kinder: Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) werden wohl daheim in Kalifornien bleiben. Dort soll auch ihre Mutter derzeit noch verweilen.

Auch nach London war der Prinz am Donnerstag allein gereist: Er übernahm eine Preisverleihung der Wohltätigkeitsorganisation WellChild, die sich für schwerkranke Kinder einsetzt. Und er gedachte seiner Oma: Queen Elizabeth II. war am 8. September vor einem Jahr auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral verstorben. Damals kam Harry zu spät – und musste eben jene WellChild-Feier absagen. Diesmal ging er hin, erinnerte an die Großmutter: „Ich weiß, dass sie heute glücklich auf uns alle herabblickt.“ Seinem Vater, König Charles III., und auch seinem Bruder William soll er trotz des traurigen Jahrestages nicht begegnet sein. Offizielle Begründung: Termine, Termine.

Königshaus-Expertin: Die Harry-und-Meghan-Saga ist auserzählt

Das Verhältnis der Windsors hat sich deutlich abgekühlt, seit Harry und Meghan sich von den königlichen Pflichten losgesagt und ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt haben. Das Paar habe, findet die Royalty-Expertin Julia Melchior, zuletzt „unheimlich viel von ihrem Zauber verloren. Die Harry-und-Meghan-Saga ist auserzählt“. Düsseldorf erwartet das Paar mit besserer Stimmung. Dabei unterliegt das genaue Programm der beiden großer Geheimhaltung. Der Prinz, der selbst in Afghanistan kämpfte, gilt als gefährdet, auch wenn er bei den Windsors nicht mehr in der ersten Reihe steht und deshalb für seine eigene Sicherheit sorgen muss. Polizei und Bundeswehr baten im Vorfeld schriftlich um „Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen keine detaillierten Zeitpläne veröffentlichen werden“. Prinz Harry hat auch für seinen Schutz ein eigenes Team mitgebracht.

Schläft der Prinz im „King-Bett“ des Luxus-Hotels?

Öffentlich bekannt soll zudem nicht werden, wo die Sussexes nächtigen. In der Residenz des Britischen Generalkonsuls, wo Prinz William schon einmal übernachtete, jedenfalls nicht. Bruder Harry sei ja kein „Working Royal“ mehr, wie eine Sprecherin der Britischen Botschaft in Berlin sagt, also: keine Majestät im Dienste der Krone. Zuletzt verdichteten sich in Düsseldorf die Hinweise, dass der Gast seine erste Nacht im „Hyatt Regency“ im Düsseldorfer Medienhafen verbracht hat. Es gibt dort eine Präsidenten-Suite von der Größe eines stattlichen Einfamilienhauses, mit Klavier, Kamin – und, ausgerechnet, einem „King-Bett“.

Während der Invictus-Games 2022 in den Niederlanden: Duchess Meghan winkt den Menschen zu. Foto: Aaron Chown / dpa

>>DIE INVICTUS-GAMES

Die Merkur-Spiel-Arena, Arenastr. 1 in Düsseldorf, ist zu den Spielen täglich ab 8.30 Uhr geöffnet (10. bis 16. September). Der Eintritt ist frei, nur zur Eröffnungsveranstaltung und Schlussfeier gibt es Tickets von 17 bis 41 Euro, Ermäßigungen für Kinder, Senioren, Studierende, Azubis, Behinderte und militärisches Personal.

Die Übertragung der Feiern übernimmt der Sender Phoenix. Die Moderation liegt bei Hadnet Tesfai und Steven Gätjen. Das Programm der Eröffnung am Samstag, 9. September, ab 18 Uhr: Gedenkminute des Wachbataillons der Bundeswehr, Einmarsch der Nationen, Videobotschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Grußworte vom Oberbürgermeister Düsseldorfs, Grußworte Sponsor Boeing, Willkommensrede von Prinz Harry, Auftritt der AXIS Dance Company, Big Band der Bundeswehr, Rede Verteidigungsminister Boris Pistorius, Lebensgeschichte zweier Teilnehmer, Konzert des Rappers Macklemore.

Invictus Games: So emotional wurde Team Deutschland begrüßt

