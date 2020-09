Oberverwaltungsgericht kippt Prostitutionsverbot in NRW

Münster. Prostitution war in NRW laut Coronaschutzverordnung in NRW verboten. Jetzt hat ein Gericht das Verbot aufgehoben. Bordelle dürfen wieder öffnen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat das Verbot sexueller Dienstleistungen mit einem Eilbeschluss vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das vollständige Verbot in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist nach Ansicht der Richter vermutlich nicht verhältnismäßig.

Die vollständige Untersagung aller sexuellen Dienstleistungen sei derzeit nicht mehr verhältnismäßig, heißt es in der Begründung des obersten Verwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen. Das Land habe mittlerweile weitgehende Lockerungen in nahezu allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen zugelassen. Deshalb sei für die Richter nicht ersichtlich, warum dies nicht auch für sexuelle Dienstleistungen gelten solle, heißt es in dem Beschluss, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Gericht: Keine höhere Infektionsgefahr als beim Sport oder privaten Feiern

Ähnlich wie beim Sex werde auch beim Sport oder im Fitnessstudio heftig geatmet und vermehrt virushaltiges Aerosol verteilt. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Gefahr bei sexuellen Dienstleistungen höher als bei privaten Feiern mit bis zu 150 Personen sein soll. Den Infektionsgefahren könne durch begleitende Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen begegnet werden.

Das Gericht hat damit dem Antrag eines Unternehmens stattgegeben, das in Köln ein Erotik-Massagestudio betreibt. Der Beschluss ist laut Gericht unanfechtbar.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hatte NRW seine Coronaschutzverordnung auch bei sinkenden Infektionszahlen nicht gelockert. Dagegen hatten Sexarbeiterinnen auch Ende August bei einer Demo vor dem Düsseldorfer Landtag protestiert. Wegen des Prostitutionsverbotes hatte zuletzt auch Europas größtes Bordell, das „Pascha“ in Köln, Insolvenz anmelden müssen.

Die norddeutschen Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen haben beschlossen, Prostitution ab dem 15. September unter strengen Auflagen wieder zu ermöglichen. Das teilte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Dienstag mit.

Stamp: Kontakt-Nachverfolgung sei bei Sexarbeit schwierig

Aus der Sicht des NRW-Vize-Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) stellt das OVG-Urteil die Landespolitik vor Infektionsschutz-Probleme. „Im Bereich der Prostitution ist die Kontakt-Nachverfolgung schwierig, weil es hier ja auch um Diskretion geht“, sagte er.

Die Frage, warum das Land NRW Familienfeiern erlaubt, Sexarbeit aber nicht, beantwortete Stamp so: „Bei Familienfeiern ist der körperliche Kontakt ein anderer.“ Sexarbeit basiere in der Regel auf wechselnden Partnern. Der Minister hält es anderseits für ein „großes Problem“, dass viele Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in der Illegalität arbeiten müssten und dort zum Teil brutalster Ausbeutung ausgesetzt seien. (mawo/mk/mit dpa)