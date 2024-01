Essen/Düsseldorf Fakeshops im Internet sind immer schwieriger zu erkennen. Wie die Betreiber arbeiten und welches neue Programm vor Betrug schützt.

Peter P. ist ein gebranntes Kind. Letztes Jahr hatte er seiner Tochter teure Sneaker zum Sonderpreis im Internet bestellt, bezahlt und nie bekommen. „Seitdem schaue ich immer ganz genau hin“, sagt der 62-Jährige aus der Nähe von Dortmund. Das macht er vor einiger Zeit auch, als er für sich und seine Frau nach E-Bikes im Netz sucht und ihm eine Anzeige eingespielt wird. Genau das Modell, das das Ehepaar haben will, aber 250 Euro pro Stück günstiger, als alle bisherigen Angebote. Impressum, AGB, sogar ein Siegel, „alles schien in Ordnung“.

Fakeshops: „Nichts mehr zu machen“, heißt es bei der Bank

„Lieferung in drei Tagen bei sofortiger Überweisung“, verspricht die Firma. „Das habe ich dann gemacht“, erzählt P. Nach fünf Tagen kommen ihm Zweifel, aus denen bald Gewissheit wird. „Die Fahrräder habe ich nie bekommen. Die überwiesenen 3000 Euro auch nicht. „Vergessen Sie’s“, heißt es bei der Kripo, als P. die Sache anzeigt. „Nichts mehr zu machen“, heißt es von seiner Bank. Auch, weil die Überweisung auf ein italienisches Konto gegangen ist. „Ich habe echt Lehrgeld gezahlt“, sagt der Außendienstler. „Aber die Seite sah wirklich echt aus.“

Das ist ein Satz, den Iwona Husemann, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale NRW, regelmäßig hört. „Die Seiten der Fakeshops werden aber immer professioneller“, bestätigt sie. Und die Macher passen sich den Bedürfnissen potenzieller Kunden teils schneller an, als der seriöse Handel. Lockten vor Weihnachten noch viele Betrüger mit unglaublich günstigem Wein und Champagner, gerne auch mit Brennholz, tauchen mit den steigenden Temperaturen sofort die Anzeigen für Gartenmöbel zum Sonderpreis auf.

Fakeshops: Angeboten wird, was gesucht wird

Für Fahrräder werben die gefälschten Internet-Läden dann verstärkt im Frühling und Sommer – Sneaker „bis zu 80 Prozent reduziert“ sind nahezu ganzjährig im Angebot – genau wie Hundefutter, Gardinenstangen oder Unterwäsche – manchmal „zu Sensationspreisen“, hin und wieder auch nur ein wenig günstiger, um kein Misstrauen zu erwecken. Oft auch Artikel, die in echten Shops nicht mehr oder gerade nicht erhältlich sind. Angepriesen wird von echten wie von falschen Händlern meist, was der Umworbene kurz zuvor im Netz gesucht hat – möglich machen es ebenso ausgeklügelte wie geheime Algorithmen.

Prüfen Sie den Online-Shop, bevor Sie überweisen, raten Verbraucherschützer. Foto: filadendron / Getty Images

Wie groß das Problem ist, zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien. So hat etwa bei Facebook allein die Gruppe „Achtung! Unseriöse Shops, Fakeshops und Betrug!“ derzeit mehr als 82.000 Mitglieder, die warnen und eigene Erfahrungen posten. Und laut einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research ist jeder Vierte (23 Prozent) nach eigenen Angaben schon einmal beim Einkauf im Internet betrogen worden.

Fakeshops: Betrüger kopieren ganze Original-Webseiten

Denn die Betrüger kopieren mittlerweile gekonnt ganze existierende Webseiten samt AGB und Impressum und ändern parallel dazu in der Adresszeile die Namen seriöser Anbieter und Unternehmen minimal ab, sodass viele Kunden glauben, sie seien auf der Original-Seite. Die Zeiten von schlecht gemachten Fälschungen in holprigem Deutsch und mit pixeligen Bildern sind jedenfalls längst vorbei. Selbst wenn Shops Paypal anbieten, ist Vorsicht geboten. Mittlerweile sind Fälle bekannt, in denen die Weiterleitung zum Zahlungsdienstleister so konfiguriert war, dass sowohl der Kaufbetrag als auch die Option „Geld an einen Freund senden“ voreingestellt waren. Eine Bezahloption für den privaten Bereich, bei der der Käuferschutz von Paypal nicht greift.

Trotzdem kann man sich schützen. „Löschen Sie regelmäßig Ihre Cookies und den Suchverlauf“, rät Husemann. Damit sinkt zumindest die Wahrscheinlichkeit, personalisierte Fake-Angebote zu bekommen. Landen Sie bei einer gezielten Suche in einem Ihnen unbekannten Shop gelandet, seien Sie misstrauisch. Sobald nur Vorkasse in Form einer Überweisung möglich ist, sollten die Alarmglocken angehen. Auch von Überweisungen auf Konten im Ausland raten Experten dringend ab. „Nehmen Sie sich Zeit bei der Bestellung“, sagt Husemann.

Fakeshop-Finder: Kostenloses Tool der Verbraucherzentrale

Weil genau das aber viele Menschen bei der Aussicht auf ein Schnäppchen nicht machen, haben die Verbraucherzentralen jetzt ein neues kostenloses Werkzeug entwickelt und auf ihre Seiten gestellt: den Fakeshop Finder. Dort muss man in die Suchmaske nur die Internetadresse des Shops eingeben und in Sekundenschnelle prüft das Tool, wofür der Mensch viele Minuten oder Stunden benötigt. Rund 120.000 Onlineshops sind bereits in einer Datenbank, 27.000 davon sind als Fakeshops aufgeführt. Täglich kommen neue hinzu.

Kann es nicht geben: Sneaker 90 Prozent unter Normalpreis sind in aller Regel Betrug Foto: Montage: Marcello Mazza / getty/adobe/istock

Das Werkzeug untersucht etwa, ob Postleitzahl und Telefonvorwahl zusammenpassen, checkt das Impressum des Online-Shops und schaut, seit wann und in welchem Land die Seite angemeldet ist. Zusätzlich greift der Finder auf Bewertungen von Plattformen wie Trustpilot zurück und gleicht den Shop mit Fakeshop-Listen aus dem Netz ab.

Die daraus errechnete Wahrscheinlichkeit, ob es sich um einen unseriösen Anbieter handeln könnte, gibt der Fakeshop-Finder in den Ampelfarben aus. Bei Grün ist alles okay. Zeigt die Ampel Gelb, sollten Verbraucher vor einer Bestellung noch einmal genau prüfen. Mit Rot werden Seiten ausgewiesen, die bereits als Fakeshops aufgefallen sind. Dann heißt es „Finger weg.“ Iwona Husemann geht sogar noch einen Schritt weiter. „Ich würde schon ab Gelb nichts mehr bestellen.“

