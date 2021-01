Leibniz-Forscher: Mit FFP2-Masken Kontrolle über Pandemie

Düsseldorf Bayern führt eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken ein. Aerosolforscher Alfred Wiedensohler findet das richtig.

Der Aerosol-Experte Prof. Alfred Wiedensohler rät dringend zum Tragen von FFP2-Masken in der Öffentlichkeit. "Die FFP2-Maske ist, wenn sie korrekt getragen wird, das effizienteste Mittel, um sich selbst und andere Menschen vor Viren im öffentlichen Raum zu schützen", sagte der Aerosolforscher des Leibniz-Institutes für Troposphärenforschung in Leipzig dieser Redeaktion.

Die von vielen Bürgern genutzten Alltags- oder OP-Masken seien nur eine Art "Spuckschutz". Sie schützten den Träger selbst nicht und andere Menschen nur eingeschränkt, so Wiedensohler.​

"Alle sollten in der Öffentlichkeit diese Masken tragen"

Der Vorstoß Bayerns, das Tragen von FFP2-Masken beim Einkaufen und im Nahverkehr zur Pflicht zu machen, macht nach Einschätzung des Professors Sinn: "Es wäre eine große Verbesserung, wenn alle Bürger im öffentlichen Raum diese Masken tragen würden. Damit könnten wir die Kontrolle über die Pandemie zurückbekommen."

SPD: FFP2-Masken für Polizei und Gerichtsvollzieher

Die SPD-Landtagsfraktion plädierte am Donnerstag dafür, Beamte "im Außendienst" mit FFP2-Masken auszustatten. „Die Polizei in NRW verfügt zurzeit nur über kleinere Bestände an FFP2-Masken", sagte SPD-Innenexperte Hartmut Ganzke unter Verweis auf einen Bericht des Innenministers. "Das bedeutet, dass unsere Beamten auf der Straße zurzeit keinen ausreichenden Schutz vor dem Corona-Virus haben. Das gilt beispielsweise auch für die rund 950 Gerichtsvollzieher, die tagtäglich im Außendienst für uns unterwegs sind", so Ganzke.