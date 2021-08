Schule in NRW: Wie startet der Unterricht nach den Ferien?

Wie starten die Schulen in NRW in das neue Schuljahr 2021/22, während die Corona-Inzidenz steigt? Darüber will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag informieren.

Essen/Düsseldorf. Die Sommerferien in NRW gehen zu Ende, die Corona-Inzidenz steigt. Wie soll der Schulstart am 18. August laufen? Ministerin Gebauer informiert.

Die Sommerferien in NRW neigen sich dem Ende entgegen. Ab dem 18. August startet der Unterricht wieder, Schülerinnen und Schüler sollen dann in die Schulen zurückkehren. „Wir starten in das neue Schuljahr 2021/22 genauso, wie wir das aktuelle Schuljahr verabschieden werden“, erklärte Yvonne Gebauer (FDP), NRW-Schulministerin, wenige Tage vor den Ferien. So plante NRW damals, das neue Schuljahr im Präsenzunterricht zu beginnen.

Sind die Schulen gerüstet für den Schulstart am 18. August? Findet der Unterricht wie geplant im Präsenzunterricht statt? Wie geht man mit den Quarantäne-Empfehlungen des RKI um? In einer Pressekonferenz informiert die Ministerin über die aktuellen Planungen für den Schulstart.

Die Schulen wurden am Donnerstag bereits per Schulmail informiert, dass das Schuljahr wie bereits angekündigt, weitgehend normal starten soll. So soll das neue Schuljahr in zwei Wochen mit Präsenzunterricht starten. Die Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht gelte weiterhin.

Neben Corona haben die schweren Unwetter in Teilen von NRW die Schullandschaft getroffen. Wie kann der Schulbetrieb in den vom Hochwasser betroffenen Regionen wieder starten? Mit der Instandsetzung des 152 Schulen mit Schäden, 76 Schulen auch mit leichten Schäden uneingeschränkter Schulbetrieb möglich, an 67 aber nur eingeschränkt. An neun Schulen in NRW sei zum jetzigem Zeitpunkt aber noch unklar, wie und ob der Schulbetrieb nach den Ferien starten kann.

Corona und Schule in NRW: Folgende Regeln sollen nach den Sommerferien gelten

Auch zu den Corona-Regeln zum Schulstart hatte sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer vor den Sommerferien geäußert.

Der Unterricht wird nach der Stundentafel im vollen Umfang stattfinden. Auch alle Fächer finden statt.

Die Testpflicht bleibt: In der Primarstufe wird zwei Mal pro Woche ein Lolli-Test durchgeführt. An den weiterführenden Schulen wird zwei Mal die Woche ein Selbsttest durchgeführt.

Die Maskenpflicht gilt im Gebäude, außerhalb des Schulgebäudes kann die Maske abgesetzt werden.

Alle weiteren Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bleiben bestehen.

Einschulungsfeiern nach den Sommerferien finden statt.

Klassenfahrten und Schüleraustausche können wieder stattfinden.

Auch nach den Sommerferien soll in NRW in den Schulen die Maskenpflicht gelten. Foto: Marijan Murat/dpa

So kündigte das Schulministerium an, dass die Testpflicht erhalten bleiben soll. Es werde weiterhin getestet, auch um den größtmöglichen Schutz auch jener Kinder sicherzustellen, „die nicht geimpft werden können oder wollen“, so die Ministerin. (ck/mawo)

