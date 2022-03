Ukraine-Flüchtlinge zuhause aufnehmen – so können Sie helfen

Flüchtlinge aus der Ukraine überqueren am Dienstag (1.3.) den Grenzübergang Medyka nach Polen. In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 377.400 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen.

NRW. Die Hilfsbereitschaft in NRW für die Menschen aus der Ukraine ist groß. Viele wollen Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Diese Möglichkeiten gibt es.

Seit einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine, Tausende Menschen sind auf der Flucht. In vielen Städten in ganz Nordrhein-Westfalen bilden sich seither Hilfsaktionen und Spendenaufrufe. Auch immer mehr Privatleute wollen helfen und sind bereit, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Lesen Sie hier, welche Möglichkeiten es gibt, Flüchtlingen aus der Ukraine ein Zimmer oder eine Wohnung anzubieten.

Zimmer frei für ukrainische Flüchtlinge: kommunale Anlaufstellen in NRW

In einigen Städten werden die Wohnungsangebot von den Kommunen koordiniert. Wer Flüchtlingen eine Unterkunft anbieten will, kann sich etwa in Duisburg per E-Mail an wohnraumangebot@stadt-duisburg.de wenden oder in Düsseldorf an ukraine-hilfe@duesseldorf.de. Bürgerinnen und Bürger in Dortmund, die Schlafmöglichkeiten anbieten wollen, wenden sich an die Wohlfahrtsverbände. Die Angebote werden von den Verbänden zentral an das Sozialamt weitergeleitet. Die Stadt Dortmund kann nach eigenen Angaben kurzfristig 300 Flüchtlinge unterbringen. Weitere 1000 Plätze, so Stadtsprecher Frank Bussmann, habe man in der Hinterhand.

Wer in Oberhausen Wohnraum für ukrainische Geflüchtete anbieten möchte, kann sich per E-Mail an ukraine.hilfe@oberhausen.de ebenfalls an die Sozialverwaltung der Stadt wenden. Aktuell stehen in den Oberhausener Flüchtlingsunterkünften 250 freie Plätze bereit, zusätzlich dazu 40 von der Stadt angemietete Wohnungen. Die Stadt prüft darüber hinaus, ob weitere Unterkünfte angemietet werden können. Lesen Sie hier: So bereitet sich Oberhausen auf Ukraine-Flüchtlinge vor.

Auch die Stadt Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis will vorbereitet sein auf die Unterbringung von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. „Jeder, der eine Wohnung oder ein Zimmer oder eine anderen adäquate Unterbringungsmöglichkeit hat, kann sich gerne bei uns melden, so Bürgermeisterin Imke Heymann. Ansprechpartnerin ist Ehrenamtsbeauftragte Desirée Jacobi, Kontakt per E-Mail an djacobi@ennepetal.de.

„Die Menschen, die wahrscheinlich zu uns kommen werden, werden größtenteils Frauen und Kinder sein“, so Ennepetals Bürgermeisterin Heymann. „Sie haben eine schwere Zeit, eine Tortur hinter sich, die wir uns alle nicht ausmalen können. Ich möchte Ihnen gerne eine Umgebung bieten, in der sie sich zumindest erholen können, soweit das überhaupt geht.“ Ziel sei es, die Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst schnell in eigenen Wohnungen und nur kurz in Auffangeinrichtungen unterzubekommen.

Lesen Sie hier: So bereitet sich das Ruhrgebiet auf Ukraine-Flüchtlinge vor

In Bochum stehen laut Stadtsprecher Thomas Sprenger 70 Plätze in städtischen Wohnungen und Aufnahmeeinrichtungen zur Verfügung. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) habe die Wohnungsunternehmen angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Dazu sind auch private Vermieter aufgerufen. In Kürze will die Stadt eine Hotline einrichten, die über Wohnungen und Zimmer hinaus als „Drehscheibe“ für alle Hilfsangebote dienen soll. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Hier können Bochumer Flüchtlingen Zimmer an bieten.

Im Kreis Wesel sind am Dienstag (1.3.) die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Eine zwölfköpfige Gruppe kam bei Verwandten unter. Weil Geflüchtete aus der Ukrainer ohne Visum einreisen dürfen und keinen Asylantrag stellen müssen, steht es ihnen völlig frei, bei Angehörigen und Freunden unterzukommen.

GLS, Elinor, Ecosia und Betterplace: #unterkunft

Es gibt aber auch Initiativen wie #unterkunft, hinter der die Bochumer GLS-Bank, das GLS-Start-up „Elinor-Network“, der Suchmaschinenanbieter „Ecosia“ und die Spendenplattform betterplace.org. stecken. Privatleute können auf der Webseite www.elinor.network/gastfreundschaft-ukraine Übernachtungsplätze anbieten, in dem sie das dortige Formular ausfüllen und angeben, wie viele Betten sie für wie lange zur Verfügung haben. „,Betterplace’ übernimmt die Vermittlung – verknüpft also Angebote und Hilfesuchende“, erläutert GLS-Mitarbeiterin Angelika Ivanov.

Wohnungsvermittlung über Airbnb

Der Wohnungsvermittler Airbnb will bis zu 100.000 Flüchtlingen aus der Ukraine zumindest vorübergehend eine kostenlose Unterkunft vermitteln. Die Finanzierung würden das Unternehmen, Spenderinnen und Spender für einen speziellen Hilfsfonds sowie die Wohnungsbesitzer selbst übernehmen, teilte das US-Unternehmen am Montag (28.2.) mit. Vermieter können ihre Unterkunft kostenlos oder zu einem ermäßigten Preis auf Airbnb.org anbieten. Alternativ nimmt das Unternehmen auch Spenden entgegen, um noch mehr Menschen unterstützen zu können.

Lesen Sie hier: Ruhrgebiet spendet der Ukraine: Woge der Hilfsbereitschaft

Civilfleet-Support: #LeaveNoOneBehind

Auch die Initiative #LeaveNoOneBehind, hinter der der gemeinnützige Verein Civilfleet-Support e.V. steckt, möchte Flüchtlinge aus der Ukraine mit solidarischen Menschen zusammenbringen. Auf der Internetseite https://ukraine.lnob.net/ haben Menschen die Möglichkeit, ihre Unterstützung anzubieten – beim Ankommen, mit Übersetzungen, Behördengängen, Patenschaften oder indem sie ihre Zimmer und Wohnungen anbieten. In einem Online-Formular können sie ihre Hilfsangebote eintragen. „In den nächsten Wochen senden wir euch Informationen über die jeweiligen Möglichkeiten oder leiten eure Angebote an Organisationen weiter“, heißt es auf der Webseite.

„Wer vor Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen“

Wie hoch die Zahl der Flüchtlinge in NRW am Ende sein wird, ist völlig unklar. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will am Mittwoch (2.3.) bei einem Flüchtlingsgipfel mit den kommunalen Spitzenverbänden über Unterstützung durch das Land beraten. „Nordrhein-Westfalen ist selbstverständlich bereit zur Aufnahme von Menschen, die auf der Flucht sind“, sagte Wüst bereits am Dienstag in Düsseldorf. „Wer vor Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen.“

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

