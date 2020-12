„Lage ist sehr ernst“: Niederlande vor strengem Lockdown

So sah es in der Innenstadt in Amsterdam im Oktober aus. Auch in den Niederlanden droht ein strenger Lockdown mit Geschäftsschließungen angesichts steigender Corona-Infektionen.

Den Haag. Krisensitzung in Den Haag: Auch die Niederlande steuern auf einen strengen Lockdown zu. Erwartet werden ebenfalls Geschäftsschließungen.

Nach Deutschland steuern nun auch die Niederlande auf einen strengen Lockdown zu. Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen ist die Regierung in Den Haag am Montag zu einer Krisensitzung zusammen gekommen. Ministerpräsident Mark Rutte sollte sich am Abend in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden.

Erwartet wird unter anderem eine Schließung aller Geschäfte, die keine Waren für den täglichen Bedarf verkaufen. Die Niederlande und Deutschland teilen sich in NRW und Niedersachsen fast 580 Kilometer gemeinsame Grenze.

Geschäfte in den Niederlanden mussten bisher noch nicht schließen

Bisher mussten die Geschäfte im Nachbarstaat noch nie schließen.

„Die Lage ist sehr ernst“, sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge vor Beginn der Krisensitzung. Krankenhäuser könnten dem Druck kaum noch standhalten. Zuletzt waren rund 10 000 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. In den Niederlanden leben rund 17,5 Millionen Menschen. Seit etwa Mitte Oktober gilt in den Niederlanden ein Teil-Lockdown. Privatkontakte sind eingeschränkt und Gaststätten geschlossen. (dpa)