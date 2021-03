Corona-Impfungen Corona-Impfungen in NRW – so geht es weiter

Düsseldorf. NRW will bei den Corona-Impfungen flexibler agieren. Kommunen sollen schnellstmöglich damit beginnen dürfen, auch Menschen unter 80 zu impfen.

Land NRW will bei Corona-Impfungen "mehr Tempo" machen

machen Mehr Flexiblität für Kommunen bei Impfstart für Über-70-Jährige

Hausärzte sollen schneller in Impfkampagne einbezogen werden

Auch wenn die Corona-Impfungen für Personen über 80 Jahre in manchen Regionen in NRW noch nicht abgeschlossen sind, sollen Kommunen jetzt auch bei den nachfolgenden Altersgruppen mit den Corona-Impfungen beginnen können. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch an.

Laschet erklärte im Landtag NRW, das Land werde den Kommunen, die für die Durchführung der Corona-Impfungen verantwortlich sind, "mehr Flexibilität" geben. Noch an diesem Mittwoch wollte das NRW-Gesundheitsministerium einen Erlass veröffentlichen, der den Städten und Gemeinden das Okay gebe, der kompletten zweiten Prioritätsgruppe – also der Menschen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren – nun die Corona-Impfungen zu ermöglichen.

Land NRW kündigt "mehr Tempo" bei Corona-Impfungen an

Der NRW-Ministerpräsdent kündigte im Landtag NRW an, man wolle "mehr Tempo" in die Impfungen bringen. Bereits in den "ersten April-Tagen" sollte dabei der Übergang der Impfungen in die Hausarztpraxen erfolgen. Im Fokus stünde dabei, die chronisch Kranken möglichst schnell gegen Corona zu impfen, sagte Laschet.

Das NRW-Gesundheitsministerium widersprach dem Vorwurf, dass das Land Impfdosen „auf Halde“ habe. In Bezug auf die Wirkstoffe von Astrazeneca und Moderna sei davon auszugehen, „dass das Lager Ende der Woche leer sein wird“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Reserve an Biontech-Impfstoff schmelze ebenfalls – unter anderem durch 279.000 ausstehende Zweitimpfungen.

Die Details zum Corona-Gipfel lesen Sie hier:

Täglich rund 70.000 Impfdosen an NRW-Impfzentren

„Es werden keine Impfdosen grundlos 'auf Halde behalten'“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut einer Mitteilung am Mittwoch: „Tagtäglich werden Impfdosen im Land verteilt, sodass es immer wieder vorkommt, dass eine bestimmte Menge an Impfdosen kurze Zeit im Landeslager verbleibt, bis diese abgerufen wird.“

Laumann hatte im Landtag NRW zudem angekündigt, dass sein Ministerium die Impfzahlen künftig regelmäßig veröffentlichen werde. „Wir haben in der Frage überhaupt nichts zu verbergen.“ Täglich würden rund 70.000 Impfdosen an die Impfzentren in den Kommunen geliefert. Am Dienstag seien in NRW 234.000 neue Impfdosen eingetroffen.

Impfzentren impfen auch an Ostern

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass die Lieferung von Corona-Impfstoff nach Ostern deutlich anzieht. Wie am Dienstag aus einer Prognose des Ministeriums hervorging, könnten deutschlandweit allein vom 5. April bis 1. Mai bis zu 15,3 Millionen Dosen Impfstoff hinzukommen.

Mit Blick auf die kommenden Ostertage kündigt das NRW-Gesundheitsministerium an, dass die Impfzentren "wie gehabt" auch über die Osterfeiertage geöffnet bleiben werden. Geimpft werde von 8 bis 20 Uhr an sieben Tagen in der Woche.

Unterdessen hat der Kreis Gütersloh am Mittwoch seinerseits mehr Tempo bei der Impfkampagne angekündigt: Von diesem Donnerstag bis Sonntag, 28. März, könnten sich dort alle Menschen der Altersgruppe über 80 Jahre ohne Termin gegen Corona impfen lassen; bereits für April vereinbarte Impftermine würden aber nicht entfallen. Grund sei ein "Sonderkontingent" an Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer, das das Kreis-Impfzentrum kurzfristig erhalten habe, teilte Landrat Sven-Georg Adenauer mit. Auch im Ruhrgebiet ziehen Impfzentren jetzt aus dem gleichen Grund Impfungen vor oder machen zusätzliche Termine möglich. (mit dpa)

So geht es bei den Impfungen in unseren Städten weiter

Lesen Sie weitere Berichte zum Thema hier: