Die WAZ hilft Opfern der Flutkatastrophe: Helfen Sie mit!

Ruhrgebiet. Die WAZ ruft mit der Caritas zu Spenden auf, um Betroffenen zu helfen. Die Brost-Stiftung sagt eine Spende in Höhe von 250.000 Euro zu.

Über 40 Tote allein in NRW, zerstörte Dörfer, Tausende Menschen, die alles verloren haben und jetzt vor dem Nichts stehen. Das Ausmaß der Unwetter-Katastrophe ist ungeheuerlich und in der Geschichte Nordrhein-Westfalens ohnegleichen. Die WAZ möchte helfen und ruft ihre Leserinnen und Leser deswegen gemeinsam mit der Caritas zu Spenden für die Opfer der Katastrophe auf. Die Caritas will mit den Spenden über ihre Ortsverbände beispielsweise im besonders schlimm verwüsteten Rhein-Erft-Kreis oder in Hagen den Betroffenen schnell und unbürokratisch helfen.

Viele Leserinnen und Leser sind am Wochenende unserem Aufruf gefolgt, sich an der Hilfsaktion für die Flutopfer zu beteiligen. Die Brost-Stiftung hat nun eine Soforthilfe in Höhe von 250.000 Euro zugesichert. Deren Vorsitzender Bodo Hombach sagte der WAZ: „Bei der Corona-Hilfsaktion hat sich unsere bürgernahe Zusammenarbeit bewährt. Jetzt sind durch die Flutkatastrophe auch in unserer Region viele in schreckliche Not geraten. Es muss schnell und unbürokratisch gehandelt werden. Wir folgen deshalb gern der Initiative der FUNKE-Aufsichtsratsvorsitzenden Julia Becker und der WAZ.“

„Die Reaktion auf unseren Spendenaufruf ist überwältigend“, sagte Julia Becker. „Ich danke allen, die sich daran beteiligen, die Not so vieler Menschen zu lindern. Sehr erfreulich, dass auch viele Stiftungen dabei sind. Das zeigt: Wir halten im Ruhrgebiet zusammen. Dass dazu auch unsere Zeitungen beitragen, freut mich besonders. So sollten Regionalmedien sein: nah dran und verbunden mit den Menschen.“ Die FUNKE-Mediengruppe, zu der die WAZ gehört, beteiligt sich, wie berichtet, mit 50.000 Euro an der Spendenaktion.

Die Spenden werden „umgehend und zielgenau, aber sehr sorgfältig an Bedürftige und Notleidende“ weitergeleitet, verspricht Heinz-Josef Kessmann, der Sprecher der Diözesan-Caritasdirektoren in NRW. Die WAZ wird berichten, wie und wo die Hilfe angekommen ist.

Spenden bitte an:

Caritas, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Verwendungszweck: Funke hilft - CY00899

