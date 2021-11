Wüst offen für Rückkehr zu Gratis-Tests - nur für Geimpfte

Rückkehr zu kostenlosen Corona-Test? Und wenn ja, für wen? Neu-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich in die Debatte eingeschaltet.

Düsseldorf Die rasant steigenden Infektionszahlen befeuern die Debatte über die Tests. Jetzt hat sich der neue Ministerpräsident geäußert.

Angesichts bundesweit stark steigender Corona-Infektionszahlen ist die Debatte über eine Wiedereinführung kostenloser Testangebote neu entbrannt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Wochenende erstmals Gesprächsbereitschaft erkennen lassen. Er verlangte als zusätzliche Sicherheit zumindest Gratis-Tests für Geimpfte und Genesene. „Die hohen Infektionszahlen unter Ungeimpften führen zu immer mehr Durchbrüchen auch bei den Geimpften“, sagte Wüst der „Bild am Sonntag“. Kostenlose Schnelltests für Geimpfte und Genesene würden es auch für Menschen mit wenig Geld leichter machen, sich und andere zu schützen, ohne den Anreiz zum Impfen auszusetzen, so der NRW-Regierungschef.

Die bundesweite Corona-Inzidenz ist am Sonntag auf 191,5 gestiegen - am vergangenen Sonntag lag sie noch bei 149,4. Seit 11. Oktober sind Corona-Tests kostenpflichtig. Ausnahmen gibt es nur noch für Minderjährige und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Von der Kostenpflicht hatte sich auch die NRW-Landesregierung einen Motivationsschub erhofft, sich impfen zu lassen. Die Gemeinschaft der Steuerzahler solle nicht mehr dafür aufkommen müssen, wenn jemand ein kostenloses Impfangebot des Staates bewusst ausschlage, hatte Wüsts Amtsvorgänger Armin Laschet (CDU) noch im August erklärt. Die Bundesregierung hatte den Teststellen in Deutschland bis zum September allein 5,2 Milliarden Euro erstattet.

Tests kosten seit Anfang Oktober rund 20 Euro

Mit der Einführung der Kostenpflicht müssen unabhängig vom Impfstatus rund 20 Euro pro Test bezahlt werden. Viele private Anbieter zogen sich aus dem Markt zurück. Die Apotheken in NRW hielten zwar weiter eine flächendeckende Testinfrastruktur vor, doch die Gesamtzahl von täglich 200.000 Abstrichen pro Tag noch bis Oktober soll drastisch rückläufig sein. Der Apothekerverband Nordrhein hatte vor dieser Entwicklung bereits vor Wochen gewarnt: Zu viele Menschen würden „auf ein Stück mehr Sicherheit durch regelmäßiges Testen verzichten“.

Forderung nach Gratis-Tests auch für Ungeimpfte

Immer mehr Stimmen fordern nun die grundsätzliche Rückkehr zum kostenlosen Testen. Das Ende der Kostenübernahme bei Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte Bundesärztekammer-Präsident, Klaus Reinhardt, unserer Redaktion. Er forderte Bund und Länder auf, diese „Fehlentscheidung“ rückgängig zu machen. Ähnlich hatten sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Grünen-Chef Robert Habeck geäußert. Befragungen hatten gezeigt, dass sich hartleibige Impfgegner auch von Alltagsrepressionen nicht umstimmen lassen.

