Harter Corona-Lockdown muss „schnellstmöglich kommen“

Düsseldorf. NRW fordert schnellstmöglich einen harten Corona-Lockdown in Deutschland. Die Lockerungen an Weihnachten sollen zurückgenommen werden.

Der harte Corona-Lockdown für NRW soll kommen, wenn es nach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht, sogar vor Weihnachten. Er fordert eine bundesweite Lösung.

Zusammen mit seinem Stellvertreter und Familienminister Joachim Stamp hat sich Laschet zur aktuellen Corona-Entwicklung in NRW und dem harten Lockdown geäußert.

Nach den Empfehlungen der Leopoldina soll das öffentliche Leben in ganz Deutschland vom 24. Dezember bis zum 10. Januar weitgehend ruhen. NRW fordert nun, den harten Lockdown bereits früher umzusetzen.

Folgende Maßnahmen sollen im harten Corona-Lockdown gelten: Die Präsenzpflicht an den Schulen ist ab Montag aufgehoben.

Die Lockerungen an Weihnachten und Silvester sollen zurückgenommen werden. Bis zum 10. Januar sollen nur noch die Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Kita-Kinder sollten zwischen dem 14. Dezember und dem 10. Januar nicht in Kita gebracht werden.

„Wir müssen so schnell wie möglich handeln“, erklärte NRW-Ministerpräsident Laschet am Freitag. „Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen“. Und zwar nicht nur in NRW, sondern in allen Bundesländern, forderte Laschet. Bis zum 10. Januar sollen alle Geschäfte, neben denen des täglichen Bedarfs, schließen. Die Lockerungen an Weihnachten sollen zurückgenommen werden: Nur noch zwei Hausstände und maximal fünf Personen sollen erlaubt sein. An Silvester soll es keine Versammlung an öffentlichen Plätzen geben. Auch am 31. Dezember sollen sich nicht mehr als zwei Hausstände treffen dürfen.

Die Präsenzpflicht an den Schulen wird ab Montag aufgehoben. Schüler der unteren Stufen können und sollen dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, ältere Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien werden um zwei Tage verlängert. Der Unterricht würde dann erst am 11. Januar wieder beginnen.

Kindergartenkinder sollten möglichst zwischen dem 14. Dezember und dem 10. Januar nicht in die Kita gebracht werden. NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an die Eltern, das Angebot nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig sei und ihre Kinder ansonsten möglichst zu Hause zu lassen.

Corona-Lockdown: Unter Ministerpräsidenten "große Einigkeit"

Ziel muss es „diese Woche erste Maßnahmen zu treffen“, erklärte Laschet. Schnellstmöglich soll eine neue Runde der Ministerpräsidenten und Minterpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattfinden. „Besser am Samstag als am Sonntag“. Deutschlandweit und unter den anderen Regierungschefs gebe es laut Laschet mit Blick auf einen harten Lockdown große Einigkeit.

Nach dem "Lockdown Light" könne Laschet kein positives Fazit ziehen. Zwar sei das exponentielle Wachstum gebrochen worden, "mit Blick auf die aktuellen Zahlen macht sich aber Ernüchterung breit", sagte der NRW-Ministerpräsident. Deutschlandweit wurden 30.000 Neuinfektionen gemeldet. "Wir brauchen eine echte Trendwende", forderte Laschet.

Corona-Lockdown in NRW: Laschet will mehr als „Jahreswechsel-Lockdown“

Vor wenigen Tagen sprach sich Ministerpräsident Laschet noch für einen „Jahreswechsel-Lockdown“ aus. „Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr kann das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden“, warb Laschet für seinen Vorschlag.

„Zugleich halten wir in diesen Wochen die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres.“ Die aktuelle Forderung des NRW-Ministerpräsident geht nun über den "Jahreswechsel-Lockdown" hinaus.

Corona-Lockdown in NRW: Andere Ministerpräsidenten sprechen sich für härtere Maßnahmen aus

Auch andere Ministerpräsidenten hatten sich für härtere Maßnahmen über die Feiertage ausgesprochen. Laschet warb für eine „gemeinsame deutsche Antwort“ auf die steigenden Zahlen. Alleingänge von Ländern in dieser Phase seien falsch. Wann die Ministerpräsidenten erneut mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Beratungen über mögliche Verschärfungen zusammenkommen, blieb zunächst unklar. (mit dpa)

