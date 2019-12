Archivbild: Der Fahrplanwechsel im VRR bringt jede Menge Veränderungen für Bahn-Nutzer an Rhein und Ruhr. Davon betroffen sind Regionalexpresse, Regionalbahnen und S-Bahnen.

An Rhein und Ruhr. Wer auf die Bahn angewiesen ist, sollte sich den 15. Dezember 2019 dick im Kalender markieren: Im Zug-Verkehr im VRR gibt es zig Neuerungen.

Fahrplanwechsel reißt Bahn-Pendler im VRR aus ihrer Routine

Wenn am 16. Dezember die neue Arbeitswoche startet, könnten sich manche Bahn-Pendler im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) die Augen reiben: Ihre S-Bahn fährt öfter – oder seltener. Sie stoßen auf neue Regionalexpress- oder Regionalbahn-Linien und können, zum Beispiel, ihr Ziel plötzlich ohne Umstieg erreichen. Sie könnten auch auf neue Fahrzeuge stoßen, unter Umständen aber mit einer Stufe beim Ein- und Ausstieg.

Alles das startet am Sonntag, 15. Dezember, mit dem diesjährigen großen Fahrplanwechsel im Bahnverkehr. Diesmal kommt auf Pendler im VRR wirklich etwas zu! Der Fahrplanwechsel betrifft so gut wie alle Nutzer von S-Bahn, Regionalexpress oder Regionalbahn in NRW.

VRR: „Die größte Fahrplan-Änderung seit 20 Jahren“

„Das ist die größte Fahrplan-Anpassung bei uns seit der Jahrtausendwende“, heißt es beim VRR zum Fahrplanwechsel. „Insgesamt legen die Züge ab dem 15. Dezember etwa zwei Millionen zusätzliche Kilometer pro Jahr im VRR zurück“, sagt der VRR. Das wären gut fünf Prozent Steigerung zu den knapp 50 Millionen Zugkilometern bisher. Und es wurde reichlich im Liniennetz und beim Fahrplan umgeschichtet, neue verteilt und vieles auf den Kopf gestellt.

Kurzübersicht: Das ändert sich beim Fahrplanwechsel

Auf fünf S-Bahnlinien gibt es unter anderem einen neuen Takt und zum Teil mehr, aber auf einzelnen Bahnhöfen dem entgegen auch weniger Züge

gibt es unter anderem einen neuen Takt und zum Teil mehr, aber auf einzelnen Bahnhöfen dem entgegen auch weniger Züge Neue Züge sollen auf fünf Linien die Barrierefreiheit an Bahnsteigen verbessern

sollen auf fünf Linien verbessern Die Bereiche Recklinghausen, rechter Niederrhein und der Raum Wuppertal wird besser mit dem mittleren Ruhrgebiet um Essen Hauptbahnhof verknüpft

wird dem mittleren Ruhrgebiet um S-Bahn- und Regionalzug-Linien werden besser verknüpft und sollen sich gezielt ergänzen. Das führt dazu, dass manche Pendler mit ihren Routinen brechen müssen

werden besser und sollen sich gezielt ergänzen. Das führt dazu, dass manche Pendler mit ihren Routinen brechen müssen Die Fahrplan-Veränderungen bei den Bahnen führen zum Teil zu neuen Abfahrtzeiten für Busse oder Straßenbahnen in Städten und Kreisen; zum Teil wird auch dort das bisher Gewohnte auf den Kopf gestellt

VRR will mehr Kunden auf die Schiene ziehen

Beim VRR hofft man, durch die Veränderungen zum Fahrplanwechsel mehr Kunden für S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress zu gewinnen; vor allem will man Autonutzer endlich zum Umstieg bewegen. Etwa, indem nun erstmals eine Direktverbindung zwischen dem rechten Niederrhein mit Wesel und Dinslaken und dem mittleren Ruhrgebiet (Essen) bis nach Wuppertal geschaffen wurde. Weitere Veränderungen kündigen sich an.

Die Taktumstellung ist ein Mammut-Projekt. Die Planungen starteten bereits 2009. Im Jahr 2015 gaben die politischen Gremien im VRR ‘grünes Licht’ dafür, später wurden einige Linien neu ausgeschrieben, mit der Folge, dass die Deutsche Bahn ihre führende Rolle in der Region zunehmend verliert.

Manche S-Bahnhöfe sind schlechter angebunden, andere besser

Doch Kritik prallt inzwischen massiv auf den VRR ein, vor allem mit Blick auf das neue Takt-Konzept und die Linien-Struktur, wo sich S-Bahn, Regionalexpress und Regionalbahn zunehmend miteinander verweben. Weil sich der VRR bei den Veränderungen in starkem Maße von der Nachfrage leiten ließ: An Bahnhöfen, an denen viele Kunden einsteigen, fahren künftig möglichst mehr Züge bzw. öfter. Umgekehrt: Wo weniger Reisende oder Pendler zusteigen, fahren Züge künftig etwas seltener oder neue, schnelle Linien fahren durch.

Hattingen und Velbert etwa sind künftig per S-Bahn schlechter an den Essener Hauptbahnhof angebunden, weil die Linien S3 bzw. S9 dort künftig wochentags vom 20- auf Halbstunden-Takt wechseln. Dafür sollen dann mehr Reisende in den Zügen einen Sitzplatz bekommen: „Wir haben die Fahrzeug-Kapazitäten erhöht“, sagt der VRR.

