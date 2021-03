NRW: Impfungen für Personal in Kitas und Schulen ab 8. März

Düsseldorf. In NRW soll mit den Corona-Impfungen in Priorisierungsgruppe zwei begonnen werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zur konkreten Planung.

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher insgesamt 1.245.508 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden.

verabreicht worden. 388.328 Menschen erhielten bereits ihre zweite Dosis (Stand 1. März, 0 Uhr).

Menschen erhielten bereits ihre (Stand 1. März, 0 Uhr). In den 53 Impfzentren wurden bislang 1.663.034 Termine vereinbart (Stand 1. März, 0 Uhr).

wurden bislang 1.663.034 vereinbart (Stand 1. März, 0 Uhr). Bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei nimmt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zum Stand der Schutzimpfungen sowie der Corona-Lage Stellung.

Nordrhein-Westfalen startet am 8. März mit Impfungen für das Personal in Kitas und Schulen. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in Düsseldorf an. Stamp sprach von einem Befreiungsschlag für Beschäftigte und Familien.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa geht es dabei um landesweit 186.000 Erzieherinnen und Erzieher sowie um 89.000 Lehrerinnen und Lehrer an den Grund-, Förder- und Sonderschulen.

Ab 13.30 Uhr will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) über den aktuellen Stand der Impfungen informieren.

Hier finden Sie ab 13.30 Uhr die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz im Ticker:

Wir aktualisieren diesen Bericht forlaufend.

Hintergrund zum Thema Impfungen:

Die Impfkampagne der Bundesregierung geht den deutschen Städten und Gemeinden zu schleppend voran. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte, die Menschen schneller und effektiver gegen das Coronavirus zu impfen.

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca gilt als das Sorgenkind unter den bislang zugelassenen Vakzinen gegen Covid-19. Zahlreiche Dosen des Mittels bleiben in Deutschland unverimpft liegen. Nun deuten wissenschaftliche Erkenntnisse aus Schottland darauf hin, dass der Impfstoff besser ist als sein Image.

Am 8. Februar haben die Impfzentren in den Städten und Kreisen in NRW den Betrieb aufgenommen. Als erstes erhielten Menschen über 80 Jahren das Angebot, sich impfen zu lassen.

