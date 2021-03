Dortmund will neben Schulen auch Kitas ab Montag schließen

Dortmund/Düsseldorf. Dortmunds Oberbürgermeister Westphal (SPD) legt nach: Neben Schulen will er ab Montag auch die Kitas schließen. Erneut muss das Land entscheiden.

Dortmund hat erneut beim Land die Schließung der Schulen ab Montag angekündigt

Außerdem sollen auch die Kitas geschlossen werden

Die Landesregierung lehnt flächendeckende Schul- und Kita-Schließungen in Städten bislang ab; sie seien "letztes Mittel".

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) hält an seinen Plänen für Schulschließungen fest. Mehr noch: Auch die Kitas sollen ab Montag schließen. Ein entsprechender Entwurf für eine „Allgemeinverfügung zur Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege“ sei dem Land am Donnerstag vorgelegt worden. Bei der Prüfung des Gesamtkonzepts habe die Stadt „mehrere Alternativen bedacht, die teils in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt wurden“.

Aber: Das Infektionsgeschehen spiele sich mit der ansteckenderen Coronavirus-Mutation B.1.1.7 zunehmend in der Gruppe der „Null- bis 19-Jährigen“ ab, sagte Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) am Freitag laut Mitteilung. Daher seien die bisher teils umgesetzten Maßnahmen nun „nicht mehr geeignet, den gewünschten Effekt zu erzielen.“

Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Schulen und Kitas müssten geschlossen werden, auch wenn die Inzidenz noch nicht über der Schwelle von 100 liege. Darauf zu warten, verkenne die Dynamik. Freitag meldete das RKI für Dortmund eine Sieben-Tage-Inzidenz von 92,8.

Rückkehr der Schüler wenige Tage vor den Osterferien

Der OB hatte in den vergangenen Tagen bereits betont, die Stadt habe Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in seiner „präventiven Funktion“ angesprochen. Dass nun für ohnehin nur wenige Tage vor den Osterferien alle Schüler im Wechselmodus tageweise in die Klassenräume zurückkehrten, sei „gemessen am Risiko nicht vertretbar“. Wenn Laumann mit Inzidenzen argumentiere, „dann argumentiert er rückwärts“.

Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt flächendeckende Schulschließungen, wie sie Dortmunds OB Westphal (SPD) plant, ab. Foto: dpa

Laumann hatte zuvor im WDR klargestellt: Der Grundsatz laute, dass Unterricht in den Klassenräumen in Präsenz stattfinden solle, soweit das vertretbar sei. Bei einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werde eine Verschärfung der Maßnahmen geprüft.

Dortmund habe am Dienstag bei einem Wert von 72 gelegen und zudem kein „Gesamtkonzept“ vorgelegt. Schulschließungen dürften nach dem Willen der Landesregierung nur „ultima ratio“, also das letzte und auf keinen Fall das alleinige Mittel der Wahl sein, heißt es in einem aktuellen Erlass. Schulschließungen könnten vor Ort nur Teil eines Gesamtkonzeptes zur Reduzierung der Infektionszahlen sein. Bildungsgerechtigkeit dürfe dabei auf keinen Fall ausgeklammert werden.

Westphal sagte, bei den wieder stetig steigenden Infektionszahlen drohten in NRW ohne Schulschließungen nach den Osterferien dramatische Zahlen.

Corona-Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen

Dortmunds Gesundheitsamts-Chef Frank Renken hatte am Dienstag Zahlen zur Corona-Ausbreitung bei Kindern und Jugendlichen genannt: Hatten in der sechsten Kalenderwoche nur 25 unter 19-Jährige das Coronavirus, zählte Dortmund zwei Wochen später schon 66 Fälle. „Die Gefahr für exponentielles Wachstum in einem überschaubaren Zeitraum“, warnte Renken, „hat erheblich zugenommen.“

Für den Oberbürgermeister ist die Sache deshalb klar: „Jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt, um Zeit zu gewinnen, um Maßnahmen entwickeln zu können, damit wir nicht nach den Osterferien ein völlig anders Infektionsgeschehen haben, das bei Größenordnungen angekommen ist, die wir bisher noch gar nicht kannten.“

Auch Hagen und Duisburg für Schulschließungen

Auch Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz hatte am Montagabend bei der Landesregierung in Düsseldorf eine Rückkehr zum Homeschooling eingefordert. In dem Schreiben an NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) heißt es: „Ich bitte Sie dringend, die Entscheidung zum Übergang in den Wechselunterricht an allen Schulen zu revidieren.“

Ähnlich äußerte sich am späten Dienstagnachmittag der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link. „Einmal mehr hätte ich mir an dieser Stelle die Unterstützung durch das Land gewünscht“, so Link in einer Pressemitteilung. „In Anbetracht der weiter steigenden Inzidenz wäre es absolut sinnvoll, die Schulen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Familien, aber auch der Lehrkräfte wieder zu schließen und auf Distanzunterricht umzustellen. Es ist mir daher vollkommen unverständlich, dass das Land diesen Plänen einen Riegel vorschiebt.“

Auch in Bochum kam der Vorschlag aus Dortmund gut an. „Mit Sorge haben wir die Absage der Landesregierung auf die von Dortmund beabsichtigte Aussetzung des Präsenzunterrichtes zur Kenntnis nehmen müssen“, so der Bochumer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch auf Twitter.

Auch in Bochum der Dortmunder Vorstoß, die Schulen zu schließen, auf viel Sympathie gestoßen.

Kutschaty fordert Entscheidungsfreiheit für Kommunen

Der Vorsitzende der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, hat für die Kommunen in Sachen Schulöffnung Entscheidungsfreiheit gefordert. Zwar seien die Kommunen in solchen Fragen rechtlich Weisungen des Landes unterworfen, sagte der frühere NRW-Justizminister. Es sei aber „völlig falsch, wenn man jetzt mit der Dickschädeligkeit des Schulministeriums unterwegs ist“, um Verordnungen „mit der Brechstange“ durchzusetzen. Angesichts der steigenden Neuinfektionsraten sei es „falsch, jetzt über weitere Öffnungsschritte zu diskutieren“, sagte Kutschaty. (mit dpa)