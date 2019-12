Bochumer IS-Braut Derya Ö. könnte bald wieder frei sein

„Frau im IS“ lautet der Vorwurf gegen Derya Ö., wenn man es kurz macht. Der Generalbundesanwalt benutzt diese Rollenzuschreibung gleich mehrfach, um zu untermauern, dass die 27-jährige Bochumerin zwei Jahre „Mitglied einer terroristischen Vereinigung“ gewesen sei, nicht nur Unterstützerin. Waschen, putzen, kochen - das ist in dieser Argumentation strafbar, wenn es dazu dient, dem Ehemann das Kämpfen zu ermöglichen. Aber Derya Ö. hat auch „Kriegswaffen“ öffentlich getragen. Und sie hat in Syrien Wohnungen genutzt, deren Eigentümer vom „Islamischen Staat“ vertrieben wurden, was als „Kriegsverbrechen gegen Eigentum“ gilt. Doch ihr Fall ist ein besonderer, denn die ehemalige Prostituierte ist einem Mann gefolgt, nicht einer Ideologie.

„Als Frau Ö. in den Dschihad zieht, was hat sie dabei?“ Ihr Verteidiger Hannes Linke macht eine Kunstpause. „Zwei Rollköfferchen. Sie ist vollkommen naiv, deppert darüber gegangen und hat irgendwann mitgemacht … Wo ist hier die angemessene Strafe?“

Es ist der Tag der Schlussplädoyers, ein Urteil fällt erst in einer Woche, doch bereits seit Dienstag steht fest, dass Derya Ö. wohl nur noch kurz in Haft bleiben wird, wenn überhaupt. Selbst die Staatsanwälte fordern nur drei Jahre - neun Monate weniger, als die Kölnerin Mine K. vor einer Woche bekommen hat, die mit Derya Ö. von der Doppelhochzeit bis zur Flucht soviel teilte. Aber Mine K. war Überzeugungstäterin und machte Propaganda. In den Koffern von Derya Ö. befanden sich Kleider für Kinder, Terrorwerbung oder Gewalttaten sind von ihr nicht bekannt.

Sie könnte bei einem milden Urteil sofort aus der Haft kommen

Dreizehn Monate sitzt Derya Ö. bereits in Bielefeld in Untersuchungshaft, rechnet man die türkische U-Haft von zwei Monaten hinzu (womöglich doppelt, wie es aufgrund der Haftbedingungen üblich ist), sind zwei Drittel rasch verbüßt. Der Rest würde wohl erlassen, da Derya Ö. eine Therapie machen und bei ihrer Schwester unterkommen will. Die Verteidigung fordert recht passgenau zwei Jahre und drei Monate.

Als „Hilfe und Neuanfang“ habe sie den Prozess empfunden, liest Derya Ö. ihr Schlusswort ab. Die Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden, dazu ein Glitzerreif, Tattoos greifen aus ihrem grauen Kapuzenpulli an den Hals. Sie redet zunehmend schneller, um sich nicht einholen zu lassen von den Tränen. Spricht vom Aussteigerprogramm, von ihren Fehlern, gelobt Reue und bringt ihre Rede im Schluchzen durch. Ihre Mutter ist während der Haftzeit gestorben, ihren Sohn hat sie seit über einem Jahr nicht mehr gesehen.

Auch der Staatsanwalt hält Derya Ö. zugute, dass sie „grundsätzlich geständig und kooperationsbereit“ gewesen sei, selbst wenn sie ihre Rolle kleingeredet habe. Sie sei ihrem Ehemann eben nicht nur gefolgt, sondern habe gezeigt, dass sie Handlungsoptionen gehabt hatte. So habe sie trotz Verbotes Zigaretten geraucht und ein Taxi benutzt.

Ein "wehrhaftes Mitglied des IS"

Negativ fällt nun ein Video-Interview mit der „Bild“ auf sie zurück, in dem sie kokettiert hatte mit Sex im Folterkeller, ihren Schießkünsten („Ich habe lange Arme“), mit den öffentlichen Hinrichtungen, die ihr nichts ausgemacht hätten und eben mit dem Ausführen der Kalaschnikow. Letzteres ist ein verschärfender Straftatbestand, den die Ermittler gar nicht aufgedeckt hatten. Als „wehrhaftes Mitglied des IS“ trug sie dazu bei dessen „Machtanspruch zu demonstrieren gegenüber der heimischen Bevölkerung“.

Sprache und Gestus der Boulevard-Inszenierung wollen nicht passen zu dem „ganz bedauernswerten Tropf“, so Verteidiger Linke, der dort blass und mit den Turnschuhen wippend neben ihm sitzt.

Auch die Staatsanwaltschaft zweifelt die Version der Derya Ö. nicht an - ihre haarsträubenden Entscheidungen wären sonst noch weniger nachvollziehbar: Die Liebe zum schlagenden Vater ist das Grundmotiv, so stellt es ihr zweiter Verteidiger Detlev Binder dar. Mit 16 wird sie von einem Disco-Bekannten vergewaltigt, festgehalten, geprügelt, gebrochen, zur Prostitution gezwungen. Nach der Flucht ist ihr Selbstwertgefühl fort. Sie entscheidet sich fürs Rotlicht - und verfällt nach nur einem Tag einem Hells Angel, der sie sechs Tage die Woche ins Bordell schickt und ans Kokain bringt.

Erst nach vier Jahren schafft sie den Absprung zu ihrer Mutter. Über Facebook lernt sie Mario S. kennen, der Leverkusener posiert auf Fotos mit Waffen, erzählt ihr im Chat von den leidenden Kindern in Syrien, macht ihr ein schlechtes Gewissen, da sie im Luxus lebe. „Sie suchte irgendetwas, dass ihr Leben rechtfertigt“, sagt Binder. Sie habe „keine eigene Persönlichkeitsstruktur mehr gehabt“. „Liebe bedeutet für sie: Ich gebe mich auf.

An den Haaren durch den Stacheldraht gezerrt

In der Türkei kamen Derya Ö. offenbar doch stärkere Zweifel als bislang bekannt. Das geht aus ihrer Zeugenaussage im Prozess gegen eine andere IS-Braut hervor. Eine Bekannte ihres Versprochenen soll die Wankelmütige schließlich im Februar 2014 an den Haaren durch ein Loch im Stacheldrahtzaun nach Syrien gezogen haben. Diese Frau, genannt Umm Ummah, hätte Mario heiraten sollen, wäre Derya Ö. nicht erschienen - das erfuhr sie später. Auch Mario hatte sie also betrogen und ausgenutzt, noch bevor sie angekommen war.

Er schlug und würgte sie, sie fügte sich, bis sie nach langen Monaten in die Türkei flüchtete. Doch als sie hier erfuhr, dass sie schwanger war, kehrte sie zurück in den Terrorstaat, zu Mario S., der als Militärpolizist und Ausbilder arbeitete. Erst als er das gemeinsame Kind mit ihr zu Boden stieß, verließ sie ihn endgültig.

Selbst dass sie dieses gemeinsame Kind hütete, wird ihr von der Staatsanwaltschaft als Unterstützung ihres Mannes im Sinne des IS ausgelegt. „Aber allgemeine Haushaltsführung und andere derart neutrale Handlungen“, sagt Verteidiger Binder, „kann man nur als Unterstützung geltend machen, wenn ein ideologischer Hintergrund da ist.“

>> Info: Die IS-Rückkehrer

Mehr als 130 IS-Anhänger aus Deutschland sollen sich in der Türkei, Syrien und dem Irak aufhalten. 95 von ihnen haben einen deutschen Pass. Gegen 33 laufen bereits Verfahren, die Landeskriminalämter schätzen 28 potenzielle Rückkehrer als „Gefährder“ ein und 22 als „relevante Personen“.