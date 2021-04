Öffentlicher Nahverkehr Ab sofort FFP2-Masken-Pflicht in Bus und Bahn in NRW

Düsseldorf. Die Bundesnotbremse bringt in NRW auch Verschärfungen im Personennahverkehr: Fahrgäste in Bus und Bahn müssen dort ab sofort FFP2-Maske tragen.

Die jetzt geltenden bundeseinheitlichen Regeln im Kampf gegen das Coronavirus haben auch Auswirkungen für Nutzer von Bus und Bahn. Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt ab sofort die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken oder Atemschutzmasken vergleichbarer Standards. Die bisher in NRW ebenfalls zugelassenen OP-Masken sind nicht mehr zulässig.

„Für Fahrgäste gilt ab sofort – sowohl während der Beförderung als auch während des Aufenthalts an Haltestellen und in U-Bahnhöfen – die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske vom Typ FFP2 oder KN95“, teilte am Freitag etwa das Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn in Düsseldorf mit.

Im Einzelhandel darf man weiterhin auch OP-Maske tragen

Diese Regelung gelte in allen Nahverkehrsunternehmen NRW-weit, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. So habe es der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) in einer Handreichung für die Verkehrsunternehmen bestätigt, sagte sie.

Im Einzelhandel ändert sich unterdessen in NRW nichts in Sachen Maskenpflicht, heißt es im jetzt in Kraft getretenen Bundesinfektionsschutzgesetz („Bundesnotbremse“). Die dort geltende Maskenpflicht wird auch mit dem Tragen von medizinischen Masken erfüllt, die nicht den Standard FFP2 oder vergleichbar erfüllen. Bei sogenannten körperlichen Dienstleistungen, wie etwa Kosmetikstudio oder Frisör, sind FFP2-Masken Vorschrift.

Die Maskenpflicht in Bus- und Bahn war in NRW zuletzt Ende Januar verschärft worden. Seitdem waren Mehrweg-Masken aus Stoff nicht mehr zulässig. (dae)