NRW-Grundschüler werden ab 15. Juni täglich unterrichtet

Düsseldorf. Überraschende Wende: Grundschüler in NRW sollen jetzt doch schon vor den Sommerferien wieder regelmäßig unterrichtet werden.

Grundschüler in NRW sollen ab Montag, dem 15. Juni wieder regulär unterrichtet werden. Das kündigte das Schulministerium am Freitag in Düsseldorf an. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600 000 Grundschüler an allen Wochentagen die Schule besuchen.

Das sei im Interesse der Bildungsgerechtigkeit, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag in einer Pressekonferenz. Fast zehn Wochen lang war der Unterricht wegen der Corona-Pandemie eingestellt oder deutlich eingeschränkt gewesen. Die derzeitige Entwicklung des Infektionsgeschehens ermögliche den Weg zu einem verantwortungsvollen Regelbetrieb an den Grundschulen, so Gebauer.

An die Stelle des Prinzips „Abstand“ trete dann das Prinzip „konstante Lerngruppen“. Das bedeute, dass die Schüler wieder im Klassenverband unterrichtet werden sollen und die Abstandsregeln entfallen. Eine Maskenpflicht an Schulen werde es nicht geben.

Die Anfangs- und Pausenzeiten sollen an den Schulen für alle Klassen gestaffelt werden. Für die Anwesenheit der Schüler gibt es laut Gebauer eine Dokumentationspflicht.

Gerade den jüngsten Schülern bedeute der regelmäßige Schulbesuch „unglaublich viel“, sagte Gebauer. Der Neustart vor den Sommerferien ermögliche es den Schülern, das Schuljahr regulär zu Ende zu bringen.

Entlastung für Eltern

Außerdem könnten sich Lehrkräfte so einen Überblick über den Lernstand und die Gefühlslage der Schülerinnen und Schüler zu verschaffen, um das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Außerdem sei die Maßnahme eine Entlastung für Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen Wochen zu Hause betreuen mussten.

OGS-Betreuung soll Betrieb wieder aufnehmen

Die Ministerin berief sich zur Begründung der Entscheidung auf virologische Studien, wonach von Kindern nur ein geringes Infektionsrisiko ausgehe.

Ab Mitte Juni endet nach den Worten der Ministerin auch die Notbetreuung an den Grundschulen. Stattdessen soll die reguläre Ganztagsbetreuung wieder aufgenommen werden.

Noch keine Entscheidung für weiterführende Schulen

Wann der Unterricht an den weiterführenden Schulen in NRW wieder aufgenommen werde, hat das NRW-Schulministerin noch nicht entschieden. Bezüglich der Infektiosität älterer Kinder sei die Studienlage nicht eindeutig, sagte Gebauer. Deshalb sei eine Öffnung weiterer Schulen schwieriger.

Lehrer aus Risikogruppen müssen wieder unterrichten

Um in größerem Umfang Unterricht in den Klassenräumen anbieten zu können, braucht es entsprechend viel Personal. Vor einigen Tagen hatte Gebauer daher bereits angekündigt, dass ältere oder vorerkrankte Lehrer nicht mehr grundsätzlich vom Unterricht in den Klassenräumen ausgenommen werden sollen. Den Kurswechsel hatte sie mit neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) begründet, die keine grundsätzlichen Einsatzbeschränkungen für bestimmte Altersgruppen oder Vorerkrankungen vorsehen.

Kritik daran war unter anderem vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte gekommen: Die Gruppe der Lehrer nehme ein „Schutzprivileg“ in Anspruch, das es in anderen Berufen nicht gebe.

(red/dpa)