Livestream: Laschet unterrichtet Landtag über Corona-Lage

Essen. Die Corona-Lage hat sich in NRW deutlich entspannt. Was plant die Landesregierung? Ministerpräsident Laschet spricht diesen Mittwoch im Landtag.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterrichtet den Landtag an diesem Mittwoch über die aktuelle Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen. Die Rede mit dem Titel „Unser Land erfolgreich aus der Pandemie führen und neue Perspektiven eröffnen“ steht unter dem Eindruck bundesweit zurückgehender Neuinfektionen. Laschet, der auch CDU-Bundeschef und Kanzlerkandidat der Union ist, hat den Landtag in den vergangenen Monaten regelmäßig über die Pandemie-Maßnahmen der Landesregierung informiert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW sinkt aktuell weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,4 gemeldet. Alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW liegen demnach nun unter der Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, ab der die Stufe 1 mit den umfangreichsten Lockerungen gilt.

CDU und FDP heben die „epidemische Lage“ auf

Die Regierungsfraktionen im Landtag wollen angesichts der Entspannung die „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ nicht noch einmal verlängern. Noch vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss zur weitgehenden Abschaffung der Maskenpflicht im Freien verständigten sich die Landtagsfraktionen am Dienstag auf ein Auslaufen der „epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“. Damit entfallen von diesem Samstag, 19. Juni, an besondere Befugnisse der Regierung. So war es dem Staat im Ernstfall möglich gewesen, medizinisches Material zu beschlagnahmen und in Krankenhäusern die Verschiebung von Operationen anzuordnen, um die Rettung von Corona-Patienten zu ermöglichen. Erstmals war die epidemische Lage im Landtag im April vergangenen Jahres erklärt und danach mit einer Unterbrechung im Sommer mehrfach verlängert worden.

Auch das Thema Maskenpflicht ist derzeit Thema: Die Anzeichen verdichteten sich im Vorfeld der Landtags-Sitzung, dass das NRW-Kabinett die Maskenpflicht im Freien kippt. Ausnahmen aber könnte es geben. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) - Laschets Stellvertreter als Ministerpräsident - erklärte am Dienstag, er "glaube, es wäre klug, zumindest im Freien auf eine Maskenpflicht zu verzichten."

Berlin hebt Maskenpflicht auf belebten Plätzen und Einkaufsstraßen auf

In Berlin beschloss der Senat am Dienstag, die Maskenpflicht auf Bürgersteigen von Einkaufsstraßen, auf sehr belebten Plätzen, und im Freien im Zoo und Tierpark aufzuheben. In Bussen und Bahnen müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Das ist anderswo, etwa in Nordrhein-Westfalen, schon nicht mehr der Fall - dort reicht eine OP-Maske.

Auch der Hamburger Senat lockerte die Maskenpflicht: Im Freien muss ein Mund-Nasen-Schutz ab dem Wochenende nur noch an Orten getragen werden, wo es besonders eng ist, wie ein Senatssprecher am Dienstag bekanntgab. Im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern fällt ab nächster Woche die Maskenpflicht im Freien weitestgehend weg, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ankündigte.

Sachsen-Anhalt beschloss am Dienstag, die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen in Kontaktempfehlungen umzuwandeln. Beim Shoppen und in öffentlichen Verkehrsmitteln reicht zudem künftig eine OP-Maske, es muss keine FFP2-Maske mehr sein.

Maske auf, Maske ab, Regeln für Schüler unterschiedlich

Weitere Bundesländer kündigten am Dienstag außerdem an, die Masken-Regeln an den Schulen zu lockern: In Rheinland-Pfalz muss im Unterricht ab kommendem Montag keine Maske mehr getragen werden. Auch in Sachsen-Anhalt sollen Schüler nur noch auf dem Schulflur einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Baden-Württemberg lockert ebenfalls: Keine Maske im Unterricht mehr, wenn die Inzidenz unter 35 liegt und es zuletzt keine Corona-Fälle an der Schule gab. In Bayern dürfen Schüler zumindest auf dem Pausenhof und bei Wandertagen künftig ihre Masken wieder ablegen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in München mitteilte.

Im Norden müssen sich Schüler allerdings darauf einstellen, dass die Maske im Unterricht auch in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien noch aufgesetzt werden muss. Dieser Puffer nach den Ferien sei in Bezug auf die Urlaubsrückkehrer wichtig, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag. Solche Pläne gibt es auch in Berlin und Brandenburg.

Eine Mehrheit von 59 Prozent der Deutschen befürwortet einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge eine Aufhebung der Maskenpflicht in Unterrichtsräumen an Schulen. 31 Prozent sprachen sich in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage dagegen aus.

(red/dpa)

