Ruhrgebiet. Zwei geänderte Vorschriften führen dazu, dass man an Ampeln mehr Geduld braucht. Welche Verkehrsteilnehmer das vor allem betrifft.

Rot dauert am längsten, wenn man selbst davorsteht. Und so sieht man dem Auto an der großen Kreuzung in Bochum-Langendreer gerade an, wie sein Fahrer die Geduld mit der Ampel verliert. Er steht ganz vorne in der Warteschlange, fährt an, auf die Haltelinie zu, als würde dadurch die Ampel auf Grün springen, was sie natürlich nicht tut; hält wieder an, guckt ärgerlich und genervt. Diese Statistik würde den Mann wahrscheinlich auch nicht beruhigen: Fahrer und Fahrerinnen in Deutschland warten vor roten Ampeln zwei Wochen. Insgesamt, versteht sich, im Laufe ihres Lebens. Aber das wird jetzt noch mehr.