Essen. Zum Schulstart in NRW ist die digitale Lernplattform IServ vielerorts nicht zu erreichen. Viele Nutzer melden Login- und Ladeprobleme.

Am Montag ist die Schule in NRW in das Jahr 2021 gestartet, allerdings weiter auf Distanz. Bis mindestens Ende Januar ist der Präsenzunterricht coronabedingt ausgesetzt. Lediglich eine Notversorgung wird in den Schulen vor Ort angeboten. Um ein möglich einfaches Lernen auf Distanz zu ermöglichen, kooperieren viele Schulen mit dem Partner "IServ". Doch dieser war am ersten Schultag nach den Ferien an vielen Orten nicht zu erreichen. Auch die Plattform "Padlet", die vielen Orten das Lernen auf Distanz erleichtern soll, war am Montagmorgen nicht zu erreichen.

Schulstart in NRW: Digitale Lernplattform IServ nicht erreichbar

Der Internetservice Netzwelt.de meldet am Montag: "Bei der Lernplattform IServ kommt es zu Login- und und Ladeproblemen. Zahlreiche Netzwelt-Leser melden Probleme." Ein Sprecher bestätigte die Störung auf Nachfrage.

Auch Padlet meldete auf dem eigenen Twitter-Kanal eine Stöung. "Wir sehen ein paar Probleme mit dem Service", teile Padlet mit. Mittlerweile soll die Störung nach eigenen Angaben aber wieder behoben sein.

Rund 4100 Schulen setzen nach IServ-Angaben bereits auf den Service des Unternehmens. Auch in NRW gibt es viele Städte, die mit IServ kooperieren, darunter Essen, Duisburg, Bochum und Bottrop. Das Unternehmen verspricht "Schnelle Lösung für sichere und innovative Schuldigitalisierung". IServ bietet nach eigenen Aussagen alle Anwendungen aus einer Hand und macht damit digitales Lernen flexibel und für jedes Endgerät einsetzbar. "Ob Homeschooling, sichere Videokonferenzen oder einen Up- und Download für Hausaufgaben", heißt es auf der Homepage.