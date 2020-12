Corona und Schule: Präsenzpflicht in NRW vorerst aufgehoben

Düsseldorf. NRW pocht auf einen harten Corona-Lockdown und hebt ab Montag die Präsenzpflicht in Schulen vorerst auf. Klausuren sollen stattfinden.

NRW pocht auf einen bundesweiten harten Corona-Lockdown. Dieser soll - wenn es nach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht - so schnell wie möglich umgesetzt werden. „Besser Samstag als Sonntag“ soll dafür eine neue Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einberufen werden.

Corona und Schule: Präsenzpflicht ab Montag ist aufgehoben

Fest steht für NRW allerdings schon: Die Präsenzpflicht in den Schulen ist ab Montag aufgehoben. Schüler der unteren Stufen können und sollen dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, ältere Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien werden um zwei Tage verlängert.

Dabei hatte NRW-Schulminister Yvonne Gebauer (FDP) sich über Wochen für die Präsenzunterricht an den Schulen in NRW eingesetzt. Zudem sollen die Weihnachtsferien um zwei Tage im Januar verlängert werden. Damit würde der Unterricht erst wieder am 11. Januar beginnen.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) teilte nach Laschets Pressekonferenz schriftlich mit: „Die Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs war erfolgreich, richtig und wichtig, um in den vergangenen Monaten Bildungschancen von Millionen Schülerinnen und Schülern zu sichern.“

„Alle Schulen bleiben offen und Unterricht findet statt“, sagte die Ministerin in einer virtuellen Pressekonferenz. Die Betreuung sei bis Klasse 7 gewährleistet. Eltern müssen sich einmal festlegen, ob ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreit wird.

Klausuren sollen möglichst stattfinden – mit Präsenz

Schülerinnen und Schüler müssen für bereits terminierte Klausuren, die nicht ausfallen oder verschoben werden können, in die Schulen kommen. Die Bezirksregierungen seien am Donnerstag informiert worden, die sich daraufhin mit Schulen in besonders betroffenen Kreisen in Verbindung gesetzt hätten.

Die Prüfungen am Ende des Schuljahres werden um neun Tage verschoben. Zudem werde der „Aufgaben-Pool“ erweitert.

Angesprochen auf ihr bisheriges Beharren auf die Präsenzpflicht, sagte Gebauer: „Eine Ministerin, die beim Thema der Schulpflicht nicht widerspricht, wird ihrem Amt nicht gerecht und würde die Verfassung des Landes und des Bundes ausblenden.“ Weder Laschet noch Stamp hätten sich für ein Aussetzen der Schulpflicht eingesetzt.

Dass der Präsenzunterricht nun doch ab der 8. Klasse endet, begründete Gebauer als „zusätzlichen Beitrag zum Infektionsschutz“. Sie hatte jüngst ein früheres Ende der Schulpflicht vor den Weihnachtsferien kategorisch abgelehnt.

Corona und Schule: Schulleiterverband begrüßt den Distanzunterricht

Beim Schulleiterverband NRW (SLV) begrüßt man die Entscheidung zum Distanzunterricht ab Klasse acht für die letzte Schulwoche vor Weihnachten und den 8. und 9. Januar: „Es ist gut, wenn jetzt Schüler-Ansammlung im ÖPNV oder vor und in den Schulen unterbunden werden“, sagt SLV-Vorsitzende Harald Willert am Freitag auf Nachfrage. Willert aber spart nicht mit Kritik: „Wir fordern seit Wochen vom Land, den Schulen Distanzunterricht zu ermöglichen. Die jetzt verkündete Maßnahmen sind mit Blick auf Corona sicher richtig, aber verlangen von den Schulen mal wieder, dass sie improvisieren müssen, weil sie mal wieder äußert kurzfristig verkündet worden sind – kurz vor dem Wochenende“, kritisiert Willert.

Er wirft NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Starrsinnigkeit und eine „vollkommen unbewegliche Haltung“ vor. Anders als beim plötzlichen Lockdown im März seien die Schulen mit Blick auf den jetzt geforderten Distanzunterricht aber besser vorbereitet, glaubt Willert: „Die Konzepte liegen bereit, sie müssen jetzt nur schnell umgesetzt werden“. (mit dpa)

Gewerkschaften: Maßnahmen sind „sinnvoll“ – Immense Herausforderungen erwartet

Die Lehrergewerkschaft GEW nannte die vorgestellten Maßnahmen „sinnvoll und unausweichlich“. Anlässlich der Entwicklung der Infektionszahlen könne es nach Auffassung der Gewerkschaft keinen Unterricht in vollen Klassen mehr geben. GEW-Vorsitzende Maike Finnern: „Die kommenden Wochen müssen von der Landesregierung genutzt werden, damit es am 11. Januar an den Kitas und Schulen sicherer weitergeht.“ Kitas und Schulen würden ein „abgestimmtes Test- und Quarantänekonzept“ benötigen.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) begrüßte die Entscheidung der Landesregierung grundsätzlich, teilte aber auch mit: „Wieder einmal stellt die kurzfristige Ankündigung über die Aufhebung der Präsenzpflicht und die Umstellung auf den Distanzunterricht die Schulen und die Familien vor immense Herausforderungen.“

