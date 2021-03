Schule und Corona Corona in NRW: Kein Regelunterricht nach den Osterferien

NRW. Nach den Osterferien kehren die Schulen in NRW nicht zum Regelunterricht zurück. Das erklärte das Ministerium am Donnerstag in einer Schul-Mail.

Die Osterferien haben noch nicht begonnen – aber schon jetzt scheint klar: Auch nach den Ferien kehren die NRW-Schulen nicht zum Regelunterricht zurück. Das hat Staatssekretär Mathias Richter den Schulleitungen am Donnerstagabend in einer Infomail mitgeteilt.

"Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben", heißt es in dem Schreiben. Der Wechsel- und Distanzunterricht in seiner aktuellen Form werde (sofern es die Lage zulasse) mindestens bis 23. April weiterlaufen.

Sondermaßnahmen in einzelnen Kreisen und Städten seien natürlich möglich, etwa komplette Schließungen bei extremer Inzidenz.

Corona und Schule: Abivorbereitung nur in Prüfungsfächern

Wichtig für Abiturienten und Abiturientinnen: Nach den Ferien startet die gezielte Abi-Vorbereitung in den Prüfungsfächern. Der Unterricht in den übrigen Fächern entfällt.

Zum Thema Corona-Tests für das Schulpersonal heißt es: Das bisherige Testangebot von wöchentlich zwei Tests bei niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten wird nach den Ferien durch zwei Selbsttests pro Woche abgelöst.

Corona und Schule: 1,5 Millionen Schnelltests an Schulen geliefert

Auch Schülerinnen und Schüler können sich testen: In den kommenden Tagen werden weitere 1,5 Millionen Schnelltests an die Schulen geliefert. Damit sollen sich Lernende direkt nach den Osterferien testen können. Ziel sei es, dass sich an weiterführenden Schulen alle Lernenden nach den Osterferien zweimal wöchentlich testen. Auch für Grund- und Förderschulen sei schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot geplant.

Infos darüber, wie es konkret nach den Ferien weitergeht, soll es gegen Ende der Ferien geben.