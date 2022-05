NRW-Landtagswahl 2022: Umfrage sieht CDU derzeit vorn

Düsseldorf/Essen. Die Bürgerinnen und Bürger in NRW wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Aktuelle Meldungen lesen Sie hier in unserem Newsblog zur Landtagswahl.

Nordrhein-Westfalen wählt einen neuen Landtag.

Am Sonntag (15.5.) sind rund 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen

Wer tritt an und wie wird gewählt? Diese und mehr Fragen beantworten wir in diesem Text

Weitere Umfrage sieht CDU in NRW leicht vor der SPD

Dienstag,14.48 Uhr: Wenige Tage vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl weist eine weitere Umfrage einen knappen Vorsprung der CDU vor der SPD aus. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) kommt die CDU auf 31 Prozent und legt damit zwei Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im April zu.

Die SPD verliert zwei Punkte und steht bei 29 Prozent. Die Grünen legen um zwei Punkte auf 16 Prozent zu, die FDP verliert zwei Punkte und liegt damit bei acht Prozent. Die AfD stagniert bei sieben Prozent, die Linke schafft den Einzug in den Landtag mit drei Prozent (–1) nicht. Sonstige Parteien kommen auf sechs Prozent (+1). Für die Umfrage wurden 1000 Menschen online befragt. Zuletzt hatte eine ARD-Umfrage einen knappen Vorsprung der CDU vor der SPD ergeben. (dpa)

---------------------------------------------

Grünen-Kandidatin Neubaur duzt Kutschaty und siezt Wüst - noch

Dienstag, 13.45 Uhr: Die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur hat nach eigenen Worten ein gutes Verhältnis sowohl zu SPD-Frontmann Thomas Kutschaty als auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Mit Kutschaty duze sie sich, mit Wüst verbinde sie ein „respektvoll-freundschaftliches „Sie““, so Neubaur: „Das könnte sein, dass sich das noch ändert.“

Die Grünen könnten je nach Wahlausgang im Zweifel sowohl mit CDU als auch SPD eine Koalition bilden. Neubaur sagte, dass sie bei der NRW-CDU bemerke, dass diese bereits einige „Schlösser“ aufschließe. SPD und Grüne hatten vor der aktuellen schwarz-gelben Koalition regiert. (dpa)

---------------------------------------------

Kutschaty wurde Vegetarier wegen Schweine-Haltung bei Schulze Föcking

Dienstag, 12 Uhr: Der Spitzenkandidat der SPD in NRW, Thomas Kutschaty ist nach eigenen Angaben seit einigen Jahren Vegetarier – wegen der sogenannten „Schweine-Affäre“ um die damalige Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU). Das sagte Kutschaty am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf.

Kutschaty ergänzte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, schon länger mit dem Gedanken gespielt zu haben. „Als dann die Bilder vom Hof Schulze Föcking durch die Medien gingen, war der Entschluss für mich klar, auf Fleisch künftig zu verzichten. Ich habe vorher schon wenig Fleisch gegessen. Aber da bin ich Vegetarier geworden.“

2017 hatte „Stern TV“ heimliche Aufnahmen aus Stallungen gezeigt, auf denen unter anderem Schweine mit zum Teil abgebissenen Schwänzen zu sehen waren. Schulze Föcking war kurz zuvor als Miteigentümerin des Betriebs ausgestiegen, der von ihrem Mann weiter geführt wurde. Ermittlungen gegen die ehemalige Ministerin gab es nicht.

---------------------------------------------

Stamp würde bei Sondierungsgesprächen kein Gruppen-Selfie machen

Dienstag, 11.40 Uhr: Der NRW-Flüchtlingsminister und FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp würde kein Gruppen-Selfie wie das berühmte Foto aus den Vorgesprächen von FDP und Grünen in Berlin machen. „Es gibt auch bestimmte Dinge, die sind ikonisch und da kann man sich schwer verheben, wenn man versucht, so was nachzumachen“, sagte Stamp am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf.

Joachim Stamp, stellvertretender NRW-Ministerpräsident und Spitzenkandidat der FDP. Foto: Federico Gambarini / dpa (Archiv)

Von daher müsse er auch kein Selfie mit zum Beispiel Grünen-Frontfrau Mona Neubaur machen, so Stamp: „Das wäre sehr gekünstelt.“ Stamp betonte, dass die FDP nach der Wahl zu Gesprächen mit allen demokratischen Parteien parat stehe - aber für eine Regierungsbeteiligung gebe es bereits Vorgaben. Die FDP habe „klar definierte Themen“, die in einem Koalitionsvertrag verankert werden müssten. „Wir werden unsere Seele nicht für Privilegien oder Dienstwagen verkaufen“, so Stamp. (dpa)

---------------------------------------------

Umfrage zur Landtagswahl NRW: Sorge vor Wahlmanipulationen wächst

Dienstag, 11.57 Uhr: In der nordrhein-westfälischen Bevölkerung gibt es offenbar eine wachsende Sorge vor Wahlmanipulationen im Vorfeld der Landtagswahl. In einer Umfrage erklärten 83 Prozent der Befragten aus NRW ihre Sorge davor, dass politisch motivierte Desinformationskampagnen das Wahlergebnis verfälschen könnten, wie die Landesanstalt für Medien NRW als Auftraggeberin der Erhebung am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Damit sei im Vergleich zur Bundestagswahl vom September 2021 die Zahl der Bürger, die solche Manipulationen befürchten, gestiegen. Damals hatten 78 Prozent der bundesweit Befragten entsprechende Sorgen geäußert.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte den Angaben nach Mitte April 1000 private Internetnutzer ab 14 Jahren in NRW. Erfreulich sei, dass die befragten Bürger mittlerweile stärker auf politische Desinformationen reagierten, wenn sie diesen begegnen, hieß es. Das trifft den Angaben zufolge vor allem bei jungen Menschen zu. Bei den Unter-25-Jährigen, die auf eine mutmaßlich politisch-motivierte Desinformation im Internet getroffen seien, setzten sich 83 Prozent näher mit der entsprechenden Nachricht auseinander. 59 Prozent gaben an, schon einmal die Informationsquelle überprüft zu haben, ein Drittel (34 Prozent) meldete dies dem genutzten Portal. (epd)

---------------------------------------------

Studie: Wahlprogramme für viele Menschen sprachlich unverständlich

Montag, 17.43 Uhr: Laut einer Studie bleiben die Wahlprogramme für die NRW-Landtagswahl für viele Menschen sprachlich unverständlich. Zu den häufigsten Verstößen gegen Verständlichkeits-Regeln zählen beispielsweise Fremdwörter, Fachwörter, zusammengesetzte Wörter, Anglizismen, lange Sätze und Schachtelsätze, wie die Universität Hohenheim am Montag in Stuttgart erklärte. Im Vergleich zur letzten Wahl hätten die Parteien zudem „nichts dazu gelernt“.

Mithilfe einer Analyse-Software ermitteln die Hohenheimer Forscher einen sogenannten „Verständlichkeitsindex“ mit einer Skala von 0 (schwer verständlich) bis 20 Punkten (leicht verständlich). Die Verständlichkeit der NRW-Wahlprogramme liege mit durchschnittlich 8,2 Punkten so niedrig wie bei der Wahl vor fünf Jahren. Das formal verständlichste Programm liefert dabei demnach die CDU mit 10,6 Punkten ab, den letzten Platz belegt die FDP mit 6,2 Punkten. (epd)

---------------------------------------------

Landeswahlleiter: Wahlbrief rechtzeitig zur Post bringen

Montag, 15.45 Uhr: Der Landeswahlleiter in Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, appelliert an Briefwähler, ihren Wahlbrief für die Landtagswahl am kommenden Sonntag rechtzeitig zur Post zu bringen. Da mit einem hohen Briefwahlanteil zu rechnen ist, sollte der Wahlbrief mit ausgefülltem Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein bis Mittwoch in den Briefkasten eingeworfen werden, damit er bei der Gemeinde rechtzeitig ankommt, wie Schellen am Montag erklärte. Wenn Wahlbriefe verspätet nach 18 Uhr am Sonntag eintreffen, dürfen sie bei der Auszählung nicht mehr berücksichtigt werden. (dpa)

Weitere Texte zur Landtagswahl in NRW lesen Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik