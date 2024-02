Essen. Seit Corona leiden immer mehr Menschen unter Depressionen oder Angststörungen. Doch Psychotherapeuten in NRW sind rar. Drei Betroffene erzählen.

Es ist ein Dienstag im Frühsommer 2021, als Julia Segantini auf ihrem Bett liegt und nicht mehr atmen kann. Rückblickend wird sie sagen, dass es ihr schon lange nicht mehr gut ging. Sie ist damals im Masterstudiengang und hat mehrere Jobs auf einmal. „Ich habe den Stress einfach ignoriert“, erinnert sich die 27-Jährige. Jeden Morgen bekommt sie Herzrasen bei dem Gedanken an alles, was sie am Tag schaffen muss. „Irgendwann hatte ich täglich Panikattacken.“