Berlin. Der CDU-Politiker Philipp Amthor soll Lobbyarbeit für eine US-Firma betrieben haben – und gleichzeitig Aktionenoptionen besessen haben.

Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat einem Bericht zufolge Lobbyarbeit für das New Yorker Startup Augustus Intelligence betrieben, bei dem er selbst Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhalten haben soll. Wie der „Spiegel“ berichtet, hat Amthor sich in einem Brief an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Staatshilfen für das Unternehmen eingesetzt.

Der Entwurf des Schreibens, der dem „Spiegel“ vorliegt, sei im September 2018 auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst worden und kursierte demnach vor Versenden im Unternehmen. Darin soll Amthor das Start-up gelobt und Altmaier um politische Unterstützung gebeten haben.

Vorwürfe gegen Philip Amthor – Intern war von „geilem Typ“ die Rede

Bereits Mitte 2018 hieß es in interner Kommunikation der Firma laut „Spiegel“, dass der Politiker „gut für uns“ sein werde. Für den Brief feierten Mitarbeiter Amthor offenbar: Er sei „ein geiler Typ“ hieß es dem Bericht zufolge, „wir müssen uns echt bei ihm bedanken“. Amthor soll gemäß einer internen Aufstellung mindestens 2817 Aktienoptionen an der Firma bekommen einen Direktorenposten bekleidet haben.

Im Bericht heißt es weiter, dass zudem Unterlagen über Reisen und Aufenthalte in teuren Hotels vorlägen, die Amthor mit Augustus-Mitarbeitern unternahm. Der Abgeordnete kommentierte auf Anfrage nicht, wer die Kosten für Reise, Unterkunft und Champagner übernahm.

Phillipp Amthor soll Lobbyarbeit für das US-Techunternehmen Augustus Intelligence betrieben haben. Foto: Jens Büttner / dpa

Aus der internen Kommunikation des Unternehmens gehe zudem der Verdacht hervor, dass Augustus möglicherweise Schmiergelder in China bezahlen wollte. Man brauche „ein wenig Cash“, rund eine bis fünf Millionen Euro, „um entsprechende Türen in China zu öffnen“. Philipp Amthor habe diese Mail in cc bekommen.

Philipp Amthor sprach vor wenigen Tagen in Podcast über „Werte“

Augustus Intelligence ist ein Technologie-Unternehmen, das sich auf die Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Amthor selbst reagierte am Freitag auf Facebook auf die Vorwürfe: Er habe der Bundestagsverwaltung die Nebentätigkeit angezeigt. „Ich bin nicht käuflich“, heißt es in dem Statement.

Trotzdem habe er sich angreifbar gemacht, die Kritik könne er nachvollziehen. Sein Engagement für Augustus sei ein Fehler gewesen und entspreche nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung seiner Aufgaben. Noch vor wenigen Tagen sprach der 27-Jährige in dem politischen Podcast „Überstunde“ über ein Thema, das nun in besonderem Licht erscheint: Werte. (les/tma)