Archivbild. In Köln ist an diesem Samstag eine Großdemo vom Bündnis „Versammlungsgesetzt NRW stoppen!“ geplant. Das Foto stammt von einer Großdemo in Düsseldorf, bei der die Polizei zeitweise Teilnehmer eingekesselt hatte.

Demonstration NRW-Versammlungsgesetz - Polizei warnt vor Krawallen in Köln

Köln. Mehrere Tausend Menschen wollen am Samstag in Köln gegen die Reform des NRW-Versammlungsgesetz demonstrieren. Protestzug durch Innenstadt.

Mit einem Protestzug wollen Gegner der geplanten Reform des Versammlungsgesetz NRW am Samstag durch Köln ziehen. Die Polizei warnt vor Krawallen und vor erheblichen Verkehrsstörungen in der Stadt.

Um 13 Uhr soll der Aufzug des Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“ auf dem Hohenzollernring starten, teilt die Kölner Polizei mit. Zuvor gebe auf dem Neumarkt um 11 Uhr eine Kundgebung zum Themenfeld „Völkerverständigung, Weltfrieden, Rechte der Frauen, Antigewalt und Naturschutz“, teilt die Polizei mit.

Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“ plant Protestzug in Blöcken

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. „Je nach Zahl der Teilnehmer werden bei dem Umzug womöglich mehrere der Hauptstraße in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage.

Laut dem Bündnis werde der Protestzug in zwölf Teilnehmer-Blöcken unterteilt, beginnend mit Teilnehmergruppen „Anwält;innen“, hinter denen unter anderem gruppenweise „Fußball Köln“ (mit einigem Abstand auch „Fußball Düsseldorf“), die „Kampagne Nationalismus ist keine Alternative“, „Antikapitalistischer Block“, „Feministischer Block“ und weitere folgen sollen.

Abschlusskundgebung neben dem Kölner Polizeipräsidium

Der Protestzug soll von den Ring-Straßen über die Deutzer Brücke bis in den Bürgerpark Kalk führen, wo neben dem Polizeipräsidium Köln eine Abschlusskundgebung geplant ist. Das Ende der Demo sei laut Anmelder für 18 Uhr angesetzt, der Protest könne aber auch länger dauern, „je nachdem wie schnell sich der Protestzug bewegt“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei warnte im Vorfeld vor Krawallen, „wegen der Mobilisierung zur Teilnahme am Aufzug im Umfeld linksautonomer Gruppen und Ultras.“ Ein Führungsstab im Präsidium leite den Einsatz. Die Polizei erwartet 1000 bis 1500 Teilnehmende bei dem Protest.

Gesetzes-Reform will Demonstrationsrecht einschränken

Die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung will das NRW-Versammlungsgesetz reformieren, doch selbst innerhalb der Koalition ist es umstritten: Den Plänen zufolge sollen Demonstrationen künftig schon wegen des Tragens „von Uniformen oder ähnlichen gemeinschaftlichen Merkmalen“ verboten werden können, sofern dies Gewaltbereitschaft vermittele oder einschüchtere.

Kritiker wie etwa die Gewerkschaft Verdi (externer Link) beklagen einen zu weiten Ermessensspielraum für die Polizei. Ende Juni waren Tausende in Düsseldorfer gegen die geplante Reform auf die Straße gegangen. Dabei soll die Polizei Teilnehmer eingekesselt haben und auch gewaltsam gegen Journalisten vorgegangen sein. Inwieweit die Kritik am Vorgehen der Polizei damals Einfluss hat auf das taktische Vorgehen in Köln, ließ man sowohl bei der Polizei Köln als auch NRW-Innenministerium auf Nachfrage offen.

Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“ informiert hier zu Details des Protestzuges

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik