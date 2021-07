Bundestagswahl: Landeswahlausschuss entscheidet zu Parteien

Symbolbild. An diesem Freitag wird entschieden, welche politischen Vereinigungen bei der Bundestagswahl am 26. September in NRW die Kriterien zur Zulassung erfüllen.,

Düsseldorf. Welche Vereinigungen erfüllen die Kriterien, bei der Bundestagswahl in NRW anzutreten? An diesem Freitag entscheidet der Landeswahlausschuss.

Der nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss entscheidet an diesem Freitag über die Zulassung der Landeslisten zur Bundestagswahl am 26. September.

Nach Angaben von Landeswahlleiter Wolfgang Schellen haben in NRW 32 Parteien oder politische Vereinigungen Listen mit insgesamt 781 Bewerberinnen und Bewerbern eingereicht. Darunter sind neben den klassischen im Parlament vertretenen Parteien unter anderem: die „Anarchistische Pogo Partei Deutschlands“, „Die Urbane. Eine HipHop Partei“, die „Europäische Partei Liebe“ und die „Querdenker“-Ausgründung „dieBasis“.

Bundestagswahl: Auch Entscheidung zu Wahlkreisen steht an

Der Ausschuss prüft, ob die Landeslisten den Anforderungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung entsprechen. Ebenfalls am Freitag entscheiden die Kreiswahlausschüsse über die Vorschläge für die Direktkandidatinnen und Kandidaten für die 64 nordrhein-westfälischen Bundestagswahlkreise.

Zum Vergleich: Auch in Niedersachsen und Berlin steht an diesem Freitag die Entscheidung der dortigen Landeswahlausschüsse an. In Berlin wollen 26 Vereinigungen mit einer Landesliste antreten, in Niedersachsen 23. (dpa)

