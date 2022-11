Einschränkungen im Bahnverkehr: Das sollten Pendler wissen

Essen. Im Ruhrgebiet kommt es wegen Baustellen und Streiks zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Eine Übersicht zu betroffenen Linien und Alternativen.

Rund um Essen gibt es seit dem Wochenende für eineinhalb Wochen Bauarbeiten an mehreren Bahnstrecken. Deshalb müssen sich Pendler und Reisende im Ruhrgebiet auf viele Einschränkungen und Änderungen im Zugverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn teilte mit, gebündelt mehrere Gleis-, Weichen- und Brückenarbeiten durchzuführen. Zudem beeinflussen Streiks in Österreich und Belgien den Fernverkehr in NRW. Eine Übersicht.

Gleis- und Brückenerneuerungen in Essen und Bochum

Im Essener Hauptbahnhof werden zwei Weichen und ein Gleis erneuert. Über 2000 Tonnen Schotter und Schwellen müssen hierbei ausgetauscht werden. Auch in Bochum-Wattenscheid kommt es zu Bauarbeiten, hier wird die Eisenbahnbrücke "Horneburg" erneuert. Dafür muss zunächst die aktuelle Brücke abgerissen werden, bevor dann eine neue, sechs Meter lange Stahlbetonbrücke mit Hilfe von Spezialfahrzeugen eingeschoben wird. Zeitgleich wird am Bahndamm, den Gleisen und der Oberleitung im Bereich der Brücke gearbeitet. Die Bahn investiert in die Modernisierung in Wattenscheid rund 3,2 Millionen Euro.

Die Zugausfälle der Regionalexpresszüge und Regionalbahnen im Ruhrgebiet im Detail

RE 14: Zwischen Essen West und dem Essener Hauptbahnhof fallen die Züge bis zum 5. Dezember aus. Alternativ können Fahrgäste die Züge der Linie S9 bis Essen West nutzen. In Tagesrandlagen verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Zwischen Essen West und dem Essener Hauptbahnhof fallen die Züge bis zum 5. Dezember aus. Alternativ können Fahrgäste die Züge der Linie S9 bis Essen West nutzen. In Tagesrandlagen verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. RE 16 und RB 40: Die Züge zwischen dem Bochumer und Essener Hauptbahnhof fallen ebenfalls bis zum 5. Dezember aus. Als Ersatz wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, hier verkehren Busse.

Die Züge zwischen dem Bochumer und Essener Hauptbahnhof fallen ebenfalls bis zum 5. Dezember aus. Als Ersatz wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, hier verkehren Busse. RE 42: Zwischen dem Duisburger und Gelsenkirchener Hauptbahnhof werden die Züge über den Bahnhof Essen-Altenessen bis zum 5. Dezember umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Essen Hauptbahnhof und Mülheim Hauptbahnhof. Der Zug hält nicht am Oberhausener Hauptbahnhof. Alternativ können Fahrgäste die Linien RE 1, RE 2, RE 6, RE 11 oder S 1 nutzen.

Zwischen dem Duisburger und Gelsenkirchener Hauptbahnhof werden die Züge über den Bahnhof Essen-Altenessen bis zum 5. Dezember umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Essen Hauptbahnhof und Mülheim Hauptbahnhof. Der Zug hält nicht am Oberhausener Hauptbahnhof. Alternativ können Fahrgäste die Linien RE 1, RE 2, RE 6, RE 11 oder S 1 nutzen. RE 49: Auch hier fallen die Züge zwischen Essen-Steele und dem Oberhausener Haupbahnhof bis zum 5. Dezember aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehrt und hält am Essener Hauptbahnhof.

Auch hier fallen die Züge zwischen Essen-Steele und dem Oberhausener Haupbahnhof bis zum 5. Dezember aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehrt und hält am Essener Hauptbahnhof. RB 33: Die Züge zwischen Essen-Steele und dem Duisburger Hauptbahnhof fallen bis zum 5. Dezember aus. Als Alternativen stehen Fahrgästen die Linien RE 1, RE 2, RE 6, RE 11 oder S 1 zur Verfügung.

Die Zugausfälle der S-Bahnen im Ruhrgebiet im Detail:

S 1: Bis zum 9. Dezember fallen die Züge zwischen dem Essener und Bochumer Hauptbahnhof aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Bis zum 9. Dezember fallen die Züge zwischen dem Essener und Bochumer Hauptbahnhof aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. S 3: Zwischen Essen-Stelle Ost und dem Oberhausener Hauptbahnhof fallen die Züge bis zum 5. Dezember aus. Busse verkehren als Schienenersatzverkehr.

Zwischen Essen-Stelle Ost und dem Oberhausener Hauptbahnhof fallen die Züge bis zum 5. Dezember aus. Busse verkehren als Schienenersatzverkehr. S 6: Am letzten Novemberwochenende (ab 25.11. um 21 Uhr bis 28. November um 5 Uhr) sowie am ersten Dezemberwochenende (ab 2. Dezember um 21 Uhr bis 5. Dezember um 5 Uhr) fallen die Züge zwischen dem Essener Hauptbahnhof und Essen-Kettwig aus. In den Abend- und Nachtstunden vom 25.und 26. November sowie vom 2. bis 4. Dezember fallen die Züge zudem zwischen Essen Hauptbahnhof und Düsseldorf-Rath aus. Als Schienenersatzverkehr kommen Busse zum Einsatz.

Die Zugausfälle des Fernverkehrs im Ruhrgebiet im Detail:

Zwischen dem 25. November und 4. Dezember werden einige Fernzüge im Ruhrgebiet umgeleitet , wodurch sich die Fahrzeit um zehn Minuten verlängert. Der Halt am Essener Hauptbahnhof entfällt

, wodurch sich die Fahrzeit um zehn Minuten verlängert. Der Halt am Essener Hauptbahnhof entfällt Betroffen ist die Mehrheit der Züge der ICE/IC-Linie Hamburg-Köln-Koblenz-Stuttgart , sowie rund die Hälfte der ICE/IC-Linie Hamburg-Köln . Auch Einzelzüge anderer Linien können von den Einschränkungen betroffen sein.

, sowie rund die Hälfte der . Auch Einzelzüge anderer Linien können von den Einschränkungen betroffen sein. Zusätzlich zu den Zugänderungen durch Bauarbeiten wird der Fernverkehr im Ruhrgebiet durch zwei Streiks in den deutschen Nachbarländern Österreich und Belgien beeinflusst. In Österreich streikt die Zuggesellschaft öbb am Montag, den 28. November zwischen 0 und 24 Uhr. Züge, die zwischen Dortmund und Passau oder Wien verkehren, fahren nur bis nach Nürnberg.

beeinflusst. In Österreich streikt die Zuggesellschaft öbb am Montag, den 28. November zwischen 0 und 24 Uhr. Züge, die zwischen Dortmund und Passau oder Wien verkehren, fahren nur bis nach Nürnberg. In Belgien wurden ebenfalls Streiks angekündigt. Diese dauern von Montag, den 28. November um 22:00 Uhr bis Dienstag, den 29. November um 22:00 Uhr an. Dadurch fallen mehrere ICE und IC auf der Strecke zwischen Köln und Brüssel aus.

Diese Linie sind nicht von den Zugausfällen betroffen

Alle Fahrgäste sollten sich vor ihrer Reise sicherheitshalber über aktuelle Änderungen ihrer Verbindung informieren, empfiehlt die Deutsche Bahn. Alle Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn sowie unter zuginfo.nrw enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

Nicht von den oben genannten Einschränkungen betroffen sind nach WDR-Informationen die viel genutzten Linien RE 1, RE 11 und RE 6. Bei diesen Linien kann es allerdings zu einer höheren Auslastung kommen, kündigte die Deutsche Bahn an.

Weitere Einschränkungen im Regionalverkehr bis Heiligabend

Zusätzlich kündigten DB Regio und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) dem WDR gegenüber bis Heiligabend Zugausfälle mehrerer S- und Regionalbahnen an. Grund hierfür sind viele Krankheitsausfälle des Personals. Sowohl die Linie S 3 und S 68, als auch die RB 32 und RB 40 seien hiervon besonders betroffen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerichtsreporter Stefan Wette berichtet aus den Gerichtssälen des Reviers: In Artikeln, im Podcast – und im Newsletter. » Hier anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr