Schulministerin Gebauer für Präsenzunterricht ab Mitte März

Düsseldorf. Schüler weiterführender Schulen sollen „so schnell wie möglich“ wieder Präsenzunterricht erhalten. Ministerin: „Sonst verlieren wir die Kinder.“

Schulministerin Yvonne Gebauer will einem Bericht zufolge weitere Schüler in NRW noch im März zurück in die Schulen holen - unabhängig von der Wocheninzidenz. Auch für die Schüler der weiterführenden Schulen gelte, dass man sie „so schnell wie möglich zumindest anteilig wieder in den Präsenzunterricht zurückholen“ müsse, sagte Gebauer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstagsausgabe). Das werde derzeit wohl nur im Wechselmodell möglich sein.

Auf die Frage, ob sie dazu schon von Mitte März an ein Wechselmodell in Kraft setzen wolle, auch wenn die Inzidenz - Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - auf über 50 bleibe, antwortete die FDP-Politikerin: „Das ist in meinen Augen der sinnvollste Weg – sonst verlieren wir die Kinder.“

Wechselmodell für Grund- und Förderschüler seit dem 22. Februar

Bisher hatte Gebauer gesagt, erst bei einer Inzidenz von unter 50 könne es weitere Öffnungen des Schulbetriebs geben. Erst wenn diese Zielmarke stabil erreicht sei, werde die Landesregierung über eine Erweiterung des Präsenzunterrichts entscheiden. Am 22. Februar hatte für Grund- und Förderschüler der Primarstufe ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht begonnen. Die Abschlussjahrgänge, die seitdem ebenfalls zu den ersten Schulrückkehrern gehören, dürfen sogar in voller Klassen- oder Kursstärke unterrichtet werden.

Der Zeitung sagte Gebauer: „Bei höherer Inzidenz brauchen wir mehr Anteile von Wechselunterricht, bei niedrigeren mehr Präsenzanteile.“ Mittlerweile bekomme sie Hilferufe von Eltern, die Situation verschärfe sich in allen Familien. „Wenn wir es nun durch regelmäßige Testungen zulassen, dass wieder mehr Kinder mit mehr Präsenzunterricht in die Schulen können, kehrt ein wenig Normalität in die Gesellschaft insgesamt zurück.“

Lehrergewerkschaft VBE spricht von „Kurswechsel“

Die LehrergewerkschaftVBE sprach von einem „Kurswechsel“. Die Abkehr vom Wert 50 als dem „Maß aller Dinge“ zeige erneut, dass auf politische Aussagen „wenig Verlass“ sei. Wenn es nun zu weiteren Öffnungen an den weiterführenden Schulen komme, dürfe das nur mit Wechselmodellen und festen Lerngruppen erfolgen. (dpa)

