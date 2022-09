Bei Rot auf Kreuzung gefahren - Motorradfahrer (16) tot

Symbolbild. Der Jugendliche am Steuer des Motorrads starb noch am Unfallort.

Opladen. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen ein 16-jähriger Motorradfahrer in Opladen getötet worden. Er prallte in einen Lastwagen.

Ein 16-Jähriger ist am Mittwochmorgen in Leverkusen-Opladen bei einem Motorradunfall zu Tode gekommen. Er war auf eine Kreuzung mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Die Polizei vermutet ersten Erkenntnissen nach, der 16-Jährige sei bei Rot in die Kreuzung gefahren.

Der 16-Jährige kam aus Leichlingen und war mit einem Leichtkraftrad der Marke Piaggio unterwegs, teilte die Polizei am Morgen auf Anfrage mit. Versuche, den Jungen wiederzubeleben, seien nicht erfolgreich gewesen, berichtete die Polizei. Er starb noch am Unfallort.

Lastwagenfahrer erlitt einen Schock

Der 54-Jährige am Steuer des Lastwagens mit Oberhausener Kennzeichen erlitt einen Schock, teilte die Polizei mit. Die betreffende Kreuzung Raoul-Wallenberg-Straße/Opladener Straße war während des Einsatzes gesperrt.

Ersten Erkenntnissen nach bog der Lastwagen nach links ab, als der Jugendliche gegen 6 Uhr früh über die Kreuzung fuhr. Zeugen sagten aus, der Junge soll bei Rot gefahren sein.

