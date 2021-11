Corona und Schule: NRW führt Maskenpflicht wieder ein

Düsseldorf NRW reagiert auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. Wie Schulministerin Gebauer (FDP) erklärte, wird die Maskenpflicht wieder eingeführt.

NRW reagiert auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. Wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte, wird die Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt. "Angesichts der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens inklusive der neu aufgetretenen Virusmutation tritt jedoch der Infektionsschutz wieder verstärkt in den Vordergrund", erklärte sie.

"Ich werde dem Kabinett daher die Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen empfehlen."

Damit reagiere sie auch auf die Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft, die sich durch die Rückkehr zur Maskenpflicht auch bei den Schülerinnen und Schülern sicherer fühle. "Zudem versprechen wir uns davon, ein geordneteres und verlässlicheres Verfahren zur behördlichen Anordnung von Quarantänemaßnahmen", erklärte Gebauer.

Bereits vor ein paar Tagen hatte sie angeduetet, dass das Land in der kommenden Woche wieder eine Maskenpflicht im Unterricht einführen könnte.

Auch angesichts Besorgnis erregender Zahlen des RKI zum Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen hielt Gebauer in der vergangenen Woche an ihrer Position fest, dass die Schulen in NRW nach wie vor sichere und die "bestüberwachtesten" Orte in NRW seien. Die Zunahme der Infektionen sei vor allem der schlechten Impfquote unter Erwachsenen geschuldet. In den Schulen bilden die regelmäßigen Tests eine gute Barriere, die zu mehr Gesundheitsschutz führten.

Gebauer betonte außerdem, dass die Regierung in NRW keine Schulen in der Pandemie schließen werde. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen sei nicht zu erwarten, ebenso wenig seien vorgezogene Weihnachtsferien "zum jetzigen Zeitpunkt" in NRW in der Diskussion.

