Essen. Verdi ruft die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs erneut zum Protest auf. In NRW wird gleich zwei Tage lang gestreikt.

Im Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr erhöht die Gewerkschaft weiter den Druck: In der kommenden Woche sind bundesweit Warnstreiks angekündigt. In NRW sind die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe an gleich zwei Tagen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen: Am 29. Februar und 1. März sollen die Busse, Straßen- und U-Bahnen in den Depots stehen bleiben. Das teilte Verdi NRW mit. Betroffen vom 48-stündigen Protest sind über 30 kommunale Nahverkehrsbetriebe in NRW - darunter so große wie DSW21 (Dortmund) oder die Rheinbahn (Düsseldorf).

Bundesweit hat Verdi in der Woche von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, zu Warnstreiks aufgerufen. Die Rede ist von einem „Wellen-Streik“. Konkret heißt das laut Mitteilung, dass in einzelnen Bundesländern - mit Ausnahme von Bayern - an unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum gestreikt wird. Vornehmlich werde ganztägig und überwiegend mehrtägig gestreikt. Bundesweiter Hauptstreiktag ist der 1. März. An diesem Tag haben Verdi, Beschäftigte des Nahverkehrs und die Klimabewegung Fridays for Future zum Klimastreiktag aufgerufen. Die kommunalen Verkehrsbetriebe weisen bei den Arbeitsniederlegungen ihre Fahrgäste immer wieder darauf hin, dass der Bahnverkehr mit den RE-, RB- und S-Bahn-Linien nicht von den Warnstreiks betroffen ist.

Tarifverhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund des erneuten Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen. In NRW sind rund 30.000 Menschen in den Nahverkehrsbetrieben beschäftigt. In den Tarifverhandlungen geht es nach Gewerkschaftsangaben hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

In NRW fordert Verdi insbesondere Entlastungstage für alle Beschäftigte sowie, dass Fahrerinnen und Fahrer am selben Ort ihren Dienst beginnen und beenden können. Übernehmen Beschäftigte auch nur vorübergehend höherwertige Aufgaben, solle ab dem ersten Tag eine Zulage gezahlt werden. Im Forderungskatalog finden sich auch Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst sowie die Zusage, dass Überstunden ab der ersten Minute erfasst werden. Die zweite Verhandlungsrunde ist vergangene Woche ergebnislos geblieben.

Das ist ein Schlag ins Gesicht all unserer Kolleginnen und Kollegen, die durch die Schichtarbeit und die hohe Anzahl von Überstunden ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Andrea Becker - Fachbereichsleiterin bei Verdi NRW

Verdi NRW wirft den Arbeitgebern vor, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben. „Statt für attraktive Arbeitsbedingungen im ÖPNV zu sorgen, um auch zukünftig ausreichend Personal zu finden, sollen die Arbeitsbedingungen - unter anderem durch Arbeitszeitverlängerungen – noch verschlechtert werden“, ärgert sich Andrea Becker, Fachbereichsleiterin bei Verdi NRW. „Das ist verantwortungslos und ein Schlag ins Gesicht all unserer Kolleginnen und Kollegen, die durch die Schichtarbeit und die hohe Anzahl von Überstunden ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.“

Es bestehe ein dramatischer Arbeitskräftemangel und ein starker Druck auf die Beschäftigten bestehe. Täglich würden in allen Tarifbereichen Busse und Bahnen ausfallen, weil es nicht genug Personal gebe. Becker kritisiert, dass die Arbeitgeber bisher kein Angebot vorgelegt hätten.

Durch die frühe Ankündigung des 48-stündigen Streiks wolle man Menschen ermöglichen, sich rechtzeitig auf die Ausfälle einstellen zu können. Nach Einschätzung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen nutzen durchschnittlich fünf Millionen Fahrgäste am Tag den kommunalen Nahverkehr. Da es oft Hin- und Rückfahrten sind, könnten es etwa 2,5 Millionen Betroffene sein. Zuletzt am 2. Februar bestreikte Verdi den öffentlichen Personennahverkehr nahe bundesweit. (mit dpa)

Diese Nahverkehrsbetriebe sind in NRW zum Streik aufgerufen: