Mathe-Abitur 2021: NRW-Schulministerin sieht keine Probleme

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) konnte im Schulausschuss des Landtags am Mittwoch nicht erklären, wie stark die Prüfungsnoten im Mathe-Abitur von den Vornoten der Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr abweichen. Die Prüfungsaufgaben im Fach Mathematik sind sehr umstritten. Viele Prüflinge empfanden sie als zu schwer. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte berichtet, auch Lehrkräfte hätten die Mathe-Prüfungsaufgaben als zu schwer bezeichnet.

Gebauer nannte die Aufgaben dennoch „angemessen und fair und nicht fehlerhaft“. Sie seien von Fachkräften entwickelt worden und auch mit Blick auf die Pandemielage „angemessen“ gewesen. Schüler könnten mit einer freiwilligen, zusätzlichen mündlichen Prüfung ihre Leistungen im Abitur im Fach Mathematik verbessern. Es habe zwar „wahrnehmbar kritische Rückmeldungen“ aus den Reihen der rund 45.000 Mathe-Prüflinge gekommen, allerdings in einem „überschaubaren Rahmen“.

Gebauer: Abi 2021 reibungslos verlaufen

Mathe sei auch nur eins von 39 Abitur-Prüfungsfächern, so Gebauer. Insgesamt habe das Zentralabitur in diesem Schuljahr unter guten und fairen Bedingungen durchgeführt werden können. Der Aufgabenpool sei erweitert worden, um den Lehrern mehr Möglichkeiten anzubieten. Die Prüfungen seien zudem um neun Tage verschoben worden. Das Abitur 2021 sei ähnlich reibungslos verlaufen wie in den Jahren davor.

Rund 78.000 Schüler an Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen sowie 10.000 Schüler an den Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs haben in den vergangenen Wochen die schriftlichen Abiturprüfungen abgelegt. Derzeit laufen die mündlichen Abiturprüfungen.

Internet-Petitionen aus Frust über Mathe-Prüfungen

In zwei Internet-Petitionen gegen die Abi-Klausuren in Mathe hatten Schüler moniert, die Aufgaben seien „unverschämt schwer“ gewesen. Sie hatten eine angepasste Bewertung oder neue Klausuren gefordert.

Nach Angaben der Grünen kommen die Petitionen auf rund 15.000 Unterschriften. Gebauer zufolge ist aber davon auszugehen, dass es sich nicht bei allen Unterzeichnern um aktuelle Abiturienten handelt. (mit dpa)

