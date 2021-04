Schnelltest in der Schule: Soll nach den Ferien Pflicht sein in NRW. Aber es ist noch nicht klar, ob genügend Tests zur Verfügung stehen.

Düsseldorf Wie geht es in den Schulen in NRW nach den Osterferien weiter? Womöglich werden die Klassen 5 bis 9 in den Distanzunterricht geschickt.

Wenige Tage vor dem Ende der Osterferien ist unklar, wie es in den Schulen weitergehen wird. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sprach am Mittwoch darüber mit Lehrer-, Schulleiter- und Elternverbänden, am Donnerstag verhandeln die Kultusminister der Länder. Danach dürfte erklärt werden, ob NRW auf Wechselmodelle oder angesichts der Corona-Lage wieder verstärkt auf Distanzunterricht setzt. Bisher steht nur fest, dass es keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht geben wird.

Corona und Schule in NRW: Gerüchte um ein Nebeneinander von Distanz- und Wechselunterricht

„Hitzig“ sollen die Gespräche mit den Verbänden gewesen sein, berichten Teilnehmer. Am Nachmittag zeichnete sich ein vorläufiger Fahrplan ab. Demnach könnten die Klassen 5 bis 9 noch eine Woche in den Distanzunterricht geschickt werden, Grundschüler erhielten Wechselunterricht, Abschlussklassen womöglich auch.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittwoch eine bundeseinheitliche Lösung verlangt und gesagt, Schulen könnten nur geöffnet werden, wenn dort „das Testen zweimal in der Woche“ funktioniere. NRW hat schon eine Testpflicht für die Zeit nach den Osterferien angekündigt.

Corona und Schule in NRW: Probleme mit Schnelltest-Lieferungen

Noch ist aber ungewiss, ob überall genügend Schnelltest zur Verfügung stehen werden. Denn aus einem Erlass des NRW-Schulministeriums geht hervor, dass sich der Beginn der Schnelltest-Lieferungen verzögert. Frühestens am Donnerstag werde ausgeliefert. Der NRW-Städtetag hatte bereits bezweifelt, dass genügend Tests in den Schulen ankommen. Mehrere Lehrerverbände teilen diese Skepsis.

Yvonne Gebauer (FDP), NRW-Schulministerin, sprach am Mittwoch mit Lehrer-, Schulleiter- und Elternverbänden über den Schulstart nach den Osterferien. Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa

Zweimal Testen pro Woche ist laut Maike Finnern, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) „unabdingbar“ für eine Schulöffnung. Viele Pädagogen hätten Sorge davor, morgens bis zu 15 Schüler in einer Gruppe testen zu müssen, zumal nicht geklärt sei, wie man mit positiv getesteten Kindern umgehen müsse, um eine Stigmatisierung zu verhindern. Eigentlich, so Finnern, seien Coronatests eine Aufgabe für Fachleute.

Corona und Schule in NRW: Verband sieht Abiturprüfungen in Gefahr

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sagt ebenfalls: „Pädagogen sind kein Testpersonal“. Die Tests seien außerdem nicht geeignet für Grundschüler. Wenn Armin Laschet einen „Brücken-Lockdown“ fordere, dürfe dieser die Schulen und Kitas nicht außen vorlassen, erklärte VBE-Landesvorsitzender Stefan Behlau.

Der Philologenverband NRW sieht die Abiturprüfungen in Gefahr. Sollte nach den Ferien Präsenzunterricht möglich sein, müssten Quarantänen und Ansteckungsmöglichkeiten für Lehrer und Schüler so gering wie möglich gehalten werden, damit ordnungsgemäße Abiturprüfungen durchführbar bleiben.

