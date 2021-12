Corona-Regeln in NRW an Weihnachten: Darauf müssen Sie beim Feiern achten.

Corona in NRW Coronaregeln an Weihnachten: Kirche, Reise, Fest – was gilt?

NRW. Erst in die Kirche, dann großes Festessen mit der Familie: Was ist an Weihnachten 2021 erlaubt – und welche Corona-Regeln gelten?

Nach dem "weihnachtlichen Totalausfall" im vergangenen Jahr kehrt an Weihnachten 2021 trotz Corona wieder etwas Normalität zurück. Dennoch: Die Corona-Regeln in NRW sind streng. Nicht alles ist uneingeschränkt für alle möglich – und in jedem Fall ist Vorsicht geboten. Hier unsere Übersicht über die aktuellen Regeln in Kirche, Kneipe und Co. (Stand: 14. Dezember 2021).

[Achtung: Städte/Kreise mit einer Inzidenz über 350 können lokale Einschränkungen beschließen! Zudem gilt die aktuelle NRW-Coronaschutzverordnung nur bis 21. Dezember. Falls sich relevante Änderungen ergeben, werden sie hier ergänzt.]

Kirche:

Anders als 2020 droht in NRW bisher keine Komplett-Schließung der Kirchen. Im vergangenen Jahr wurden Gottesdienste erst verboten, dann aber doch erlaubt. Viele Kirchen blieben trotzdem zu oder feierten Online-Messen.

2021 haben die Gemeinden mehr Freiheiten: Es ist ihnen selbst überlassen, ob und wie sie Gottesdienste, Messen und Co. organisieren. Eine Pflicht zu 2G oder 3G gibt es nicht. Die Evangelische Kirche von Westfalen etwa rät zu 2G inkl. Abstand und Maske bei vollen Weihnachtsgottesdiensten. Das Erzbistum Paderborn empfiehlt 2G oder 3G, sofern es "parallel ein Angebot ohne Zugangsbeschränkungen gibt", etwa im Gemeindesaal. Da aber jede Gemeinde die Regeln selbst bestimmen kann, hilft nur: Informieren Sie sich über die Regeln in Ihrer Kirche! In einigen Gemeinden gilt zu Weihnachten sogar eine Anmeldepflicht.

Weihnachtskonzerte in Kirchen:

Konzerte fallen nicht unter die freie Relegionsausübung. Daher gilt bei Weihnachtsoratorium, Messias und Co. auch in der Kirche 2G, wie im gesamten Freizeitbereich.

Große Weihnachtsfeiern zuhause:

Es gilt 2G: Wer am großen Weihnachtsessen mit der Verwandtschaft teilnehmen will, muss geimpft oder genesen sein. Nicht-Immunisierte dürfen sich nämlich nur mit dem eigenen Hausstand plus maximal zwei Personen aus einem weiteren Hausstand treffen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Mengengrenzen für private Feiern gibt es nur in Städten mit einer Inzidenz über 350: Hier dürfen drinnen höchstens 50 Gäste und draußen höchstens 200 Gäste miteinander feiern. Die 2G-Regel gilt weiterhin.

Weihnachtsessen im Restaurant:

Bisher halten sich die Tischreservierungen zu Weihnachten in Grenzen, heißt es aus der Gastronomie. Dabei steht dem Weihnachtsmenü im Restaurant nicht viel entgegen: Anders als 2020 ist die Gastro geöffnet – es gilt 2G und Maskenpflicht (außer am Platz). Einige Restaurants öffnen aber gar nicht erst. Wer das Weihnachtsessen nur vorbestellt und abholt, braucht keinen Nachweis.

Heiligabend-Party im Club:

Damit wird's nichts: Clubs und Diskotheken mussten Anfang Dezember wieder schließen. Ein Weihnachts-Absacker mit der "alten Clique" in der Kneipe ist natürlich drin (2G).

Umtrunk am Glühweinstand:

Auf Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regel – natürlich auch dann, wenn man nur zum Glühweintrinken hingeht. Getränke werden nur mit Nachweis über die Theke gereicht. Je nach Stadt gibt's dafür Stempel, Bändchen oder Kontrollen direkt am Eingang.

Last-Minute-Shopping:

Da im Einzelhandel bekanntlich 2G gilt, stehen Ungeimpfte womöglich mit leeren Händen da. Für Onlinebestellungen ist es an Heiligabend zu spät. Da hilft nur ein Alternativgeschenk – oder ein Gutschein. Auch die Niederlande sind zum Shoppen wenig attraktiv: Für die Einreise ist ein Immunisierungsnachweis oder Test nötig. Gastro und Läden schließen schon um 17 Uhr. Wie in Deutschland herrscht Maskenpflicht, allerdings gilt 3G. Bei der Rückkehr nach Deutschland muss nur in Quarantäne, wer länger als 24 Stunden in den Niederlanden war.

Ungeimpfte Schulkinder:

Kinder bis 15 Jahren brauchen während der Schulzeit zwar keinen Coronatest, weil sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Aber in den Weihnachtsferien ist das anders: Überall dort, wo 2G oder 3G gilt, müssen auch Schulkinder einenTest vorlegen.

Reisen mit Flugzeug oder Bahn:

Generell gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln (Taxi, Bus, Bahn, Flugzeug...) 3G – nur auf touristischen Busreisen gilt 2G. Zudem gilt eine strenge Maskenpflicht, natürlich auch am Sitzplatz. Wer lange unterwegs ist, sollte also mehrere Masken mitnehmen. Einige Fluggesellschaften verlangen sogar FFP2-Masken!

Übrigens: Damit die Züge nicht zu voll werden, hat die Deutsche Bahn für die Feiertage angekündigt, viele Sonderzüge eintzsetzen.

Übernachten im Hotel:

Bei privaten Übernachtungen in Hotels oder Pensionen gilt 2G – auf Geschäftsreisen dagegen gilt 3G.

Vorschau auf Silvester:

Die große Silvesterparty in der Disko fällt flach: Clubs und Diskotheken sind seit 4. Dezember wieder geschlossen. Auch Knallerei mit Böllern und Raketen dürfte (wie schon zum Jahreswechsel 2020/2021) klein ausfallen: Bund und Länder haben ein Verkaufsverbot für Silvester-Pyro verhängt.

Wer noch Böller zuhause hat, darf's natürlich krachen lassen – aber nicht überall. Wie im vergangenen Jahr werden die Städte sicher wieder Böllerverbotszonen an beliebten Party-Treffpunkten ausweisen. Das Verbot dient übrigens nicht nur der Corona-Eindämmung: Vielmehr soll es Verletzungen vermeiden, weil die Kliniken wegen Corona schon genug ächzen.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr