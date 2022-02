Ukraine-Krieg: 250.000 Menschen bei Friedensdemo in Köln

Karneval oder Demonstration? In Köln ist an diesem Rosenmontag beides richtig. Zehntausende Jecken ziehen durch die Innenstadt, um gegen die russische Invasion in der Ukraine zu protestieren.

Köln/Essen. Statt eines Karnevalsumzug zog eine Friedensdemo durch Köln. NRW bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Der Überblick

Tausende Menschen in NRW sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Allein in Dortmund und Düsseldorf demonstrierten je rund 4000 Menschen.

In Köln waren am Rosenmontag rund 250.000 Menschen unterwegs. Statt eines Karnevalsumzugs zog eine Friedensdemo durch die Stadt.

NRW bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor.

Die russische Armee ist am Donnerstagmorgen die Ukraine einmarschiert. Zu den Entwicklungen in der Ukraine und den weltweiten Reaktionen lesen Sie unseren Newsblog hier.

Russland überzieht seit Donnerstagmorgen die gesamte Ukraine mit Krieg. Entsetzen und Solidaritätsbekundungen für die Ukraine bestimmten am Donnerstag die Reaktionen in NRW, es meldeten sich etwa Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Karnevalisten im Bundesland zu Wort. Am Wochenende gab es in diversen Städten Solidaritätsdemos. Bundesligist Schalke 04 hat seine Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor Gazprom beendet.

Krieg in der Ukraine: Nachrichten und Reaktionen aus NRW am Montag

17.33 Uhr: An der Demonstration in Köln haben sich in der Spitze bis zu 250.000 Menschen beteiligt. Nach Polizeiangaben zogen die Menschen friedlich und ohne Zwischenfälle durch die Kölner Innenstadt. Wegen des großen Andrangs konnte sich der Demonstrationszug erst mit einiger Verspätung in Bewegung setzen, wie die Kölner Polizei mitteilte. Die Menschen am Ende des Aufzugs konnten demnach erst mit etwa dreistündiger Verspätung loslaufen. Selbst am Nachmittag schlossen sich einem Polizeisprecher zufolge immer noch mehr Menschen dem Zug an. Rund um den Friedensmarsch kam es zu zahlreichen Straßensperrungen. Nach Polizeiangaben beendete der Versammlungsleiter die Veranstaltung gegen 16 Uhr.

16.53 Uhr: Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Unterbringung und Unterstützung der Menschen wolle das Land „möglichst strukturiert gestalten“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Montag. „Ganz Europa ist zur Hilfe und Unterbringung bereit. Das hat es so noch nie gegeben“, sagte Stamp. NRW bereite sich in engem Austausch mit dem Bundesinnenministerium und den Kommunen auf eine „geordnete Aufnahme“ vor. Die meisten Geflüchteten wollten allerdings in Osteuropa bleiben. Es gebe aber auch familiäre und freundschaftliche Beziehungen nach NRW.

Mehrere Zehntausend demonstrieren in Köln gegen den Krieg

15.24 Uhr: An dieser Stelle beenden wir unsere Live-Ticker aus Köln. Später fassen wir den Tag noch einmal in einem gesonderten Artikel zusammen.

15.16 Uhr: Während die letzten Demonstrierenden den Startpunkt der Demo am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt verlassen haben, ist die Spitze des Zuges 4,5 Kilometer weiter an ihrem Ziel angelangt. Dort werden die Teilnehmenden von der Polizei gebeten, sich in unterschiedliche Richtungen zu verteilen. Dazwischen zieht sich weiterhin ein schier endloser Tross durch die Innenstadt.

Von Karnevalsstimmung ist auch am Nachmittag trotz der vielen Kostüme wenig zu spüren. In den Kneipen entlang der Demoroute ist es ruhig, nur vereinzelt dröhnen Karnevalslieder aus den Musikboxen. „Der Kölner Karneval kann mehr als feiern und schunkeln. Er lebt vor allem von der Solidarität und der Gemeinschaft, Werte wie Freiheit und Gleichheit sind unser oberstes Gut", hatte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn im Vorfeld der Veranstaltung gesagt. Zehntausende bestätigen das an diesem Rosenmontag eindrucksvoll.

Bei der Friedensdemo in Köln dominierten am Rosenmontag die ukrainischen Farben blau und gelb. Foto: Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services

14.04 Uhr: Auch Politikerinnen und Politiker nehmen an der Demo teil. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach am Startpunkt zu den Demonstrierenden und bekräftigte das Angebot der Stadt, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen: „In Köln sind zu jeder Zeit alle willkommen, die vor Krieg, Gewalt und Verfolgung fliehen müssen“, so Reker.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU, rechts) und NRW-Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur knien bei der Friedensdemonstration in Köln am Rosenmontag nieder, während ein Lied für die Ukraine gespielt wird. Foto: Hermenau/Land NRW/dpa

13.29 Uhr: Abgesehen von den vielen Kostümen erinnert nur wenig an den traditionellen Rosenmontagszug in Köln. Die Stimmung ist sehr bedächtig. Ab und zu wird im Takt geklatscht – Sprechchöre werden nicht abgestimmt. Insgesamt präsentiert sich der Demonstrationszug sehr diszipliniert: an die Maskenpflicht wird sich vorbildlich gehalten, nur vereinzelt sind Demonstrierende zu sehen, die Alkohol trinken. Statt wie gewohnt Lieder zu singen, zu tanzen und zu schunkeln tragen die Allermeisten still ihre Protestschilder. Die Stimmung ist friedlich, Karneval feiert hier niemand.

An der Friedensdemonstration in Köln haben sich bislang mindestens 150.000 Menschen beteiligt. Das sagte der Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval, Michael Kramp, unter Berufung auf die Polizei dem WDR. „Es strömen immer noch von den Seitenstraßen Menschen hinzu.“ Es könne daher sein, dass die Zahl noch weiter steigt.

Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Kölner Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zieht ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Foto: Oliver Berg/dpa

13.20 Uhr: Um 10 Uhr ist die Friedensdemo in Köln offiziell gestartet - und immer noch sind Tausende am Startpunkt versammelt. Ein schier endloser Demonstrationszug schlängelt sich quer durch die Stadt. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer es wirklich sind - und wie lange die Veranstaltung noch dauern wird, ist noch völlig unklar. Sicher ist: Mehrere zehntausend Menschen sind gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine auf der Straße - und es werden immer mehr.

Dieser Demonstrationsteilnehmer stellt seine Meinung zum russischen Präsidenten zur Schau. Foto: Christian Stahl / Funke Mediengruppe

Obwohl der Demonstrationszug gegen Mittag bereits einen Großteil der 4,5 Kilometer langen Strecke zurückgelegt hatte, warteten laut Polizei noch immer Demonstrierende am Startpunkt darauf, losgehen zu können. Zu der Demonstration am Rosenmontag hatte das Festkomitee Kölner Karneval aufgerufen.

Jaques Tilly baut Wagen zum Ukraine-Krieg

12.36 Uhr: Der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly lässt am Rosenmontag einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum Ukraine-Krieg durch die Stadt rollen. Die überlebensgroße Karikatur aus Drahtgeflecht und Pappmaché zeigt Wladimir Putin wie er sich die Ukraine in den Rachen steckt mit dem Spruch „Erstick dran!!!“. In Düsseldorf war der Rosenmontagszug schon vor Wochen wegen der Corona-Lage abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden. Im Gegensatz zu Köln ist in der Landeshauptstadt vom organisierten Karneval aus heute nichts geplant.

Ein Motivwagen mit dem russischen Präsidenten Putin, der die Ukraine schluckt, steht in der Wagenbauhalle. Wagenbauer Jacques Tilly will am Rosenmontag einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum Ukraine-Krieg durch die Stadt rollen lassen. Foto: Federico Gambarini/dpa

9.31 Uhr: Auf der seit Dezember gesperrten und für den Abriss vorgesehenen Rahmede-Talbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid ist seit Sonntag in riesigen Buchstaben der Schriftzug „Lasst uns Brücken bauen“ zu lesen. Daneben ist eine ukrainische Nationalfahne mit Friedenszeichen gemalt und das Hashtag #BRIDGEPLEASE. Insgesamt ist der Schriftzug etwa 300 Meter lang. Ein Internetvideo des Künstlerkollektivs Willi & Söhne zeigt, wie eine Gruppe von Menschen früh am Morgen auf die Brücke geht und dann Farbe anbringt. Die Aktion verstehen die circa 70 Mitwirkenden als Zeichen gegen Hass und Spaltung und als Zeichen für ein Miteinander.

8.09 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine legt die Landeshauptstadt Düsseldorf die Städtepartnerschaft mit Moskau auf Eis. Oberbürgermeister Stephan Keller hat dies seinem Moskauer Amtskollegen Sergei Semjonowitsch Sobjanin in einem Schreiben mitgeteilt, das derzeit auf dem Weg nach Russland ist. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein beispielloser Akt der Aggression, ein unerträglicher Bruch des Völkerrechts, den wir nur auf das allerschärfste verurteilen können. Wir in Europa, in Deutschland und in Düsseldorf sind nun aufgerufen, solidarisch zur Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung zu sein“, sagte Keller laut Mitteilung.

5.41 Uhr: Eine Friedenskundgebung mit mehreren zehntausend Teilnehmern soll am Rosenmontag anstelle des Karnevalsumzugs durch die Kölner Innenstadt ziehen. Mit der Demonstration will das Festkomitee Kölner Karneval nach eigenen Angaben „ein deutliches Signal gegen die Kampfhandlungen in der Ukraine“ setzen. Die politischen und gesellschaftskritischen Karnevalswagen sollen entlang der Strecke aufgestellt werden.

Die Route der Demonstration ist in großen Teilen deckungsgleich mit der Rosenmontagszugstrecke. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigte seine Teilnahme an der Kundgebung an, zu der die Stadt Köln 30.000 Teilnehmer erwartet.

Stand with Ukraine: Tausende Menschen in NRW sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen für den Frieden und der Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Foto: Jakob Studnar/FUNKE Foto Services

Krieg in der Ukraine: Nachrichten und Reaktionen aus NRW am Sonntag

13.02 Uhr: Ein am Donnerstag gestarteter Hilfstransport des Malteser Hilfsdiensts hat die Ukraine erreicht, wie die Organisation am Sonntag in Köln mitteilte. In der Stadt Iwano-Frankiwsk südöstlich von Lwiw (Lemberg) hätten Malteser damit begonnen, Geflüchtete mit Zelten, Feldbetten, Decken und Lebensmitteln zu versorgen. Zudem würden die Menschen medizinisch und psychologisch betreut. „Unsere Malteser-Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine gehen wie so viele Menschen dort gerade psychisch und physisch an ihre Belastungsgrenze“, sagte Oliver Hochedez, Leiter der Nothilfeabteilung von Malteser International laut einer Mitteilung.

Die Malteserverbände in den ukrainischen Anrainerstaaten wie zum Beispiel Polen, Rumänien oder Ungarn haben den Angaben zufolge ihre Mitarbeitenden bereits an die Grenzen entsandt und leisten dort Hilfe für die Geflüchteten. Sie verteilten Lebensmittel, Wasser und leisten medizinische und psychologische Hilfe, hieß es.

9.28 Uhr: Das Medikamentenhilfswerk Action Medeor hat am Samstag einen Hilfstransport in die Ukraine auf den Weg gebracht. Im niederrheinischen Tönisvorst war am Morgen ein Lastwagen mit Spritzen, Kanülen, Verbandsstoffen, Gipsverbänden und Handschuhen auf 15 Paletten und einem Gesamtgewicht von mehr als vier Tonnen bepackt worden. Die medizinischen Materialien haben einen Wert von 45 000 Euro. Anlass seien mehrere Hilferufe ukrainischer Gesundheitseinrichtungen gewesen, sagte ein Sprecher. Inzwischen lägen dem Hilfswerk Bedarfsmeldungen auch von staatlichen Stellen der Ukraine vor. Weitere Hilfslieferungen seien daher bereits in Vorbereitung.

Lesen Sie auch: Swift-Ausschluss: Warum Deutschland jetzt doch zustimmt

Krieg in der Ukraine: Nachrichten und Reaktionen aus NRW am Samstag

19.16 Uhr: DFB-Interimspräsident Hans-Joachim Watzke kann sich finanzielle Hilfen für Schalke 04 vorstellen, wenn sich der Zweitligist von seinem umstrittenen russischen Hauptsponsor Gazprom trennen sollte. „Erstmal bin ich sehr froh, dass die Schalker da Haltung gezeigt haben. Ich hoffe, dass sich die auch weiter fortsetzt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem Aktuellen Sportstudio des ZDF: „Und wenn es dazu dann auch der Solidarität der anderen Klubs in Deutschland bedarf, um sie aus dieser Situation einigermaßen gut herauszuführen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen können.“

Krieg in der Ukraine: Die Reaktionen aus NRW am Freitag

12.50 Uhr: Grünen-Parteichef Omid Nouripour hat weitere Entlastungen der Bürger im Falle kriegsbedingt steigender Energiepreise in Aussicht gestellt. Wenn Russland „die Gaslieferungen auch als Waffe einsetzt“, sei der Koalition klar, dass schnell weitere Entlastungen beschlossen werden müssten, sagte Nouripour am Freitag bei einer Pressekonferenz der NRW-Grünen in Düsseldorf. Die Bundesregierung hatte kurz vor der Invasion Russlands in die Ukraine bereits ein milliardenschweres Entlastungspaket als Reaktion auf steigende Energiepreise beschlossen. Der Energiemarkt werde nun sehr genau weiter beobachtet, sagte Nouripour.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Die Regierungskoalition sei zudem dabei, sich auf mögliche Hacker-Angriffe auf die kritische Infrastruktur in Deutschland vorzubereiten. Zur Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift sagte der Bundesparteichef: „Wir wissen - und das ist keine Meinung der Grünen, das ist eine Meinung, die wir auch in der Koalition miteinander abgestimmt haben - dass alles auf dem Tisch ist, aber dass es auch Sinn machen muss, und dass es vor allem auch einhellig sein muss innerhalb unserer Bündnisse.“ Oberstes Gebot und wichtigste Botschaft an den Kreml sei große Geschlossenheit, „weil wir wissen, dass das nicht nur eine Schlacht ist um Kiew“, betonte Nouripour. „Es geht um die Verteidigung unserer Demokratie und unserer Freiheit.“

12.00 Uhr: Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) vorbereitet, kurzfristig Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Er rechne aber damit, dass der Großteil der Betroffenen in Osteuropa aufgenommen werde, sagte der Flüchtlingsminister am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Dennoch werden wir selbstverständlich helfen und sind auch vorbereitet, kurzfristig zusätzliche Aufnahmekapazitäten zu ermöglichen.“

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Er warne aber davor, jetzt öffentlich über Flüchtlingszahlen zu spekulieren, sagte Stamp. „Jegliche Spekulation ist nicht nur unseriös, sie wird auch von den russischen Medien propagandistisch ausgeschlachtet werden. Daran sollten wir uns nicht beteiligen.“ Stamp nannte die Invasion Russlands in die Ukraine einen „schockierenden Zivilisationsbruch in Europa“.

Krieg in der Ukraine: Die Reaktionen aus NRW am Donnerstag im Überblick

18.49 Uhr: Gleich am frühen Morgen hat der Siegener Pfarrer Andriy Radyk die Kirchentüren aufgeschlossen. „Damit meine Mitmenschen für einen Moment einen Ort der Ruhe finden und eine Kerze für den Frieden anzünden können“, sagt der 39-jährige Seelsorger, der für das Erzbistum Paderborn und das Bistum Münster die Gemeinden der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in Westfalen betreut.

Am kommenden Samstag will er mit den Christen der katholischen ukrainischen Gemeinde im Siegerland in der Weidenauer St. Joseph-Kirche für den Frieden beten. „Die Kriegsparteien müssen so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch“, sagt er, „ein Krieg kennt immer nur Verlierer.“

Ministerpräsident Wüst: „Beenden Sie diesen Krieg!“

18.00 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat der Ukraine bei einer Protestkundgebung in Düsseldorf erneut Solidarität und Hilfe zugesagt. Vor mehreren Hundert Demonstrierenden appellierte er an Wladimir Putin: „Präsident Putin, beenden Sie diesen Krieg!“

Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, dankte den Demonstrierenden, die trotz strömenden Regens und Kälte gekommen sind, für ihr „großes Zeichen der Solidarität“. Nun gebe es Krieg mitten in Europa, weil Völkerrecht mit Füßen getreten worden sei. Sie sei dennoch überzeugt: „Alles wird gut.“ Die Generalkonsulin der USA in Düsseldorf, Pauline Kao, sagte: „Ukraine, we stand with you“ (zu deutsch etwa: „Ukraine, wir stehen Dir bei“). In NRW leben laut Wüst etwa 30.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

„Stoppt den Krieg“: Eine Demonstrantin hält in Düsseldorf ein Plakat gegen die russische Offensive in der Ukraine hoch. Foto: David Young / dpa

Auch der Vorsitzende der NRW-SPD und Vize-Bundesparteichef Thomas Kutschaty sprach in Düsseldorf von einer Zäsur in der europäischen Friedensordnung und appellierte an den russischen Präsidenten: „Wladimir Putin, stoppen Sie diesen Angriffskrieg sofort!“ Jetzt müssten harte Sanktionen kommen. „Wir akzeptieren einen solchen Aggressor nicht.“

Die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubaur, versicherte der Ukraine, ebenso wie alle anderen Parteispitzen, ihre volle Solidarität. An der Kundgebung, zu der private Bürger und der Ukraine zugewandte Kirchen und Verbände aufgerufen hatten, nahm auch fast das ganze Landeskabinett teil.

Kölns Stadtdirektorin: „Man wird uns Vorhaltungen machen“

17.46 Uhr: Kölns Stadtdirektorin Andrea Blome rechnet mit Kritik angesichts der Karnevalsbilder aus Köln nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Wir wissen ja, dass außerhalb von Köln es auch oft nicht nachvollzogen werden kann. Ich denke schon, dass man uns auch Vorhaltungen machen wird“, sagte sie am Donnerstag in einer ersten Bilanz. „Man wird uns Vorhaltungen machen und sagen: Warum habt ihr das zugelassen?“ Darauf sei man aber vorbereitet.

Blome beschrieb, wie in der städtischen Zentrale Aufnahmen aus Köln zu sehen gewesen seien - während auf einem anderen Bildschirm Nachrichten aus Osteuropa eingingen. Es sei „schon ein höchst seltsamer Anblick“, der sich „auch tatsächlich falsch“ anfühle.

16.25 Uhr: NRZ-Redakteur Jan Jessen ist aktuell in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Es gibt heute unglücklicherweise kein Frühstück“, sagt die Rezeptionistin des Hotels am Morgen zu Jessen, gequält lächelnd und mit Tränen in den Augen. Eine Reportage aus einer Stadt, über die der Krieg hereingebrochen ist.

Reporter Jan Jessen berichtet aus Kiew Reporter Jan Jessen berichtet aus Kiew

16.10 Uhr: Nachdem Aufsichtsrat Matthias Warnig am Vormittag auf Schalke bereits sein Mandat niedergelegt hatte, kündigte der Zweitligist am Nachmittag an, vorerst ohne den Gazprom-Schriftzug auf den Trikots aufzulaufen. "Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage hat sich der FC Schalke 04 dazu entschieden, den Schriftzug von den Trikots zu nehmen."

16.00 Uhr: Politikerinnen und Politiker aus NRW haben fassungslos auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. "Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen die Demokratie und unsere Freiheit", twitterte der aus dem Sauerland stammende CDU-Vorsitz Friedrich Merz. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) schrieb dagegen auf Facebook: "Dass es in Europa noch einmal zu einem Krieg kommt, passt einfach nicht in mein Weltbild." Heute sei "ein schwarzer Tag für Europa", so Kufen weiter. Zur Meldung.

15.40 Uhr: Der Rosenmontagszug in Köln wird zu einer Friedensdemo, in Duisburg findet kommenden Montag dagegen gar kein Umzug statt - die Jecken der Stadt sagten ihre Veranstaltung im Stadion des MSV Duisburg ab. „Es sind schlimme Zeiten“, sagte Oberbürgermeister Sören Link (SPD), „und wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen. Das ist ein Krieg, das ist etwas sehr Schlimmes.“ Zur Meldung aus Duisburg.

15.15 Uhr: Groß ist die Angst bei den Menschen, die gebürtig aus der Ukraine kommen beziehungsweise dort Familie haben. So wie der Gladbecker Gastronom Gasan Abasya, der sagt: "Die Familie ist verzweifelt, sie haben zur Sicherheit ihre Koffer gepackt, wissen aber nicht, wohin sie fliehen sollen.“ Zum Bericht geht es hier. Oder der Gelsenkirchener Sergej Kotlovski, der über seine Liebsten sagt: "Wir hoffen, dass sie gen Westen fliehen können. Doch im Moment sind alle Straßen verstopft." Wie er die aktuelle Situation erlebt.

Lesen Sie auch: Ukrainerin aus Witten hat große Angst um ihre Eltern

Die Stimme des Düsseldorfers Yaromyr Bozhenko klingt dagegen dumpf, traurig, als er am Donnerstagmorgen vom Angriff Russlands erfährt. Er sagt über seine Familie im Westen der Ukraine: "Die Mutter meiner Frau weiß nicht mal, ob sie mit dem Hund rausgehen kann. Sie ist sehr ängstlich. Im Hintergrund hörte man deutlich Sirenen heulen."

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Die Ukraine hat Reservistinnen und Reservisten zu den Waffen gerufen, hier vor einem Rekrutierungsbüro in Kiew. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten nach einem Feuergefecht in der Hauptstadt Kiew Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen suchen Schutz vor russischen Angriffen in der Metro von Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Abgeschossener russischer Ka-52-Kampfhubschrauber bei Kiew. Um ein Flugfeld der Hauptstadt sind heftige Kämpfe entbrannt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten bereiten sich am 25. Februar auf die Verteidigung der Hauptstadt Kiew vor. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Fliehende Ukrainerinnen an einem Grenzübergang zu Polen. Das Nachbarland der Ukraine bereitet sich auf die Ankunft Tausender vor, die vor Putins Panzern auf der Flucht sind.

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem russischen Angriff mit ihrem Hab und Gut. Hier warten Fliehende an einem Grenzübergang zum EU-Staat Ungarn auf Einlass. Foto: Janos Kummer/Getty Images

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Panzer auf dem Weg zur Front in der Region Luhansk, im Osten der Ukraine. Foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen demonstrieren in Berlin gegen die russische Invasion und für eine Abkopplung Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Auf diesem vom Pressedienst der ukrainischen Polizei veröffentlichten Foto inspizieren Feuerwehrleute die Schäden an einem Gebäude nach einem Raketenangriff auf ukrainische Hauptstadt Kiew. Foto: Uncredited/Ukrainian Police Department Press Service/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Polizisten führen einen Demonstranten in Moskau ab. Am Donnerstagabend gingen - verbotenerweise - Tausende Russinnen und Russen gegen den Krieg auf die Straße. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Das Brandenburger Tor in Berlin wird als Solidaritätsbekundung in den Landesfarben der Ukraine angestrahlt. Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Polen bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor und richtet erste Auffanglager ein. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Ukrainerin, die bei einer Explosion in der Ostukraine verletzt wurde. Foto: Aris Messinis / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau hält ihre Katze in einem Unterstand während des russischen Beschusses in Mariupol, Ukraine. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Eine beschädigte ukrainische Militäreinrichtung brennt nach russischem Beschuss außerhalb von Mariupol, Ukraine. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Schwarzer Rauch steigt von einem Militärflughafen in der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw auf, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Foto: Aris Messinis/AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Bei dem Angriff Russlands beschädigte Radaranlagen und Ausrüstung des ukrainischen Militärs in der Stadt Mariupol südlich von Donezk. Foto: Sergei Grits / dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Nach dem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Tschuhujiw wartet ein verletzter Zivilist auf die Behandlung durch den Notarzt. Foto: Aris Messinis / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Die ukrainische Feuerwehr im Einsatz in der Stadt Tschuhujiw, wo in Folge des Angriffs Gebäude in Brand gerieten. Foto: Aris Messinis / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Fragmente eines Flugkörpers liegen auf einem Spielplatz neben Wohnhäusern im ukrainischen Charkiw nach einem offensichtlichen russischen Angriff. Foto: Andrew Marienko / dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Kiew: Passanten stehen vor einer Hülse, die mutmaßlich von einer Rakete stammt. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen stehen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Schlange vor einem Geldautomaten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Der russische Staatschef Wladimir Putin hat in einer Fernsehansprache in der Nacht zu Donnerstag eine "Militäroperation" in der Ukraine angekündigt. Foto: imago images/Russian Look

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Arbeiter in Kiew laden die Überreste einer eingeschlagenen Rakete der russischen Armee auf einen Lastwagen. Foto: Efrem Lukatsky / dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainerinnen und Ukrainer erreichen mit einem Zug aus Odessa die polnische Stadt Przemysl. Foto: Omar Marques / Getty Images

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Volle Straßen in Kiew am 24. Februar 2022: Bewohnerinnen und Bewohner verlassen nach Beginn der russischen Angriffe die Hauptstadt der Ukraine. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich in einem Video an sein Volk und ruft das Kriegsrecht aus. Er forderte die Ukrainer zudem auf, zu Hause zu bleiben und nicht in Panik zu geraten. Foto: Efrem Lukatsky / Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Die Bilder des russischen Angriffs Der russische Angriff auf die Ukraine hat begonnen: Auf diesem Bild aus Kiew sind Rauch und Flammen in der Nähe des Flusses Dnjepr zu sehen. Foto: Mary Ostrovska/Mary Ostrovska/AP/dpa

Ukraine-Krise: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verurteilt Angriff Russlands

14.30 Uhr: "Russland hat mit dem Angriff auf die Ukraine den Krieg zurück nach Europa gebracht", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagmittag in Düsseldorf. Er verurteile gemeinsam mit der Bundesregierung den Angriff "aufs Schärfste". Der Angriff sei auch ein "Angriff auf die Friedensordnung in Europa".

Putin kündige mit seinem aggressiven Verhalten "unsere gemeinsame, jahrzehntelange Ordnung von Frieden, Freiheit und Demokratie auf unserem Kontinent". Er verneine das Selbstbestimmungsrecht eines freien Landes, nein - er bekämpfe es "mit roher, militärischer Gewalt", betonte Wüst. Das sei ein "tiefer, historischer Einschnitt".

Sorgenvoller Blick in die Zukunft: Hendrik Wüst (CDU) auf der Pressekonferenz zur Ukraine-Krise am Donnerstag. Foto: dpa

Der Ministerpräsident weiter: "Die Weltgemeinschaft muss jetzt entschlossen, geschlossen, deutlich und mit Konsequenz reagieren." Er nannte wirtschaftliche, finanzielle und diplomatische Sanktionen. Der Tag zeige zudem einmal mehr, wie wichtig eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik in Europa und mit den Nato-Partnern sei.

NRW-Ministerpräsident Wüst: Hilfslieferungen angekündigt, klare Meinung zum Karneval

Zudem kündigte Wüst Hilfslieferungen für die von Russland attackierte Ukraine an. Derzeit werde geprüft, welche Hilfsgüter zügig zusammengestellt werden könnten. Darüber hinaus stehe für ihn fest: „Wenn Menschen auf der Flucht vor Krieg Hilfe in Deutschland suchen, steht Nordrhein-Westfalen bereit.“ Derzeit werde eine Abstimmung mit der Bundesregierung gesucht. „Wir werden die für die Flüchtlingsaufnahme zuständigen Städte und Gemeinden unterstützen. Hier müssen alle staatlichen Ebenen zusammenwirken.“ In NRW lebten 30 000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sagte Wüst. „Ihnen und den Menschen in der Ukraine gilt unsere volle Solidarität.“

Auch zum Thema Karneval äußerte sich der CDU-Politiker - er sprach sich dafür aus, Umzüge abzusagen. „Krieg und Karneval in Europa passen nicht zusammen“, sagte er. „Mir persönlich ist überhaupt nicht zum Feiern zumute in diesen Stunden. In diesem traurigen Moment, in dem der Krieg zurückgekehrt ist nach Europa, halte ich Karnevalszüge für völlig unangemessen.“

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

14.07 Uhr: Wegen des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval das für Montag geplante Rosenmontagsfest mit einem Umzug im Rheinenergiestadion abgesagt. Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration mit Persiflagewagen auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Festkomitees der Deutschen Presse-Agentur.

Lesen Sie hier: Ukraine-Konflikt: Die möglichen Auswirkungen auf Deutschland

„Die Persiflagen sind das Ausdrucksmittel der Karnevalisten, um auf Missstände hinzuweisen“, sagte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. Vor dem Hintergrund der Kampfhandlungen in der Ukraine gelte es, „Flagge für ein friedliches Miteinander zu zeigen".

13.40 Uhr: Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, hat alle evangelischen Gemeinden in Westfalen am Donnerstagabend zu einem Friedensgebeten um 18 Uhr aufgefordert. Kurschuss, die seit November auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, will selbst um diese Zeit in der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld für den Frieden beten.

Annette Kurschus, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Foto: dpa

In einem zuvor veröffentlichten Statement verurteilte Kurschuss die Angriffe auf die Ukraine. „Erschüttert und sprachlos stehen wir vor den Angriffen auf die Ukraine. Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Menschen, die nun um Leib und Leben fürchten und die erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einziehen“, teilte die Theologin mit. Drohungen mit militärischer Übermacht und die willkürliche und gewaltsame Verschiebung vertraglicher anerkannter Grenzen hätten im 20. Jahrhundert unsägliches Leid auch und gerade über die Völker in Mittel- und Osteuropa gebracht. Dies könne keine Mittel internationaler Politik sein und dürfe es nie wieder werden, so die Präses.

Weitere Texte aus den Lokalredaktionen:

Ukraine-Krieg: Diskussion über Hernes Städtepartnerschaft

Ukraine-Krieg: Das sagen Ukrainer und Russen aus Herne

Ukraine-Krieg: Bochumer Pastor berichtet von "Frontlinie"

Langenbergerin in Sorge um ihre Verwandten in der Ukraine

Ukraine im Krieg: Oberhausen bietet Partnerstadt Hilfe an

Russischer Angriff auf die Ukraine: Friedensgebet in Essen

Dortmunder U-Turm: Friedenstauben für die Ukraine!

13.30 Uhr: Aus vielen Ruhrgebietsstädten gibt es Zeichen der Solidarität. Daniel Schranz, Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen, sprach von einem schlimmen Tag. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“ Der Einmarsch der russischen Truppen sei zwar zu befürchten gewesen, so der CDU-Politiker. „Und trotzdem ist es erschütternd.“ Oberhausen pflegt seit 1986 eine Partnerschaft mit der Stadt Saporishja im Südosten der Ukraine. Schranz sicherte der Stadt seine und Oberhausens Solidarität zu.

Der Mülheimer Oberbürgermeister Marc Buchholz (CDU) hat einen Brief veröffentlicht, mit dem er dem Bürgermeister der ukrainischen Stadt Charkiw, Ihor Terechov, die Solidarität der Stadt Mülheim mit den Menschen in der mit 1,5 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt der Ukraine ausdrückt. Gemeinsam mit der Stadt Charkiw ist Mülheim Europapreisträgerstadt. Buchholz schrieb, es sei schwer zu begreifen, wie es in einer zivilisierten Welt zu solchen kriegerischen Aggressionen gegen die Ukraine kommen könne. Der CDU-Politiker versicherte seinem Amtskollegen: „Sie sind nicht allein!“

12.50 Uhr: Überschattet von der Ukraine-Krise hat in Köln am Donnerstag der Straßenkarneval begonnen. Wenige Stunden nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ostukraine feierten und schunkelten an Weiberfastnacht Zehntausende kostümierter Jecken in der Domstadt, vor Kneipen bildeten sich schon morgens teils lange Schlangen.

„Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee können und wollen den Karneval absagen“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) bei einem Empfang im Rathaus. „Jede und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob das der richtige Augenblick ist zu feiern.“

Ukraine-Krise: Kölner Karnevalisten - Absage der Feierlichkeiten wäre "das falsche Signal"

Aus Sicht des Festkomitees Kölner Karneval wäre eine Absage "das falsche Signal" und organisatorisch so kurzfristig auch nicht möglich. Sicherlich gehe das Geschehen in der Ukraine nicht spurlos an den Karnevalisten vorüber. „Aber wir haben gerade auch in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. Sich die Grenzen des Frohsinns vom einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und Gleichheit an oberster Stelle steht“, teilte das Festkomitee mit. Fastelovend bezeichnet den traditionellen Karneval im Rheinland.

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise feiern Teile von NRW am Donnerstag Karneval (Symbolbild). Foto: Henning Kaiser / dpa

11.52 Uhr: Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat zum Gebet für die Ukraine aufgerufen. „Der Angriff auf die Ukraine ist aufs Schärfste zu verurteilen“, sagte der Ruhrbischof nach einer Mitteilung vom Donnerstag. „Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, die gerade schreckliche Ängste ausstehen und oft um ihr Leben fürchten müssen. Ihr Schicksal darf uns nicht unberührt lassen", betonte der Bischof. "Beten wir gemeinsam für sie und für alle, die in diesen Stunden alles Menschenmögliche versuchen, um eine weitere Eskalation zu verhindern.“

NRW-Landtag zeigt Solidaritätsbekundung mit der Ukraine

11.39 Uhr: Der nordrhein-westfälische Landtag zeigt auf der LED-Wand an der Gebäudefassade seit Donnerstagvormittag eine Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. „Wir verurteilen den ungerechtfertigten, völkerrechtswidrigen Angriff auf die souveräne und demokratische Ukraine“, wurde Landtagspräsident André Kuper auf der LED-Wand zitiert.

Russland startet Großangriff auf die Ukraine Russland startet Großangriff auf die Ukraine

Der Landtagspräsident werde zudem ein Schreiben an den ukrainischen Botschafter und die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf richten, so ein Sprecher des Landtags. In dem Schreiben heiße es: „Mit dem ukrainischen Volk verbindet uns die Hoffnung und der niemals aufzugebende Wunsch nach einem Zusammenleben in Frieden und Freiheit.“

11.14 Uhr: Mit dem russischen Einmarsch in die Ostukraine wächst auch in Bochum die Angst um die Bewohner der langjährigen Partnerstadt Donezk. Die Sorge und Bestürzung in Bochum sei groß, sagte ein Sprecher der Revierstadt am Donnerstag. Bochum ist seit rund 35 Jahren Partnerkommune der Bergbau- und Stahlstadt Donezk.

Der Bochumer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) hatte erst am Dienstag betont: „Unsere Solidarität gilt sowohl den Menschen vor Ort als auch denen, die bereits vertrieben worden sind.“ Die Gesellschaft Bochum-Donezk halte engen Kontakt zu den Menschen in der betroffenen Region. Der Verein leistet seit Jahrzehnten humanitäre Hilfe, bringt regelmäßig Medikamente, Kleidung, Haushaltsgegenstände in die Stadt und unterstützt leukämiekranke Kinder. Zum Bericht aus Bochum klicken Sie hier: Große Sorge um Partnerstadt Donezk - Friedenswache (mit dpa und epd)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik